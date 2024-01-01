活動辦法

1. 活動期間：2024年4月16日20:00至2024年5月15日23:59截止。

2. 活動條件：活動期間內，參賽者必須成為好手情報社 by LG gram TW 社團社員，設計一張雜誌封面照片，描述設計理念後上傳至好手情報社 by LG gram TW 社團活動主貼文留言處，LG 將以票選及評選方式決定活動優勝者。

3. 票選期間：初賽自2024年4月16日20:00至2024年5月15日23:59截止。LG 將取按讚數最高前15名進行決賽評選。由 boven 雜誌圖書館共同創辦人-周筵川先生 擔任決賽評審，進行最終的活動優勝者決選。

4. 得獎公告：2024年5月24日 20:00於好手情報社 by LG gram TW 社團發布得獎公告。

5. 活動獎項：第一名將獲得 5,000 LINE POINTS、第二名將獲得 3,000 LINE POINTS、第三名將獲得 1,000 LINE POINTS，並選出三名佳作可各獲得兩張電影票券，共計有6位得獎者。

6. 本活動參加者，年齡需滿18歲，且為好手情報社 by LG gram TW 社團成員。

7. 本活動僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區者參加。

8. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

9. 本活動參加者應保證所有提交的作品皆為參加者自行創作所完成，絕無誹謗、非法、歧視或惡意，且並未冒用或盜用任何第三人之資料，對第三人之智慧財產權或其他權利並無侵害或有侵害之虞之情形，如有任何爭議、糾紛或導致第三人受有損害，概由參加者負擔一切責任，與 LG 無關，且如因此造成 LG 受有任何損害，該參加者亦應負完全之賠償責任。

10. 參加本活動使用之 Facebook 帳號限參加者本人所有，且一位參加者僅能以一個 Facebook 帳號參加本活動，且單一地址僅限一人參加。如經確認參加者 Facebook 帳號非本人所有，或參加者 Facebook 帳號為小帳、分身帳號或假帳號，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料，或有兩位以上參加者獎品寄送地址相同等情況，LG 有權取消該參加者之活動及得獎資格。

11.為參加本活動及供 LG 舉辦本活動之目的，參加者同意 LG 蒐集、處理及利用以下個人資料：Facebook 用戶名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。

12. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

13. 本活動參加者同意無償，不限時間、地區、次數、方式授權 LG 使用作品於任何商業用途，若參加者拒絕配合上開義務，視為放棄活動及得獎資格，且無法獲得獎品。

14. 本活動之獎品以實物為準，如遇獎品缺貨或其他不可抗力之事由，LG 保留更換等值獎品之權利，不另行告知。

15. 本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品；LG 保留更換獎品之權利。

16. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣1,000-20,000元（含20,000元），中獎人須申報當年所得，LG 將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳10%之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳20%之稅金），若中獎人未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

17. 參加者參與本活動即代表同意接受並遵守本活動辦法及條款。LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將另行公告於好手情報社 by LG gram TW 社團，並依公告內容為準。

18. 參加者參加本活動，同意 LG 依據 https://www.lg.com/tw/privacy 的隱私政策蒐集、處理及利用參加者的個人資料，以用於實施、管理和履行本活動。任何有關 LG 持有的個人資料的查詢或請求，應通過好手情報社 by LG gram TW 社團向 LG 提出。

19. 若有其餘相關疑問請直接與好手情報社 by LG gram TW 社團的小編聯繫。