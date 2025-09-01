We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
CordZero™ A9 吸塵器排氣濾網（復古酒紅）
A9K-PRO1
A9N-MAX1
安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
從產品主體拆除電池。
將排氣濾網旋轉至解鎖位置，以將其與產品主體分離。
第 2 步
裝入乾淨、乾燥的預濾網，然後旋轉排氣濾網至鎖定位置，將其重新裝在產品主體上。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
從產品主體拆除電池。
使用組合工具掃除馬達上的灰塵。
- 請勿用水清洗馬達。
第 2 步
清潔濾網應掃除濾網上的灰塵，並至少每隔一月用流水沖洗一次。
- 為避免馬達產生異味和故障，請將排氣濾網放在通風良好且無陽光直射的位置至少 24 小時，等待濾網完全乾燥後再重新安裝。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
