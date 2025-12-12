We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Monitor 專屬支架
靈活 Swing 支架 打造完美智慧體驗
搭配LG 智慧螢幕，輕鬆提升工作效率，結合靈活角度調整與滾輪支架設計，打造極致體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*螢幕不包含在包裝中（需另行購買）。
輕鬆調整 完美視角即刻到位
搭載靈活支架與扭力彈簧鉸鍊，支援傾斜、旋轉、高度調整及垂直模式，打造理想視角，穩固的方形底座確保穩定性搭配堅固滾輪，提供順暢穩固地滑動體驗，簡約時尚灰白色調完美融入居家及辦公環境。
圖片顯示一位女性在書桌前使用搭配白色支架的 LG Smart Monitor 工作、一位男性使用以支架安裝的雙顯示器剪輯音訊，以及一位女性在客廳與孩子玩耍，旁邊是 LG Smart Monitor 支架。
靈活視角 隨心而動
STA32F 專為人體工學設計，支援垂直模式、傾斜、旋轉、高度皆可自由調整，無需移動桌面，即可調整螢幕位置，提供舒適靈活的使用體驗。
此圖展示顯示器支架的完整調整範圍，包括傾斜角度從 -20° 至 50°，高度可調範圍為 329 公釐（從 814.5 公釐至 1143.5 公釐），寬度調整範圍介於 310.5 公釐至 520.1 公釐。支援左右旋轉角度從 -60° 到 +90°，以及 90° 樞軸旋轉，輕鬆切換橫向與直向顯示模式。
*規格尺寸不含滾輪高度。
*此支架設計可支撐 4 公斤至 6.5 公斤的載重量，超過此限制而造成的損壞並不在保固範圍內。
*螢幕的樞軸旋轉可能依螢幕的安裝方式而不同。
*此支架相容於具備 100×100 mm VESA 安裝孔位的螢幕。
VESA(100×100)相容支架
安裝更靈活
專為便利而生，支援 VESA(100×100)標準安裝孔位，穩固支撐4kg–6.5kg 的螢幕，讓調整更加靈活，視角更加自由。
圖片顯示帶有放大細節的 VESA 100×100 公釐安裝接口。
LG Smart Monitor 專用支架
提升您的工作娛樂體驗
STA32F 支援多款 27 吋至 34 吋 LG 螢幕，無論工作還是娛樂，皆能享有最佳視角。打造全新視角體驗。
＊此支架專為 LG Electronics 螢幕設計，若搭配非 LG 螢幕使用所造成的損壞，將不在保固範圍內。。
所有規格
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
壁掛 (mm)
100 x 100
可拆式底座
YES
顏色(支架底座)
白色
顏色(支架主體)
白色
高度調整範圍 (mm)
329
軸轉
逆時針
旋轉
-60º(右旋轉) ~ 90º(左旋轉)
傾斜
-20 ~ 50º
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
879 x 587 x 219
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
420 x 1143.5 x 420
重量(含外箱) (kg)
18.1
重量(含底座) (kg)
14.8 (支架本身)
配件
其它 (配件)
螺絲*8pcs (螢幕背後*4/底座用*4)
尺寸/重量
相容螢幕尺吋 (建議)
27" - 34"
支架耐重 (建議)
4 - 6.5 kg
