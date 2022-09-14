目前市面上已有掃地／吸塵機器人、拖地機器人以及掃拖合一的機種，每一款的設計重點及所能達到的效果皆不同，如：大多數掃地機器人會選擇著重在脫困功能；而拖地機器人則必須足夠貼合地面才能達到最佳的濕拖效果，相對地就會降低拖地機的越障能力。因此先確認好自己購買的主要需求，才能買到對自己來說最好用的機種。



而若希望兩者兼具，則建議挑選掃拖合一的機種，或是掃地、拖地機器人各購入一臺，以協助你完成完整的地板清潔。