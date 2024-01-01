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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管或產品本體拆下。
讓吸頭、工具或延長管滑入機身上的接口，直至聽見咔噠聲。
吸頭和工具也可安裝在延長管的末端。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
按下吸頭釋放按鈕，將吸頭從延長管或產品本體拆下。
第 2 步
翻轉吸頭，按住吸頭上的 PUSH 按鈕，取出旋轉刷。
第 3 步
將縫隙清潔工具安裝在產品本體上，然後用吸塵器清除刷子和吸頭底部的異物和塵土。
第 4 步
用濕毛巾或抹布清除刷子和吸頭底部的其餘異物和塵土。
用鑷子清除吸頭所有滾筒上的異物、碎屑和毛髮。
- 用濕毛巾或抹布包住清潔刷的手柄，然後用它清潔旋轉刷和吸頭。
第 5 步
將旋轉刷滑入吸頭，直至聽見咔噠一聲。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
AGB74492536
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
248 x 77 x 252
-
淨重（克）
645