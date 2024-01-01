LG CordZero™ R5 濕拖清潔機器人(雲朵白)

*此圖為模擬圖片，在實際環境下可能有所不同。

* 要使用此功能，您必須在智慧型手機上安裝來自 Google Play Store 或 Apple App Store 的“LG ThinQ”應用程式並連接到 Wi-Fi。 有關如何使用它的詳細資訊，請參閱應用程式。

* LG ThinQ 應用程序在某些智慧型手機上可能無法或有限制的運行，因此請在使用前檢查最低規格。 (Android OS 7.0 或更高版本，iOS 12.0 或更高版本)

* 註冊 LG ThinQ 應用程式時，如果註冊了未知帳戶，可能會共享數據，因此請務必刪除未知帳戶。

* 應用程式介面可能因使用的產品或應用程式版本而異。