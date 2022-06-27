1. 高度調整



打掃前先調整為適合自己的身高，不僅能避免長時間使用後的腰酸背痛，也能輕鬆地清理每個角落。



2. 選擇合適的吸頭



面對不同的髒污和環境選擇合適的吸頭，才能讓打掃事半功倍。



3. 維持好電力



使用無線吸塵器時，記得先將電池充好電，才能不受時間限制的開心打掃。



4. 保持清潔



使用後記得清潔集塵袋及濾網，才不會影響吸塵器的效能並維持好吸力。



5. 定期檢查



定期檢查零件有沒有受損，如果不知道怎麼判斷，當使用時出現異常，像是出現怪聲或是吸力下降就要趕快送修。



這些省時省力的小技巧你記住了嗎？另外吸塵器的配件越來越多元，要記得做好收納才不會在需要的時候找不到。