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吸塵器知識中心
直立式吸塵器好用嗎？ 1次搞懂直立式吸塵器
直立式吸塵器可說是新一代吸塵器的代表，傳統的臥式吸塵器不僅在使用上活動容易受限，噪音也是一大困擾，但直立式吸塵器好用嗎？這是在選購時通常會出現的問題，最怕花了時間和金錢卻又得不到滿意的效果，本文針對直立式吸塵器的各種問題做出整理，跟著小編一起解開你的疑惑吧！
本文針對直立式吸塵器的各種問題做出整理
直立式吸塵器該買嗎？7大好處推薦你
相較於傳統吸塵器來說，最明顯的差異就是直立式吸塵器細長、優美的外型了，少了笨重的體積，再加上無線的設計可以輕易移動到任何需要清理的地方，又能更換多種吸頭不受環境限制，滿足了想方便、快速打掃的需求，現在就讓我們看看直立式吸塵器有哪些值得購買的優點。
看完直立式吸塵器這麼多的優點是不是很心動？可以參考 LG 無線吸塵器系列，多款吸塵器隨你挑選。如果還想知道更多直立式吸塵器和傳統臥式、手持式吸塵的差異可以看以下文章－購買吸塵器前不可不知的重要攻略！
直立式吸塵器清潔小技巧 愛上你的打掃時光
使用吸塵器有許多的小訣竅，可以讓你的打掃變得更簡單，現在就讓我們看看5個清潔小技巧，
讓你享受愉快的打掃時光。
直立式吸塵器清潔小技巧，愛上你的打掃時光。
1. 高度調整
打掃前先調整為適合自己的身高，不僅能避免長時間使用後的腰酸背痛，也能輕鬆地清理每個角落。
2. 選擇合適的吸頭
面對不同的髒污和環境選擇合適的吸頭，才能讓打掃事半功倍。
3. 維持好電力
使用無線吸塵器時，記得先將電池充好電，才能不受時間限制的開心打掃。
4. 保持清潔
使用後記得清潔集塵袋及濾網，才不會影響吸塵器的效能並維持好吸力。
5. 定期檢查
定期檢查零件有沒有受損，如果不知道怎麼判斷，當使用時出現異常，像是出現怪聲或是吸力下降就要趕快送修。
這些省時省力的小技巧你記住了嗎？另外吸塵器的配件越來越多元，要記得做好收納才不會在需要的時候找不到。
直立式吸塵器常見問題
使用吸塵器時，難免會到許多問題，像是多久該清洗濾網或更換集塵袋？現在就來看看遇到這些問題該如何解決吧！
直立式吸塵器常見問題
Q1：吸塵器吸力變弱是什麼原因？
可以檢查是不是吸頭或是管子內部被堵住，或是濾網太久沒清理。
Q2：吸塵器發出異味怎麼辦
可以藉由清理集塵袋和濾網減少異味的產生。
Q3：集塵袋多久更換
建議每3個月更換一次，但可以依照自己使用的狀況決定更換頻率。
Q4：吸塵器濾網多久清潔一次
最少每3個月清潔一次，避免灰塵堵塞，影響吸力。
Q5：吸塵器該如何清潔
第1步：關閉電源拆除電池和吸頭
第2步：將集塵袋清理乾淨
第3步：可用牙刷將氣旋的灰塵輕輕刷下
第4步：先將濾網上的灰塵抖落，再用清水洗淨
第5步：確保晾乾後裝回
第6步：將吸頭擦拭乾淨
簡單6步驟就能讓你的吸塵器煥然一新，如果想知道更多吸塵器濾網清洗的內容，可以看吸塵器濾網清洗懶人包文章。
直立式吸塵器不僅具備傳統型吸塵器的優點，也兼顧了時尚與輕便，絕對是您居家打掃最好的選擇。LG 家電設計出符合您各種需求的吸塵器，不妨看看 LG 變頻無線吸塵器讓你享受快樂的打掃時光。