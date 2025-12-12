Smart Monitor 專屬支架

*規格尺寸不含滾輪高度。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*此支架設計可支撐 4 公斤至 6.5 公斤的載重量，超過此限制而造成的損壞並不在保固範圍內。

*螢幕的樞軸旋轉可能依螢幕的安裝方式而不同。

*此支架相容於具備 100×100 mm VESA 安裝孔位的螢幕。

*螢幕不包含在包裝中（需另行購買）。