怎麼看解析度？像素又是什麼？解析度高的電視／顯示器經常是許多消費者的首選，但是其術語多種，一下是1080p、一下又全高清，最後再來個橫向像素1920，相信你也曾對這些數據感到頭痛困擾。想買電視的你，仍然對這些說法霧煞煞嗎？那就不要錯過這篇文章！今天要和你詳細說明解析度和像素的差別和其生活中的用途，用一面牆讓你了解箇中原理。