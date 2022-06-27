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吸塵器知識中心
手持式吸塵器推薦 購買無線吸塵器前 必知攻略
手持式無線吸塵器是什麼？哪個品牌最推薦？市面上的吸塵器種類這麼多，看了許多介紹還是不知道要怎麼挑選，想要輕鬆地打掃卻又怕買到不合適的吸塵器，在購買吸塵器的時候總會因為這些問題困擾許久，本文針對3種類型的吸塵器做出超詳細介紹，幫你找到最合適的吸塵器。
本文針對3種類型的吸塵器做出超詳細介紹，幫你找到最合適的吸塵器。
手持式無線吸塵器與直立式、臥式吸塵器7大評比
臥式、直立式、手持式無線吸塵器，這是目前最普遍的吸塵器分類方式，接下來跟著我們一起看看有什麼不一樣吧！
雖然傳統型臥式吸塵器的集塵量較大，但直立式和手持式無線吸塵器在使用上名顯較靈巧及低噪音，尤其是手提式無線吸塵器，輕巧外型下還有多種吸頭隨你更換，讓你居家打掃輕鬆不受限。
手持式無線吸塵器真的適合你嗎？
吸塵器吸了半天，邊邊角角的灰塵、毛髮還是堆積在那，居家打掃最怕使用到不合適的工具，花了不少金錢與時間卻達不到滿意的效果，相較於傳統型與直立型吸塵器，手持式吸塵器在使用上可以靈活的清理家中的死角，但相對的集塵量比起其它種吸塵器來的少，現在就讓我們看看手持式吸塵器有哪些優、缺點吧！
手持式無線吸塵器主要推薦給需要輕巧使用於多種環境的用戶，更多吸塵器的挑選方法可以參考5大挑選方法，教你挑到評價好的無線吸塵器。
手持式無線吸塵器3大收納技巧
使用完手提式無線吸塵器該如何收納才不佔空間？以 LG CordZero A9K 系列的手持式無線吸塵器為例，有多種收納方式，可依照不同居家空間選擇出最合適的收納方式。
1. 壁掛式：壁掛式收納較適合辦公環境，而租屋環境可能不太適合，雖然能穩固地掛在牆上，但需要在牆壁上鑽洞，而且改變位置不容易，想做壁掛式收納也需要考量環境能不能提供充電。
壁掛式收納較適合辦公環境，而租屋環境可能不太適合。
2. 站立式：站立式收納可以方便地改變放置的位置，充電也能方便進行，但要注意擺放位置，不要放置在容易碰撞的地方導致吸塵器損壞。
站立式收納可以方便地改變放置的位置，充電也能方便進行。
3. 輕便分離式：輕便分離式收納可以放置任何位置，但每一次使用前較為麻煩。
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手持式無線吸塵器雖然輕便好收納，但還是要注意保存在乾燥通風的地方，以利延長使用壽命，另外也要注意不要放置在太過狹窄易碰撞的位置以免常碰撞導致損壞。吸塵器的電池也是延長使用的重要關鍵，可以參考4方法教你延長電池壽命減少更換次數，讓你的手持式無線吸塵器延長使用壽命。
手持式無線吸塵器品牌推薦 LG-A9K 系列
如果手持式無線吸塵器符合您的選擇，推薦您 LG CordZero A9K 系列 WiFi 濕拖無線吸塵器，滿足您的多種需求也能兼具時尚。現在就來看看 LG-A9K 系列有哪些強大功能。
LG CordZero A9K 系列 WiFi 濕拖無線吸塵器，滿足您的多種需求也能兼具時尚。
➢ 外觀設計
充滿現代感設計搭配符合人體工學的握把，並採用one touch的按鍵式開關，相比它牌吸塵器更能不費力打掃環境。
➢ 多功能實用性
擁有4段式高度變化的鋁管以及超多配件和各種吸頭，像是隙縫吸頭、毛髮專用吸頭......等，可針對不同身高或是各種打掃環境更換。
➢ 超高續航力
搭載2顆電池以及採取三用式收納式充電座，不僅能減少使用空間也能同時幫2顆電池充電，在享受超高續航力的同時也能輕鬆做收納。
➢ 2.4倍集塵量
和其它手持式無線吸塵器相比 LG CordZero A9K 系列增加了壓縮功能，一個按鍵就能壓縮集塵袋，大幅增加了2.4倍的集塵空間，在壓縮的同時也刮除了濾網上的髒污。
➢ 濕拖、乾吸一次完成
智慧雙旋濕拖吸頭以及供水系統可隨意轉換，讓您濕拖、乾吸一次完成，花最少的力得到最滿意的效果。
➢ 過濾設備
多層過濾裝備，讓您輕鬆遠離灰塵、蟎蟲，恢復居家好空氣。
想知道還有哪些超優質的手持式無線吸塵器供您做選擇嗎？可以參考 LG 變頻無線吸塵器，幫您挑選最合適的吸塵器，讓您輕鬆打掃無負擔。