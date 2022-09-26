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吸塵器知識中心
如何解決吸塵器臭味？5招正確清潔吸塵器
吸塵器臭味讓人好苦惱？不僅使家裡充滿難聞、擾人的異味，還會影響打掃心情，讓人只想將這散發詭異氣味的吸塵器束之高閣，並再次購買新的吸塵器，或是轉而選用傳統的清潔方式。這樣不僅白花了新臺幣，還需耗費更多的清掃時間...若你也有以上煩惱，別擔心就讓家事達人來解決，詳細教學如何清潔及保養吸塵器，讓你放心地和吸塵器臭味說掰掰！
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吸塵器臭味哪裡來？
吸塵器臭味來源主要在於清潔時所吸到的水氣、髒汙、細菌等，日積月累之下而產生。或是清洗濾網以及集塵盒／袋時，並未將其曬乾導致細菌滋生，進而產生臭味。而吸塵器臭味除了會降低打掃的動力外，若長期與臭味共存，還會影響心情甚至是健康。因此，若想要讓吸塵器保持乾淨、清爽，就需定期做好清潔及保養，才能防止臭味的產生。
5大吸塵器清潔步驟，讓吸塵器臭味遠離你
而該如何清潔，才能還原吸塵器如新買的一般乾淨、無異味，又能不對機體造成損傷，影響後續使用？以下就讓家事達人手把手帶你瞭解如何正確的清潔吸塵器。
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Step1－詳閱說明書
吸塵器產品百百種，在清潔前建議先詳閱產品說明書，才能知道拆解吸塵器的「眉角」，以及能不能水洗等注意事項，避免使用暴力拆解法，導致吸塵器受損，反而得不償失。
Step2－清除異物
在伸縮管、進氣管等位置容易阻塞大型髒汙等異物，不僅會影響吸塵器效能、增加耗電量，還可能會導致吸塵器無法通風進而產生異味。因此，在清理吸塵器時，建議先按照說明書步驟拆卸吸塵器，並清除機身中的異物，再進行後續細節清理。
Step3－清理集塵盒／袋髒汙
用於收集灰塵、毛髮等髒汙的集塵盒／袋，若沒有定時清潔，加上不慎吸到的水氣，就會導致集塵盒／袋成為散發惡臭的罪魁禍首。因此，建議使用完後就立即將髒汙倒掉，並依照說明以水洗或是乾擦的方式，將沾黏的汙垢去除，並確保乾燥後裝回。
Step4－濾網清潔或更換
堵塞的吸塵器濾網不僅會影響吸塵器的效能，更是吸塵器臭味的來源之一，因此濾網的清潔也很重要。但是濾網清潔非常不易，因此建議可以購買可水洗濾網的機種，讓你清潔吸塵器更容易。
Step5－保養吸頭
最後別忘了保養吸塵器吸頭，建議可先憑藉使用時有無發出怪聲，或是否卡住無法轉動等情況判斷有無異物，並將異物去除後，依照不同吸頭的說明，做出合適的清理，這樣就完成吸塵器的清潔囉！
小叮嚀：清潔吸塵器前別忘了關閉電源，並拔除插頭及電池，才能減少吸塵器損壞的可能，並更安全的進行清理步驟。
想跟吸塵器臭味說掰掰，就從日常保養做起
吸塵器清潔很重要，但做好日常保養也不能馬虎。除了於使用後清潔集塵盒／袋外，建議可以遵循以下的保養祕訣，讓吸塵器時時保持清新無異味！
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|保養方式
|說明
|定期清潔
|建議每個月清潔濾網一次，避免髒汙堆積，進而產生臭味。
|慎選清潔用品
|切勿使用含酸、鹼性的清潔產品，才能避免因損壞造成清潔不易，成為惡臭的根源。
|保持乾燥
|除了清潔後保持乾燥外，需將吸塵器放置於通風處，才不會因潮濕而產生異味。
挑對產品＋正確清潔，避免吸塵器臭味好簡單
然而，日常清潔保養固然重要，但挑對吸塵器也是遠離臭味的祕訣之一。不易清潔的吸塵器不僅會影響使用效能，還會因累積的髒汙產生臭味，增加打居家打掃的困難。而 LG CordZeroTM A9系列吸塵器擁有以下3大特點，不僅能讓清潔更方便，還能減少臭味發生的可能，再搭配正確的日常清潔、保養，就能輕鬆讓吸塵器乾淨、無臭、煥然一新。
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✅ 擁有微塵濾網、HEPA 濾網以及水洗氣旋濾網，能將髒汙更完善的收集，避免灰塵、毛髮等沾黏於機身，導致清潔不易而發臭。
✅ 3種濾網皆可進行水洗，能夠快速洗去細菌、灰塵等產生異味的因子。
✅ 拆卸容易、好操作，讓清潔更有效率。
想要杜絕吸塵器擾人的氣味嗎？那就從買對吸塵器開始，LG CordZero A9 系列吸塵器，可水洗濾網不僅使清理更有效率，幫你甩開令人厭惡的臭味外，充滿設計感的外觀，加上高續航力、大吸力、多種吸頭變化、集塵盒大容量等，多種需求一次滿足，是你居家清潔的好幫手，且款式多樣隨你挑，現在就在 LG 官網選購。