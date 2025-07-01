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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
如果淨水濾心下方的上隔板位於最高位置，則需要在更換淨水濾心前拆卸上隔板。
若要拆卸任何隔板，請向上傾斜隔板前端，然後掀起。拉出隔板。
第 2 步
請擠壓兩側以開啟淨水濾心護蓋。
第 3 步
向下拉淨水濾心，然後在拉出前以逆時針方向轉動濾心。
請在從歧管孔拉出前，完全向下轉濾心。
第 4 步
請從包裝中取出全新的淨水濾心，然後從 O 型環拆卸護蓋。
在淨水濾心凸片位於水平位置時，請將新的淨水濾心推入歧管孔，然後以順時針方向轉到底。
第 5 步
關閉淨水濾心蓋。
濾心蓋將會在正確關閉時扣入。
第 6 步
更換淨水濾心後，請噴出 2.5 加侖的水 (沖洗約 5 分鐘)，以從系統清除陷住的空氣與污染物。
第 7 步
更換濾心後，請按住淨水濾心按鈕三秒，以重設指示燈。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGF80300704
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