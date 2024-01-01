掃地機器人 HEPA 濾網

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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
按下掃地機器人上的 PUSH 按鈕，開啟集塵盒室蓋。
握著集塵盒的手柄，然後向上拉。
第 2 步
拉開集塵盒後方濾網蓋左側的掛鉤，以將濾網與海綿分離。
- 請注意，分離濾網可能會導致灰塵掉落。
第 3 步
重新組裝或安裝清潔過的集塵盒時，請闔上蓋子，然後裝回海綿與 HEPA 濾網。
請將集塵盒放入掃地機器人，然後闔上集塵盒室蓋。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
拉開集塵盒後方 HEPA 濾網模組左側的掛鉤，以將 HEPA 濾網與海綿分離。
第 2 步
使用吸塵器或清潔刷徹底清潔 HEPA 濾網的細微灰塵。
- 請勿用水清洗 HEPA 濾網。
其吸力將降低。
第 3 步
使用清潔刷清潔海綿濾網。
如果用水清潔，請在重新安裝前讓濾網完全風乾。
第 4 步
根據下列順序將 HEPA 與海綿濾網裝上濾網外殼。
- 請將 HEPA 濾網的矩形定位器裝上濾網的定位槽。
- 請小心不要將 HEPA 與海綿濾網錯誤裝上濾網外殼。
提示
- 為了保持掃地機器人的性能，請至少每週使用刷子或吸塵器清潔 HEPA 濾網。
- 在將濾網重新安裝至集塵盒之前，HEPA 與海綿濾網必須安裝至濾網外殼。
- 若未安裝 HEPA 與海綿濾網就操作掃地機器人，將會導致吸力馬達故障。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
基本規格
-
適用型號
全系列掃地機器人
-
適用型號
M9MASTER, M9MAX, VR6680TMRW, VR6690TWVV, VR6694TWR, VR6698TWAR
-
尺寸(長x寬x高 mm)
(185*43*20)
-
重量(g)
20
-
適用產品
變頻清潔機器人