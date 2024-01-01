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LG CordZero™ R3 濕拖清潔機器人 (雲朵白)

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG CordZero™ R3 濕拖清潔機器人 (雲朵白)

R3-PRIME

LG CordZero™ R3 濕拖清潔機器人 (雲朵白)

(0)

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

CordZero™ R3 濕拖清潔機器人
乾吸濕拖，一次完成

CordZero™ R3
濕拖清潔機器人

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。

智慧移動清潔

精心清除靠牆壁和角落的灰塵

利用邊刷清潔靠牆壁和角落容易遺漏的灰塵。

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。

防撞感測器與懸崖感測器

左右兩側的防撞感測器可偵測牆壁，懸崖感測可以跟測並避開樓梯與階差，並安全駛離。

高度8.3公分暢行無阻

輕薄外型，能在沙發與床下低矮處穿梭自如的清潔打掃

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*懸崖感測器能感測約10公分的高度落差，於實際使用環境下可能有所不同。

節省時間
乾吸濕拖一次完成

吸塵同時拖地，快速而有效率的清潔。

節省時間 乾吸濕拖一次完成

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。

4段吸力模式

根據您的清潔需求
選擇吸力等級

根據家中環境與情況進行清潔。
依據地板材料、灰塵的大小和類型，從4段模式中選擇吸力強度。

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*可用 ThinQ 應用程式選擇吸力等級。
全自動智慧給水裝置

清潔中自動給水 保持抹布濕潤 200
毫升水箱 一次拖完寬廣區域

全自動智慧給水裝置會根據使用者設定控制出水量。根據地板材料或汙染程度，可以分四段調整供水，為您的家中提供訂製的清潔服務。

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*您可從 LG ThinQ 應用程式選擇四段供水等級。
LG ThinQ

遠端遙控清掃、即時監控

將產品添加到 LG ThinQ，以使用 LG ThinQ 應用程式為您的家居空間量身訂製更智慧的方式來清潔。

遠端遙控清掃、即時監控

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
* 要使用此功能，您必須在智慧型手機上安裝來自 Google Play Store 或 Apple App Store 的“LG ThinQ”應用程式並連接到 Wi-Fi。 有關如何使用它的詳細資訊，請參閱應用程式。
* LG ThinQ 應用程式在某些智慧型手機上可能無法或有限制的運行，因此請在使用前檢查最低規格。 (Android OS 7.0 或更高版本，iOS 12.0 或更高版本)
* 註冊 LG ThinQ 應用程式時，如果註冊了未知帳戶，可能會共享數據，因此請務必刪除未知帳戶。
* 應用程式介面可能因使用的產品或應用程式版本而異。

語音辨識

可與 Google Home 語音識別揚聲器配合使用。使用語音輕鬆操作開始和結束清潔，並可確認清潔機器人的狀態。

語音辨識

*此圖為模擬圖片，可能因使用環境不同而有所差異，產品的設計和顏色可能會有所不同。
*Google Home 語音識別揚聲器的語音支援可能因使用環境、網路品質而有差異。

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摘要

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機身顏色 (主體)
雲朵白
產品尺寸 (寬x高x深mm)
355 x 83 x 355
充電時間
3.5H
集塵盒容量 (L)
0.4

主要規格

  • 機身顏色

    雲朵白

  • 濕拖清潔

    Yes

  • 智慧物體辨識

    Yes

  • 智慧Turbo模式

    Yes

所有規格

尺寸與重量

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    35.5 x 35.5 x 8.3

  • 重量（kg）

    3.3

特點（機器人）

  • 自動供水

    Yes

  • 濕拖清潔

    Yes

  • 5 水位供水調整（ThinQ 應用程式）

    4段

  • 清潔後自動充電

    Yes

  • 接續繪製地圖

    Yes

  • 超細纖維布

    Yes

  • 邊刷（角落吸塵）

    Yes

  • 智慧變頻馬達

    Yes

  • 智慧物體辨識

    Yes

  • 智慧Turbo模式

    Yes

性能(機器人)

  • 水箱容量 (L)

    200ml

  • 集塵盒容量(L)

    0.4

尺寸與重量

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    35.5 x 35.5 x 8.3

  • 重量（kg）

    3.3kg

配件（機器人）

  • 抹布墊（數量）

    1個

  • 拖布板

    1個

  • 清潔刷

    Yes

  • 外加微塵濾網

    Yes

  • 外加邊刷

    Yes

材料與飾面

  • 機身顏色

    雲朵白

基本配件

  • 清潔刷

    Yes

電池

  • 充電時間（分鐘）

    3.5h

  • 電池類型

    鋰電池

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    90分鐘

清潔模式/選項

  • 手動

    Yes

  • 智慧型強力清潔功能

    Yes

  • 螺旋定點模式

    Yes

  • Z 字型清潔

    Yes

特色（吸塵器）

  • 類型

    全機1年/馬達1年/電池1年

其他吸頭與配件

  • 排氣濾網

    Yes

智慧科技(機器人)

  • 智慧配對

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 清潔日記

    Yes

  • 濾網監測

    Yes

  • 遠端啟動

    Yes

  • 預約清潔

    Yes

  • 智慧診斷

    Yes

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