在市面上多數冰箱上，皆貼有符合政府指導準則的節能標章。這些標章能告訴你各個機型的能源效率分級，為幫助身為消費者的你，在選購新的冰箱時，能做出明智決定。國內的冰箱和冷凍櫃，節能標章標示出：



● 節能等級：從2018年1月1日開始，市面上所販售的電冰箱全都採取政府能源效率分級標準。能效標準能嚴格且反應冰箱實際情況，除了有助於民眾挑選省電冰箱外，在電費支出的減少上也能實質有感。電冰箱能源效率分級方式分為一至五級；一級能效代表最為省電，消費者選購時可盡量往數字低的產品挑選，藉此得到最大的節能效果。



● 耗電量數字：其以每年千瓦時 (kWh) 為單位。你可以依此數字預估，假設冰箱每天使用 24 小時，並運作一年的用電量。然而值得注意的是，耗電量會視你的使用方式、實際開啟頻率和冰箱所處的運作環境而有不同。