如選用嵌入式安裝，需要更為謹慎的評估安裝空間。這時是否有提供專業的安裝人員就很重要了。建議可選擇如LG四方洗蒸氣洗碗機，提供基本標準安裝包服務。像是基本產品定位、三管線連接、安裝後基本測試等。此外，還有全機1年的保固服務，更是讓你買得安心、用得放心。



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