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洗碗機知識中心
獨立式洗碗機 vs. 嵌入式洗碗機大評比！哪種更適合你的廚房？
堆積如山的碗盤，總是成為家庭紛爭的開端嗎？那麼不妨將這繁瑣的家務，交給洗碗機來解決。但依據安裝模式的不同，洗碗機可分為獨立式洗碗機、與嵌入式洗碗機2種類型，而其適合的居家環境也有所差別。到底哪種洗碗機更適合你？以下就讓我們從比較2種洗碗機的特點開始說明，並詳細解說選購方法，教你輕鬆找到適合的洗碗機。
堆積如山的碗盤，總是成為家庭紛爭的開端嗎？那麼不妨將這繁瑣的家務，交給洗碗機來解決。但依據安裝模式的不同，洗碗機可分為獨立式洗碗機、與嵌入式洗碗機2種類型，而其適合的居家環境也有所差別。到底哪種洗碗機更適合你？以下就讓我們從比較2種洗碗機的特點開始說明，並詳細解說選購方法，教你輕鬆找到適合的洗碗機。
嵌入式洗碗機、獨立式洗碗機大不同？
獨立式洗碗機與嵌入式洗碗機，最主要的差別為安裝方式的不同。因此，還會影響到廚房空間的美觀。下表詳細統整了2種洗碗機的特點，讓你能依照自身的喜好，找到更適合的洗碗機。
|類型
|獨立式洗碗機
|嵌入式洗碗機
|說明
|可單獨擺放於獨立空間，不需嵌入櫥櫃中
|可節省廚房空間，使空間看起來較為美觀
|安裝難度
|較為簡便
|較為繁瑣，且需仔細測量櫥櫃空間是否足夠
|限制
|需要較大的單獨空間
|若缺乏預留空間，需選擇嵌入櫥櫃
|維修簡便性
|相對較為容易保養與維護
|較為麻煩
|能否移動
|可以隨意移動
|不易移動
我適合嵌入式洗碗機、還是獨立式洗碗機？
但到底哪種洗碗機，更適合你的廚房空間？在瞭解嵌入式與獨立式洗碗機的差異後。接下來，就讓我們根據不同洗碗機的特點與使用方法，來為你解答，哪一種洗碗機更能與你的居家空間相互匹配，讓你買對不後悔。
我適合嵌入式洗碗機、還是獨立式洗碗機？
✅獨立式洗碗機擺放更靈活，租屋族推薦首選
獨立式洗碗機安裝後，可從外觀直接看到操作面版，使用上更為簡便。且其能夠靈活移動，但需要較大的安裝空間，因此較適合以下族群：
● 廚房空間的配置無法改變
● 有搬遷考量的租屋族
✅嵌入式洗碗機管線不外露，新屋入住就選它
而嵌入式洗碗機，通常面版會隱藏至門片後面，需先開啟門板後才能使用。但外觀設計，也會較為美觀。且其可嵌入櫥櫃的特點，能大幅利用居家空間，還能在節省空間的同時，隱藏管線。因此若為以下族群，推薦就選嵌入式洗碗機：
● 新屋入住
● 有重新裝潢需求的族群
● 較為在意居家美觀與裝潢
獨立式、嵌入式洗碗機怎麼挑？3大要點告訴你
選購合適的洗碗機，才能更有效率的減輕日常家務的負擔。而除了依據上述說明外，洗碗機還能怎麼挑？最後，就讓本文與你分享3個選購方法，教你輕鬆找到理想款。
1. 碗盤清洗量
若家庭碗盤清洗量較為龐大，那麼洗碗機的清洗容量可是不能忽略的選購要點。若容量較小，可能需要花費較多時間與電量。費時又耗力，因此選購時，需謹慎評估。
2. 附加功能
根據洗碗機品牌的不同，其附加功能也會有所差異。而若想買到CP值較高的洗碗機，建議評估容量後，可仔細閱讀產品說明，選擇擁有如自動開門烘乾、能遠端操控、籃架可調整的款式。才能讓洗碗更有效率。
3. 安裝服務與保固
如選用嵌入式安裝，需要更為謹慎的評估安裝空間。這時是否有提供專業的安裝人員就很重要了。建議可選擇如LG四方洗蒸氣洗碗機，提供基本標準安裝包服務。像是基本產品定位、三管線連接、安裝後基本測試等。此外，還有全機1年的保固服務，更是讓你買得安心、用得放心。
還沒找到合適的獨立式洗碗機／嵌入式洗碗機嗎？那就推薦選購LG四方洗蒸氣洗碗機，可依照你的廚房空間選擇獨立式或嵌入式安裝。且清洗量大、造型時尚，還具有自動開門烘乾、遠端操控等附加功能。再加上蒸氣亮潔科技，輕鬆帶走碗盤油汙，讓家事變得更簡單。現在，就到LG官網參考看看吧！