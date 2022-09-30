想擁有一款兼具功能性與高水準音質的藍牙喇叭嗎？那麼可別錯過 LG Xboom 360 全景聲藍牙音響，尤其是以下4個特點，直接擄獲眾多使用者的心！



● 360度全向性環繞音場，不會有播放死角，無論戶外、室內都能擁有絕佳的聽覺效果。



● 音質品質高，鈦金高音揚聲器和玻璃纖維低音喇叭讓高音清脆乾淨；低音渾厚扎實。無論層次感，震撼度或是聲音的乾淨程度，都能輕易收服你挑剔的耳朵。



● 10小時超高續航力和 120W 的超高輸出功率，有了這款藍牙喇叭，熱愛舉辦戶外活動的你再也不怕電力不足或是聲音太小，導致活動嗨不起來。



● 外型設計簡約有質感，並擁有9組不同情境的氣氛燈，且還有高達1680萬種燈光和亮度的組合，不管約會、獨處或是舉辦 Party 都能讓氣氛滿點。