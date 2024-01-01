掃地機器人 HEPA 濾網

- 為了保持掃地機器人的性能，請至少每週使用刷子或吸塵器清潔 HEPA 濾網。

- 在將濾網重新安裝至集塵盒之前，HEPA 與海綿濾網必須安裝至濾網外殼。

- 若未安裝 HEPA 與海綿濾網就操作掃地機器人，將會導致吸力馬達故障。