CordZero™ A9 吸塵器濕拖吸頭

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如何使用
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
按下 PUSH 按鈕，將水箱從濕拖吸頭拆除。
第 2 步
打開水箱側面的進水口蓋，用量杯將水箱注滿水。
- 只需打開一個進水口蓋即可注水。
同時打開兩個蓋子可能會導致注水時水溢出。
- 注水高度不要超過 MAX 線。
- 請勿將水和熱水以外的液體放入水箱。
第 3 步
蓋緊進水口蓋。
- 如果進水口蓋未關好，可能會漏水。
第 4 步
重新將水箱安裝到濕拖吸頭中。
- 將水箱前面的 2 個卡鉗卡入濕拖吸頭頂部的凹槽中。
在中央向下按壓，將水箱鎖定到位。
第 5 步
打開水箱側面的 2 個進水口蓋，倒空水箱。
搖晃水箱以倒掉剩餘的水。
第 6 步
將 2 個進水口蓋打開，讓水箱在通風良好且避光的地方晾乾至少 24 小時。
- 水箱內的水完全排空後，請保持乾燥。
水箱中如果殘留濕氣或水份可能會產生異味。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
清潔濕拖吸頭
按下吸頭釋放按鈕，將濕拖吸頭從延長管上取下，並翻轉吸頭。
用濕毛巾或抹布清除濕拖吸頭底部的其餘異物和塵土。
用鑷子清除吸頭所有滾筒上的異物、碎屑和毛髮。
清潔濕拖吸頭
清潔後，請用軟布擦去濕拖吸頭上供水口的殘留水份。
水份可能會滴到地板上並損壞地板。
請勿拉扯或延長供水口的橡膠墊片，
否則可能造成撕裂或損壞。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGB74392439
尺寸和重量
-
淨重（克）
1180
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
275 x 75 x 285