LED 輕薄地板吸頭(雪霧白)
按下入口分離鈕（❶），將入口與長度調整管或產品本體分開。
按下入口上的 PUSH 按鈕的同時取下旋轉刷。
將間隙入口連接至產品主體，清除旋轉刷和入口下方的異物。
使用濕毛巾或布清除旋轉刷和入口下方殘留的灰塵或異物。
用鑷子清除進氣口底部滾輪中卡住的異物。
小型滾筒，可將一字螺絲起子插入凹槽，拆下固定件，清潔滾筒內部。
重新組裝小滾輪及固定件並確保其牢固。
握住旋轉刷兩端並拉動，使旋轉刷與邊緣部分分開。
組裝旋轉刷和邊緣零件，並將旋轉刷的尖端對準吸入口末端的凹槽。
按下並固定旋轉刷蓋，直到其卡入到位。
所有規格
兼容型号
適用機型
A9T-STEAM
尺寸和重量
產品尺寸（寬 x 高 x 深，公分）
295*245*73 mm
