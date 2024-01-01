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電視像素、解析度怎麼看？解析度規格說法總整理，高畫質要這樣挑！
怎麼看解析度？像素又是什麼？解析度高的電視／顯示器經常是許多消費者的首選，但是其術語多種，一下是1080p、一下又全高清，最後再來個橫向像素1920，相信你也曾對這些數據感到頭痛困擾。想買電視的你，仍然對這些說法霧煞煞嗎？那就不要錯過這篇文章！今天要和你詳細說明解析度和像素的差別和其生活中的用途，用一面牆讓你了解箇中原理。
解析度、像素怎麼分？了解原理讓你更懂選擇
想像我們的電視是一堵馬賽克拼磚牆，由一個個小小的磁磚組成，像素就像這一小小塊的馬賽克磁磚，每個正方形或圓形小磁磚都只能是單一顏色，藉由將它們拼湊在牆上，構成長邊或寬邊的磁磚數量，就是我們常看到的解析度1080 x 1920的由來，代表長邊有1920個像素，寬邊有1080個像素。看懂了原理，以下來簡單說明更專業的字詞定義。
‧ 解析度（Resolution）：
泛指顯示器對細節的分辨能力，定義影像像素的「細膩程度」。常用的除了像素點數1080 x 1920，也會用 PPI（指數位螢幕上的每英吋所含像素）作為量測單位。
‧ 像素（Pixel）：
組成數位點陣圖的最小單位，在定義上的像素點並不表示一個圓點或者一個方格，而是一個採樣。影像內容大小相同時，若能容納越多像素，就代表越多小方格能分析圖片，則解析度越高，影像也越細膩逼真。
常見電視解析度分析，解密規格怎麼看
電視常見的分類方法之一，即是以解析度作為分類方式，例如 4K、8K、1080p 等，而該如何知道自己適合哪一種畫素呢？下表針對使用場所、常見畫素進行分析，並且加以說明判斷所需電視畫素的方法，讓你的電視更適用！
常見解析度規格說明
|常見解析度說法
|480p
|720p、HD
|1080p、全高清
|WQHD
|4K、UHD 超高清
|8K UHD
|解析度名稱1
（以水平像素界定）
|無
|無
|2K
|3K
|4K
|8K
|解析度名稱2
（以垂直像素界定）
|480p
|720p
|1080p
|1440p
|2160p
|4320p
|水平像素 x 垂直像素
|640 x 480
|1280 x 720
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|3840 x 2160
|7680 x 4320
|長寬比
|4：3
|16：9
|16：9
|16：9
|16：9
|16：9
|別名
|ATSC 數位電視標準
|HD 高清
|FHD 全高清
|WQHD 四倍高清
|UHD 超高清
|8K UHD
解析度、像素怎麼挑？2點選購方式解析
● 依照常見用途及個人需求選購解析度。目前的影視拍攝技術以 FHD（1080p）和 4K 為主，4K 電視已可以滿足大多數的觀影需求，提供高品質畫面呈現。
● 注意購買之電視／顯示器需含有相對應配備。例如：小華想收看 4K 電影，必須注意購買之電視／顯示器的 HDMI 端、播放 USB 裝置是否支援 4K 相對應視訊編碼等，才能完整呈現 4K 畫面該有的品質。
高清怎麼那麼夯？高解析度電視4大好處分享
1. 精緻畫面呈現
高解析度的電視含有更多像素解析畫面，提供更細緻的色彩表現。
2. 遠、近距離觀看都可以
畫質不好的電視，在我們近距離觀看時更能夠看出畫面的破綻，模糊的線條和不飽和的顏色無法完整呈現仿真感。相反地，高解析度電視為我們呈現乾淨俐落的線條，使畫面更生動逼真。
3. 大螢幕顯示不失真
較大的螢幕就像將我們的圖片放大，若圖片的像素點越多，則其像素點越細緻，放大圖片時，像素點變化的幅度也就越小，不會因為大螢幕而在畫質上產生太大差異。
4. 支援高畫質影片
假設你買了一臺 720p 的電視，用來播放 1080p 的內容，則其呈現出來的內容仍然只會 720p；反之，若我們買越高畫質的電視，所能支援的影片格式則越多元。
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看完這篇文章，你知道解析度怎麼看了嗎？高解析度可以提升你的視覺感受，讓生活更享受！心動不如趕快行動，現在部分電視／顯示器還提供尊榮 VIP 專人專車安裝服務，壁掛桌立都不成問題，快來加入 LG 電視／顯示器的觀眾行列吧！