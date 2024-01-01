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LG CordZero™ R5 濕拖清潔機器人(雲朵白)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
偵測家中環境
達到智慧順暢的清潔
360 LiDAR雷射偵測器準確偵測房子的結構和家具位置，以快速徹底地清潔。
偵測家中環境以達到智慧順暢的清潔。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*[360 LiDAR 雷射偵測器] 每秒旋轉6次，360°掃描，最大半徑8m。
*依據實際環境與使用條件，實際環境與繪製圖面可能存有差異
精心清除靠牆壁和角落的灰塵
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*懸崖感測器能感測約10公分的高度落差，於實際使用環境下可能有所不同。
*如果有懸崖感測器無法感應到的階差，您可以利用ThinQ應用程式設定禁區。
節省時間
乾吸濕拖一次完成
節省時間 乾吸濕拖一次完成
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
根據您的清潔需求
選擇吸力等級
依據地板材料、灰塵的大小和類型，從4段模式中選擇吸力強度。
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*可用 ThinQ 應用程式選擇吸力等級。
當偵測到地毯，吸力將自動加強
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*預設情況下，智慧吸力調整處於關閉狀態，可以在 LG ThinQ 應用程序中打開和關閉智慧吸力調整。
*地毯偵測性能可能因地毯材質而異，地毯的毛較細或較長(超過20mm)的情況，地毯可能會損壞。
*如果吸力等級設為最強，則偵測到地毯不會使吸力變得更強。
清潔中自動給水 保持抹布濕潤
280 毫升水箱 一次拖完寬廣區域
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*您可從 LG ThinQ 應用程式選擇四段供水等級。
遠端遙控清掃、即時監控
將產品添加到 LG ThinQ，以使用 LG ThinQ 應用程式為您的家居空間量身訂製更智慧的方式來清潔。
遠端遙控清掃，即時監控
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
* 要使用此功能，您必須在智慧型手機上安裝來自 Google Play Store 或 Apple App Store 的“LG ThinQ”應用程式並連接到 Wi-Fi。 有關如何使用它的詳細資訊，請參閱應用程式。
* LG ThinQ 應用程序在某些智慧型手機上可能無法或有限制的運行，因此請在使用前檢查最低規格。 (Android OS 7.0 或更高版本，iOS 12.0 或更高版本)
* 註冊 LG ThinQ 應用程式時，如果註冊了未知帳戶，可能會共享數據，因此請務必刪除未知帳戶。
* 應用程式介面可能因使用的產品或應用程式版本而異。
指定清潔區域，快速清潔
*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。
*應用程式介面可能因使用的產品或應用程序版本而異。
語音辨識
可與 Google Home 語音識別揚聲器配合使用。使用語音輕鬆操作開始和結束清潔，並可確認清潔機器人的狀態。
語音辨識
*此圖為模擬圖片，可能因使用環境不同而有所差異，產品的設計和顏色可能會有所不同。
*Google Home 語音識別揚聲器的語音支援可能因使用環境、網路品質而有差異。
掃地機器人推薦指南
掃地機器人推薦嗎？該如何比較、選擇？哪一款適合自己？就讓我們帶你詳細比較一下吧！
摘要
所有規格
功能
-
3D Dual Eye
-
-
水量調節（產品）
-
-
水量調節（ThinQ 應用程式）
4段
-
防纏繞刷頭
-
-
打掃後自動充電
Yes
-
自動供水
Yes
-
電池狀態指示燈
-
-
DUAL Eye
-
-
雙旋濕拖拖布清潔
-
-
繼續繪製佈局
Yes
-
超細纖維拖布
Yes
-
智慧學習功能
-
-
側刷（角落清潔器）
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
智慧物體識別
Yes
-
智慧房間識別
Yes
-
智慧Turbo模式
Yes
性能
-
集塵盒容量 (L)
0.4
-
水箱容量 (L)
280ml
材質和飾面
-
機身顏色(吸塵器)
-
-
機身顏色（主體）
雲朵白
清潔模式/選項
-
手動模式
Yes
-
我的空間模式
Yes
-
重複功能
-
-
智慧Turbo功能
Yes
-
螺旋定點模式
-
-
Z字型模式
Yes
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
34.2x34.2x94.5
-
重量 (kg)
3.1kg
電池
-
電池類型
鋰電池
-
充電時間（分鐘）
5h
-
最長運行時間（分鐘 / 電池）（低電量模式）
140min
智慧科技
-
清潔日記
Yes
-
濾網監控
Yes
-
HomeGuard
-
-
HomeView
-
-
My Zone
-
-
遙控啟動
Yes
-
預約清潔
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
智慧配對
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
感應器和障礙物偵測
-
光學雷射感測器
Yes
基本配件
-
清潔刷
Yes
配件
-
防糾結刷頭
-
-
地毯刷
-
-
清潔刷
Yes
-
清潔工具
-
-
額外濾網
Yes
-
額外側刷
Yes
-
磁條
-
-
拖布（數量）
1個
-
拖布板
1個
-
遙控器
-
-
遙控器支架
-
-
水箱
280ml
其他工具和配件
-
排氣濾網
Yes