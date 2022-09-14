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掃拖地機器人知識中心
掃地機器人好用嗎？拖地、吸塵6大功能，機器人一次搞定！
掃地機器人好用嗎？在考慮為家裡增添新的小家電時，常想著要不要買一台吸塵機器人或拖地機為自己分擔家務，但總因為擔心不實用而卻步嗎？今天我們就要來告訴你這個答案，掃地機器人確實好用，但前題是要挑對機種與用對方法，才能幫你減輕打掃負擔，輕鬆維持居家環境的清潔！
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掃地、拖地機器人好用嗎？購買前2注意事項
自動吸塵、拖地機好用嗎？有人持正面意見，也有人持反對意見，而其實這都取決於家中的環境是否合適。掃地、拖地機器人最大的優勢就在於只要按幾個鍵，就能讓它幫你完成吸塵以及濕拖地板等工作，但要讓它成為你心目中的好用小家電，首先你必須先確認以下2大事項。
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1.購買的主要目的為何
目前市面上已有掃地／吸塵機器人、拖地機器人以及掃拖合一的機種，每一款的設計重點及所能達到的效果皆不同，如：大多數掃地機器人會選擇著重在脫困功能；而拖地機器人則必須足夠貼合地面才能達到最佳的濕拖效果，相對地就會降低拖地機的越障能力。因此先確認好自己購買的主要需求，才能買到對自己來說最好用的機種。
而若希望兩者兼具，則建議挑選掃拖合一的機種，或是掃地、拖地機器人各購入一臺，以協助你完成完整的地板清潔。
2.家中的環境是否合適
而家中的環境也是購買前所必須考量的重點。如果家中地板有過多的雜物或是擺設，則建議在使用吸塵機器人前，事先將環境整理一下；而若有地板高低落差較多的區域，則建議挑選有自動感應功能或路線規劃功能，甚至是較強的越障能力等機種，幫助避免機器摔落，打造適合吸塵、拖地機器人運行的環境。
更詳細的掃地機器人挑選技巧可參考以下文章。
|功能
|說明
|吸塵
|最基本的功能，只要輕按一鍵，就能隨時啟動幫你維持地板清潔品質。
|濕拖
|除了單吸塵還不夠，加上濕拖功能幫你更徹底清潔，仔細清除地板髒汙。
|脫困
|感應桌腳、地毯或電線等障礙物，並避開、跨越或改變運行方向。
|防跨越
|若有樓梯或不想讓吸塵機器人進入打掃的區域，可透過設定或放置感應物品，使吸塵、拖地機器人避開該區域。
|路線規劃
|設定吸塵、拖地機器人的運行路線及方式，以確保可清掃到每一個需要清潔的角落。
|遠端操控
|透過 WiFi 連結遠端開啟或監控掃地、拖地機器人，方便隨時掌握清潔狀況
上述6大項目為現今多數掃地、拖地機器人常見的內建功能，而實際配有哪些項目，則須視各廠牌、機種而定。
掃地機器人好用嗎？使用3技巧報你知
無論是在節省自己親自動手的打掃時間上，還是機器人的多功能方面，掃地機器人都是方便且好用的。而若想更妥善運用，將掃地機器人的功效發揮到極致，則推薦你以下的3大使用技巧，幫助你更完整清掃居家地板清潔！
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1.定時啟動，作為日常清潔維護
平時的居家環境維護，或是局部區域清潔，可以透過定時開啟掃地機器人，來幫你達到輕鬆維護地板清潔的目的。且定期清掃也能避免累積過多灰塵、髒汙，讓地板隨時保持潔淨。
2.加強清潔，搭配無線吸塵器使用
而若需要來個大掃除，則可選擇搭配無線吸塵器，只要更換不同吸頭，即可網羅地板上、沙發隙縫，甚至寢具等各種細微角落的灰塵，讓掃地、拖地機器人幫你完成地面清掃，而無線吸塵器則可對付其它區域的清潔工作。
3.重度髒污，出動多台也不費力
當地板需要重度清潔時，則可以選擇先使用掃地機器人進行自動吸塵+拖地，完成後再接著啟動拖地機器人進行第二次的加強清潔；或是先使用無線吸塵器進行手動清潔，再派出拖地機器人補強，即便進行多次的重複清掃工作，也能讓你輕鬆不費力。
吸塵機器人推薦︱好用掃地+拖地機介紹
那麼好用的掃地、拖地機器人要去哪找？我們推薦你 LG 掃地、拖地機器人，若你也在尋找適合自己的吸塵機器人，那就不要錯過以下介紹！
想要吸塵+濕拖2大功能一次兼具，推薦你 LG CordZero™ R 系列清潔機器人，R3、R5、R5T濕拖清潔機器人皆有吸塵+濕拖2大功能，與全自動給水裝置，讓你乾吸濕拖一次完成。使用 LG ThinQ App 即時監控、遠端遙控清掃，還能讓家中地板隨時保持乾淨。而 LG CordZero R5T 濕拖清潔機器人更配備自動除塵、UVC 紫外線殺菌功能。這裡整理三個機型的特色提供給大家參考！
Horizontal Table
|系列
|R5T
|R5
|R3
|型號
|R5-ULTIMATE
|R5-PROPLUS
|R3-PRIME
|特色
|自動除塵
|設定禁區
|乾吸濕拖
|乾吸濕拖
|O
|O
|O
|自動除塵
|O
|X
|X
|全自動智慧給水
|O
|O
|O
|360 LiDAR 雷射導航
|O
|O
|X
|紅外線感測器、保險桿感測器、懸崖感測器
|O
|O
|O
|智慧吸力調整
|O
|O
|X
|ThinQ WiFi功能
|遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
|遠端控制、設定禁區、限定打掃區域、繪製地圖、清潔紀錄
|遠端控制、繪製地圖、清潔紀錄
|清掃模式
|指定區域、 Z字型模式(自動)
|指定區域、 Z字型模式(自動)
|Z字型模式、 螺旋定點模式
而若想更加強拖地功效，則可以選擇這款 M9MAX。擁有仿手勁加壓智慧雙旋濕拖技術，加上智慧馬達精準控制出水量、44分貝的極靜音量，以及多種清潔模式設計，讓拖地工作加倍潔靜高品質。
若你也在猶豫是否要購入一台掃地機器人，不妨參考此篇介紹，或是到 LG 官網查看更多好用的掃地／吸塵機器人、拖地機，顛覆你對吸塵機器人的吵雜、無法順利越障的印象！