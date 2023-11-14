為什麼那麼多人推薦使用掃地機器人？除了前述說明的可省下大半部分的打掃時間，讓你能把握悠閒的假期外，隨著民生用電調漲，漲幅高達2.6%，更影響多數人的用電習慣。此時搭配變頻馬達的掃地機器人，就成為可協助省電，又能輕鬆打掃的絕佳選擇。另外，若是選擇 LG R系列清潔機器人，其還具有基礎4大功能：



✅ 2700 Pa的吸力



✅ 0.4公升的集塵箱容量



✅ 全自動智慧給水系統



✅可水洗HEPA濾網



基礎功能搭配乾吸濕拖一次完成，除了打掃不費力氣外，還可滿足不同需求。LG CordZero R3、R5、 R5T，3款濕拖清潔機器人除了前面提到的功能，更搭載LG ThinQ 應用程式，隨時利用行動裝置就可設定打掃開啟、預約排程，讓打掃更簡單、便利且即時。