We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
音響與耳機知識中心
【超夯藍牙喇叭推薦】3大挑選撇步
今年藍牙喇叭推薦哪一款？想知道答案，可別錯過本文。生活中處處都少不了音樂，而高品質的藍牙喇叭，無論使用在熱鬧的 Party 上炒熱氣氛，或是在獨處時光中聽音樂放鬆，都能讓你沉浸在優質且精緻的音質中。但市面上的產品這麼多，該如何挑選才能找到符合你心目中的完美款？本文將為你詳細解析藍牙喇叭，以及其3大選購撇步，現在，就讓我們進入主題吧！
bluetooth-earbuds-recommendation_01
想買高品質的藍牙喇叭，推薦從認識元件開始
藍牙喇叭的原理為依照藍牙所傳輸的訊號將電流傳送至線圈，產生磁場，並使線圈連帶震膜一起震動，進而帶動周邊的空氣使其發出聲音。
從上述原理可以發現，藍牙喇叭發出聲音，其構造可以說是關鍵，因此若想買到音質好的藍牙喇叭，可不能只能從外型盲選，得先瞭解其組成構造和功用，才能幫助你在挑選產品時更容易理解商品。以下為你拆解藍牙喇叭的主要元件並講解其功用。
|元件
|擴大機
|單體
|音箱
|分音器
|功用
|放大音頻訊號，調節聲訊
|由線圈、電池、震模等組成，可發出對應的高、中、低音的音頻。
|將正波和背波分開，防止音量減弱、模糊。
|可將不同頻率的波分開，並傳送到相對應的單體。
藍牙喇叭類型大解析！單聲道＆立體聲大不同
在認識藍牙喇叭的發聲原理以及元件和其功用後，接著就讓小編帶你了解藍牙喇叭可分為哪些類型，並為你比較其差異。一般來說，市售藍牙喇叭可分成單聲道或立體聲2種，其中立體聲又可再分為雙聲道立體聲、環繞立體聲以及全景聲，以下就讓我們一起看看有何不同。
bluetooth-earbuds-recommendation_02
|類型
|單聲道
|立體聲
|雙聲道立體聲
|環繞立體聲
|全景聲
|介紹
|僅有一個聲道來傳送、記錄聲音，音源較為單一。
|模仿人類的聽覺設計，擁有2個聲道，使音源擁有不同方向。
|擁有5個或7個全頻段的聲道，還有一個低音聲道，也就是常聽到的5.1或7.1聲道。
|解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，
|音質效果
|聽覺效果上較為單調，但不會有其它聲道干擾的情況發生。
|因不同方向的音源，使聲音較具有立體感。
|聲音的音源變化較多，相比雙聲道立體聲擁有更多的聲道，可以讓聲音表現出更好的立體感。
|聽覺效果最具震撼感和立體感，能完美表現聲音的細節。
3大藍牙喇叭挑選撇步推薦你
看完上述說明，相信你心中也有了想要選購的藍牙喇叭種類，但在挑選時有沒有哪些選購要訣可以幫助你找到心中那款最理想的藍牙喇叭？就讓小編告訴你3個達人才知道的撇步吧！
音質是否扎實
選購時最怕買到音質不好的藍牙喇叭，除了可以依照藍牙類型與元件的品質來判斷音質的好壞，建議在購買時可以分別聽聽看低音、中音以及高音，呈現出來的音質是否扎實。
規格及功能
可依照自身的使用習慣選擇不同功能的藍牙喇叭，像是有無外接音源孔、較易攜帶、防水功能，或是對於居家風格擁有高要求的你，則可以挑選合適的外觀與顏色。
藍牙版本
越新的藍牙版本在播放效果上流暢度會越好，速度也會較快。此外，還能傳送更遠以及有較佳的抗干擾能力，而目前最新的藍牙版本為5.0，因此在挑選時別忘了先檢查藍牙版本。
藍牙喇叭推薦－LG 給你360度的全景聲
想擁有一款兼具功能性與高水準音質的藍牙喇叭嗎？那麼可別錯過 LG Xboom 360 全景聲藍牙音響，尤其是以下4個特點，直接擄獲眾多使用者的心！
● 360度全向性環繞音場，不會有播放死角，無論戶外、室內都能擁有絕佳的聽覺效果。
● 音質品質高，鈦金高音揚聲器和玻璃纖維低音喇叭讓高音清脆乾淨；低音渾厚扎實。無論層次感，震撼度或是聲音的乾淨程度，都能輕易收服你挑剔的耳朵。
● 10小時超高續航力和 120W 的超高輸出功率，有了這款藍牙喇叭，熱愛舉辦戶外活動的你再也不怕電力不足或是聲音太小，導致活動嗨不起來。
● 外型設計簡約有質感，並擁有9組不同情境的氣氛燈，且還有高達1680萬種燈光和亮度的組合，不管約會、獨處或是舉辦 Party 都能讓氣氛滿點。
bluetooth-earbuds-recommendation_04
LG Xboom 360 全景聲藍牙音響無論外觀、音質或是續航力等都無可挑剔，可說是今年藍牙喇叭的推薦必敗款。此外，除了藍牙連接外還有 AUX、USB 連線方式，讓你播放音樂不受限，再搭配專屬 App 可根據不同情境變化，像是 DJ 刷盤娛樂模式等，無論是居家或戶外使用，都能給你極佳的感官饗宴，現在就到官網把這台高品質藍牙喇叭帶回家。