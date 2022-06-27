➢ 外觀設計

充滿現代感設計搭配符合人體工學的握把，並採用one touch的按鍵式開關，相比它牌吸塵器更能不費力打掃環境。



➢ 多功能實用性

擁有4段式高度變化的鋁管以及超多配件和各種吸頭，像是隙縫吸頭、毛髮專用吸頭......等，可針對不同身高或是各種打掃環境更換。



➢ 超高續航力

搭載2顆電池以及採取三用式收納式充電座，不僅能減少使用空間也能同時幫2顆電池充電，在享受超高續航力的同時也能輕鬆做收納。



➢ 2.4倍集塵量

和其它手持式無線吸塵器相比 LG CordZero A9K 系列增加了壓縮功能，一個按鍵就能壓縮集塵袋，大幅增加了2.4倍的集塵空間，在壓縮的同時也刮除了濾網上的髒污。



➢ 濕拖、乾吸一次完成

智慧雙旋濕拖吸頭以及供水系統可隨意轉換，讓您濕拖、乾吸一次完成，花最少的力得到最滿意的效果。



➢ 過濾設備

多層過濾裝備，讓您輕鬆遠離灰塵、蟎蟲，恢復居家好空氣。



想知道還有哪些超優質的手持式無線吸塵器供您做選擇嗎？可以參考 LG 變頻無線吸塵器，幫您挑選最合適的吸塵器，讓您輕鬆打掃無負擔。