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LG CordZero™ R3 濕拖清潔機器人 (雲朵白)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
精心清除靠牆壁和角落的灰塵
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
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*懸崖感測器能感測約10公分的高度落差，於實際使用環境下可能有所不同。
節省時間
乾吸濕拖一次完成
節省時間 乾吸濕拖一次完成
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
根據您的清潔需求
選擇吸力等級
依據地板材料、灰塵的大小和類型，從4段模式中選擇吸力強度。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*可用 ThinQ 應用程式選擇吸力等級。
清潔中自動給水 保持抹布濕潤 200
毫升水箱 一次拖完寬廣區域
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*您可從 LG ThinQ 應用程式選擇四段供水等級。
遠端遙控清掃、即時監控
遠端遙控清掃、即時監控
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* 要使用此功能，您必須在智慧型手機上安裝來自 Google Play Store 或 Apple App Store 的“LG ThinQ”應用程式並連接到 Wi-Fi。 有關如何使用它的詳細資訊，請參閱應用程式。
* LG ThinQ 應用程式在某些智慧型手機上可能無法或有限制的運行，因此請在使用前檢查最低規格。 (Android OS 7.0 或更高版本，iOS 12.0 或更高版本)
* 註冊 LG ThinQ 應用程式時，如果註冊了未知帳戶，可能會共享數據，因此請務必刪除未知帳戶。
* 應用程式介面可能因使用的產品或應用程式版本而異。
語音辨識
可與 Google Home 語音識別揚聲器配合使用。使用語音輕鬆操作開始和結束清潔，並可確認清潔機器人的狀態。
語音辨識
*此圖為模擬圖片，可能因使用環境不同而有所差異，產品的設計和顏色可能會有所不同。
*Google Home 語音識別揚聲器的語音支援可能因使用環境、網路品質而有差異。
掃地機器人好用嗎？拖地、吸塵6大功能介紹
掃地機器人好用嗎？掃地機器人確實好用，但前題是要挑對機種與用對方法，才能幫你減輕打掃負擔，輕鬆維持居家環境的清潔！
摘要
主要規格
-
機身顏色
雲朵白
-
濕拖清潔
Yes
-
智慧物體辨識
Yes
-
智慧Turbo模式
Yes
所有規格
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
35.5 x 35.5 x 8.3
-
重量（kg）
3.3
特點（機器人）
-
自動供水
Yes
-
濕拖清潔
Yes
-
5 水位供水調整（ThinQ 應用程式）
4段
-
清潔後自動充電
Yes
-
接續繪製地圖
Yes
-
超細纖維布
Yes
-
邊刷（角落吸塵）
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
智慧物體辨識
Yes
-
智慧Turbo模式
Yes
性能(機器人)
-
水箱容量 (L)
200ml
-
集塵盒容量(L)
0.4
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
35.5 x 35.5 x 8.3
-
重量（kg）
3.3kg
配件（機器人）
-
抹布墊（數量）
1個
-
拖布板
1個
-
清潔刷
Yes
-
外加微塵濾網
Yes
-
外加邊刷
Yes
材料與飾面
-
機身顏色
雲朵白
基本配件
-
清潔刷
Yes
電池
-
充電時間（分鐘）
3.5h
-
電池類型
鋰電池
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
90分鐘
清潔模式/選項
-
手動
Yes
-
智慧型強力清潔功能
Yes
-
螺旋定點模式
Yes
-
Z 字型清潔
Yes
特色（吸塵器）
-
類型
全機1年/馬達1年/電池1年
其他吸頭與配件
-
排氣濾網
Yes
智慧科技(機器人)
-
智慧配對
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
清潔日記
Yes
-
濾網監測
Yes
-
遠端啟動
Yes
-
預約清潔
Yes
-
智慧診斷
Yes