吸塵器臭味讓人好苦惱？不僅使家裡充滿難聞、擾人的異味，還會影響打掃心情，讓人只想將這散發詭異氣味的吸塵器束之高閣，並再次購買新的吸塵器，或是轉而選用傳統的清潔方式。這樣不僅白花了新臺幣，還需耗費更多的清掃時間...若你也有以上煩惱，別擔心就讓家事達人來解決，詳細教學如何清潔及保養吸塵器，讓你放心地和吸塵器臭味說掰掰！