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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
打開元件儲存艙的左右門。
用一隻手固定產品，用另一隻手打開集塵袋門。
第 2 步
用一隻手按下 PUSH 標籤上方的按鈕。
集塵袋隨即釋放。
拉出集塵袋桿以拆除集塵袋。
- 拉出集塵袋後，頂部開口將關閉。
第 3 步
扔掉集塵袋。
準備好新的集塵袋。
- 為避免產生異味，請勿重複使用集塵袋。
第 4 步
將集塵袋的一端套在產品內部的橫桿上。
沿著產品的橫桿拖動集塵袋，直至整個裝入。
第 5 步
抓住集塵袋桿並推入，直至聽見咔噠聲。
- 如果沒有裝入集塵袋，集塵袋艙門將不會關閉。
丟棄集塵袋，並確保裝入新的集塵袋。
- 每 3 個月更換集塵袋一次。
更換週期可根據使用環境調整。
- 如果集塵袋散發異味，即使沒有裝滿也請立即更換。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AJL75313910
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
105 x 150 x 154
-
淨重（克）
98