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冰箱知識中心
如何選擇節能省電冰箱
如何選擇節能省電冰箱
與家中的其他電器不同，冰箱的電源總是保持啟動的狀態，因此非常值得投資一台既愛護地球又能節省荷包的省電冰箱。如果能源效率分級讓你不知從何開始，別擔心，我們為你準備好一份有助你挑選合適節能省電冰箱的便利指南。
冰箱節能標章解說
在市面上多數冰箱上，皆貼有符合政府指導準則的節能標章。這些標章能告訴你各個機型的能源效率分級，為幫助身為消費者的你，在選購新的冰箱時，能做出明智決定。國內的冰箱和冷凍櫃，節能標章標示出：
● 節能等級：從2018年1月1日開始，市面上所販售的電冰箱全都採取政府能源效率分級標準。能效標準能嚴格且反應冰箱實際情況，除了有助於民眾挑選省電冰箱外，在電費支出的減少上也能實質有感。電冰箱能源效率分級方式分為一至五級；一級能效代表最為省電，消費者選購時可盡量往數字低的產品挑選，藉此得到最大的節能效果。
● 耗電量數字：其以每年千瓦時 (kWh) 為單位。你可以依此數字預估，假設冰箱每天使用 24 小時，並運作一年的用電量。然而值得注意的是，耗電量會視你的使用方式、實際開啟頻率和冰箱所處的運作環境而有不同。
如何讓冰箱更省電
若你想讓冰箱更省電，請依照如下提示。
1: 選擇正確容量
一般而言，大型的冰箱會比小型的冰箱耗電。冰箱的尺寸 (或容量) 是以公升 (L) 為單位，用來表示其能容納物品的量。愈大容量的冰箱會需要使用更多的電力，來保持內部空氣的冷卻度。以下我們依據家庭人數列出各種可能適合的尺寸：
● 1 或 2 人家庭：容量 223 公升至 399 公升的小型冰箱，可以滿足其需求。
● 2 至 3 人家庭：400 公升至 450 公升的中型冰箱，足以供 2 至 3 人的家庭使用。
● 4 至 5 人或更大的家庭：4 人的家庭可能會需要擁有容量至少 450 公升的冰箱。5 人或以上的大家庭，則可能需要 500 公升或以上容量的大型冰箱
● LG 擁有各種家庭所需，從小型到大型冰箱的選擇。
2: 別過度塞滿您的冰箱
冰箱內容物的熱質量有助於維持冷卻溫度，因此適當儲放的冰箱，將會更省電。注意不要過度填塞，因為這樣會適得其反。過度塞滿會影響空氣循環，而導致冷空氣無法在冰箱內自由流動，最後還可能必須把來不及烹煮的腐敗食材丟棄，而造成浪費。
3: 常保冰箱門關閉
從冰箱拿出食物和飲料時，儘量不要讓冰箱門開啟太久，因為每次打開，冰箱就必須再次冷卻，而需要額外用電。
LG 冰箱搭載 LG ThinQ 技術*，只要冰箱門開啟太久，你都能透過手機即時推播了解相關資訊。另外，Door-In-DoorTM門中門功能，無需完全開啟冰箱門，就能輕鬆取用擺放在邊門的牛奶或零食等用品。透過選購指南，你將發現更多 LG 冰箱的節能省電功能。
*有關 LG ThinQ 更多說明，請見：https://www.lg.com/tw/thinq/index.html
4: 讓熱食冷卻後再放入冰箱
如果你將熱食直接放入冰箱中，冰箱便需要耗費更多電力來冷卻熱食，若你大量烹煮或儲放剩菜，請將其放置冷卻再放入冰箱。
5: 設定正確溫度
設定並定期確認冰箱溫度以確保其發揮最佳運作狀態。若你的冰箱未配備恆溫器，購買冰箱用溫度計來監控冰箱內的溫度。
冰箱的溫度應該多少？
設定冰箱溫度時，以下數字是用於各隔室良好的基準值：
● 冷藏室應處於約 3°C
● 冷凍室應處於約 -18°C。
你可能需要在換季時稍微調整溫度。冬天時，屋內的低溫也會讓冰箱內的溫度下降；夏天反之亦然。你應將儲存新鮮食物的目標溫度設置於 0°C 至 4°C，並將冷凍庫設定在 -18°C 和 -20°C 之間。
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