乾衣機保養服務(10kg以下)

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清潔對比
保養好處與如何辨別原廠
服務申請流程
服務申請流程
服務規範說明
<偏遠地區服務排除名單>
1.新北市(萬里區/金山區/深坑區/石碇區/瑞芳區/平溪區/雙溪區/貢寮區/坪林區/烏來區/三芝區/石門區)
2.桃園市復興區
3.臺中市(石岡區/東勢區/和平區/新社區/大安區)
4.臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區/將軍區/北門區/後壁區/白河區/東山區/新化區/柳營區)
5.高雄市(田寮區/旗山區/美濃區/六龜區/內門區/杉林區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)
6.新竹縣(尖石鄉, 五峰鄉)
7.苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉/大湖鄉/卓蘭鎮)
8.屏東縣(小琉球/霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)
9.南投縣(仁愛鄉/信義鄉/水里鄉/埔里鎮/魚池鄉)
10.嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉
11.雲林縣古坑鄉(草嶺村, 石壁村)
12.外島地區
<冷氣服務可預約時段>
週一至週五，上午11點到下午4點
<作業所需時間>
1.冷氣：室內機約2.5小時；室外機約半小時
2.洗衣機：直立式約1~1.5小時；滾筒式約2~2.5小時；乾衣機約2.5小時；TwinWash約3.5小時
3.清淨機：360約1~2小時；大白&蝸牛約1小時
4.除濕機：約1~2小時
5.掃地機&清淨機：約0.5~1小時
※ 上述時間將會依客戶的環境不同(家具挪移、保護等)而有影響
<服務注意事項>
1.冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮，恕無法提供清洗服務。
2.分離式室內機周邊裝潢與機器上下左右距離若小於10公分者或安裝高度高於3米以上恕無法清洗。
3.若因場地空間不足無法施作則不收費；冷氣機與洗衣機一旦拆開，若因顧客原因不清洗，仍須支付出車及拆裝費$500元。
4.冷氣機齡如超過10年以上(不含10年) 、窗型冷氣、商用空調及吊隱式冷氣暫不提供清洗服務。
5.若TWINWash™雙能洗洗衣機只清洗上部/下部洗衣機或滾筒洗衣機上方/下方有堆疊其他產品時,需加收$1,000移機與裝機費用。
6.16kg系列(WR-16HB/WR-16HW)、Wash Tower恕無法提供尊榮養護服務。
7.PuriCare™ 360 空氣清淨機系列將依照型號更換相對應之濾網。
8.家用空調/洗衣機/免曬衣乾衣機尊榮養護服務由LG原廠授權之協力廠商執行。
9.本活動僅限於台灣本島，若有產生相關維修時零件費用9折優惠；且LG有尊榮產品養護方案活動最終解釋權，保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利， 並以本公司網站公告為準。
10.如因不可抗力之特殊原因無法執行時，LG有權修改、暫停、取消或終止本活動之權利。LG得隨時變更任何尊榮產品養護服務，或任何此類服務適用價格，恕不另行通知。
※若產品已購買超過10年以上，保養、清潔會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。
※若工程師現場判斷【施作環境限制】而造成無法現場清潔，需要載回服務站內處理，經雙方同意後需額外酌收來回運費2000元。
所有規格
基本規格
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適用產品
免曬衣乾衣機
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適用型號
免曬衣乾衣機全機型