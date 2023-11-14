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掃拖地機器人知識中心
2023掃地機器人 推薦指南 熱銷掃地機器人 詳細比較
掃地機器人推薦嗎？該如何比較、選擇？現代人生活在高壓環境，面對忙碌的工作，下班、休假還要花時間在清潔地板的瑣碎工作上，若是假日皆選擇放鬆，就可能換來地板上厚厚的灰塵回饋...如果不想把大好光陰花在打掃地板，那麼可快速、高效、輕鬆清潔地板的掃地機器人就是你絕佳的選擇。但選擇那麼多，哪一款適合我？就讓我們帶你詳細比較一下吧！
掃地機器人推薦指南，輕鬆打掃地板
為何推薦掃地機器人？LG清潔機器人4大優勢告訴你
為什麼那麼多人推薦使用掃地機器人？除了前述說明的可省下大半部分的打掃時間，讓你能把握悠閒的假期外，隨著民生用電調漲，漲幅高達2.6%，更影響多數人的用電習慣。此時搭配變頻馬達的掃地機器人，就成為可協助省電，又能輕鬆打掃的絕佳選擇。另外，若是選擇 LG R系列清潔機器人，其還具有基礎4大功能：
✅ 2700 Pa的吸力
✅ 0.4公升的集塵箱容量
✅ 全自動智慧給水系統
✅可水洗HEPA濾網
基礎功能搭配乾吸濕拖一次完成，除了打掃不費力氣外，還可滿足不同需求。LG CordZero R3、R5、 R5T，3款濕拖清潔機器人除了前面提到的功能，更搭載LG ThinQ 應用程式，隨時利用行動裝置就可設定打掃開啟、預約排程，讓打掃更簡單、便利且即時。
我適合哪一款？人氣掃地機器人比較一覽表
然而，市面上掃地機器人品牌、款式眾多，該如何挑選才能買到適合自己的產品？建議可根據其吸力、功能與清掃模式等細節去比較，以挑出符合需求的產品。而以 LG 3款機器人為例，不僅皆有濕拖功能，且 LG R5、LG R5T 具備360 LiDAR 雷射偵測感應器設計，R5T 更是在 R5基礎規格之上，額外增加自動除塵功能。以下即為3款機器人比較表，希望能幫助你解決選擇困難！
|系列
|R5T
|R5
|R3
|型號
|R5-ULTIMATE
|R5-PROPLUS
|R3-PRIME
|特色和推薦族群
|自動除塵。適合注重衛生的雙薪家庭
|設定禁區。適合注重科技便利的上班族
|乾吸濕拖。適合單身小資族
|尺寸 (長x寬x高) (mm)
|342x342x94.5 / 除塵座：200x223x480
|342x342x94.5
|355x355x83
|吸力
|2700 Pa
|2700 Pa
|2700 Pa
|集塵盒容量 (升)
|0.4
|0.4
|0.4
|水箱容量 (毫升)
|280
|280
|200
|乾吸濕拖
|Yes
|Yes
|Yes
|自動除塵
|Yes
|No
|No
|全自動智慧給水
|Yes
|Yes
|Yes
|360 LiDAR 雷射導航
|Yes
|Yes
|No
|紅外線、保險桿、懸崖感測器
|Yes
|Yes
|Yes
|智慧吸力調整
|Yes
|Yes
|No
|ThinQ WiFi 功能
|遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
|遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
|遠端控制、繪製地圖、清潔紀錄
|清掃模式
|指定區域、Z字型模式（自動）
|指定區域、Z字型模式（自動）
|Z字型模式、螺旋定點模式
掃地機器人推薦保養4步驟
人可以透過許多不同方式保養身體，同等地，簡單的保養也能讓掃地機器人延長壽命，是平時使用掃地機器人後不可省略的一環。下面我們列出保養 LG 清潔機器人的推薦4步驟，教你如何輕鬆讓清潔機器人更耐用。
STEP 1：使用完畢確實清潔集塵盒：產品使用完畢，需清空集塵盒，或使用具有自動除塵功能的機型，避免灰塵堆積、滋生細菌，或產生異味。
STEP 2：確認毛刷是否有卡毛髮：若有卡毛髮等，建議拆除刷頭，或使用清潔刷、小剪刀清理，避免累積過多髒汙，進而造成清理困難。
STEP 3：清潔水箱：使用後建議將水箱內的水倒掉，並倒放陰乾，避免產生水垢，造成水箱出水狀況異常。
STEP 4：清潔感應器：在機器下方及正面，會有感光、懸崖、紅外線的感應器，都需定期清潔，以保持偵測功能正常運作。
(左): 掃地機器人推薦保養步驟，定期清空集塵盒；(右): 掃地機器人推薦保養步驟，使用自動除塵功能機型
使用掃地機器人常見3問題解析
最後，我們瞭解使用 LG 清潔機器人期間難免會遇到一些問題，像是集塵袋、吸力或是馬達電池等相關問題，因此下面我們也整理出了大多數人常見的3個問題，並告訴你該怎麼解決。
Q1：R5T 系列集塵袋多久需要更換一次？ 建議於面板燈長亮時，或依照使用環境每2～3個月更換一次集塵袋，以保持衛生，並維持性能。
Q2：使用時感覺濕拖清潔機器人吸力變弱怎麼辦？ 有可能是異物堵塞吸塵口、濾網堵塞，或是集塵盒已滿，可先使 用LG ThinQ App 進行檢查、清潔，並移除堵塞物。
Q3：馬達、電池或是其他配件是否有保固？ LG 提供變頻馬達1年、全機1年、電池1年免費保固。
以上即為 LG 熱銷掃地機器人比較，若你也想入手高品質又好用的掃地機器人，就不妨參考看看上述推薦的多款 LG 清潔機器人！最後，若在使用上有任何困難，可以隨時於 LG 官網申請售後服務與維修，我們將提供你合適的解決方案。