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吸塵器知識中心
【2023無線吸塵器推薦】 精選吸塵器大評比 讓日常清潔零負擔
【2023無線吸塵器推薦】
精選吸塵器大評比
讓日常清潔零負擔
2023無線吸塵器推薦哪一款？想要輕鬆維持居家、辦公室等環境整潔，吸塵器可是必備的打掃工具，能夠幫助使用者吸除毛髮、灰塵等擾人髒汙。且隨著科技的進步，市場上也出現具有拖地等功能的無線吸塵器，不僅克服了有線吸塵器的限制，還能吸地、拖地一次搞定。以下評比4大推薦款無線吸塵器，幫你快速找到適合的打掃神器！
無線吸塵器推薦就選 LG
市面上吸塵器產品多樣，若想尋找高效能的產品，到底該怎麼挑？那麼不妨就選 LG 的無線吸塵器吧！除了為享譽全球的高評價品牌外，其吸塵器產品功能多樣，並與智慧科技結合，可以滿足使用者的多種需求，為你提供更愉悅的打掃體驗。而其主要特色如下：
✅ ThinQ™ App遠端監控 能夠以手機查看機身的濾網情況、電池壽命與清潔日誌。還能提供使用者智慧診斷的服務，瞭解異常狀況，並即時排除。
✅ 4段可調式伸縮管 可依照使用者身高、與收納空間，調整機身長度。此設計不僅能減少清掃時的負擔，還能讓居家空間更加整齊有序。
✅ 濾網可水洗 長期使用下，吸塵器難免會有異味產生。而LG吸塵器從氣旋濾網、HEPA排氣濾網、微塵濾網都可水洗，幫你與擾人異味說掰掰！
✅ 電源鍵一鍵啟動 One Touch電源鍵一鍵啟動的功能，搭配符合人體工學的設計，以拇指輕輕一按，就能快速開機，讓打掃更省力。
✅ 過濾程序完善 高達5道過濾程序，能夠將灰塵與進氣分離，並過濾懸浮微粒。吸除灰塵的同時，還能讓空氣更清新。
推薦款無線吸塵器大評比！教你輕鬆挑對吸塵器
瞭解 LG 無線吸塵器的特色後，接著就讓我們一起來評比4款 LG 吸塵器，幫你找到適合的理想款。
A9T-STEAMW
這款吸塵器能夠以蒸氣雙旋濕拖吸頭乾吸濕拖，並搭配 LED 輕薄地板吸頭，深入各個角落，清除頑強汙垢。且還有智慧集座收納充電座進行自動除塵，雙電池替換長時間使用也不怕沒電。
A9T-ULTRA
自動除塵與集塵壓縮的設計，可幫你一鍵集塵、不髒手，讓居家打掃也能很優雅。且其隱藏式吸頭、配件、雙電池充電的特點，搭配充滿設計的外觀，讓居家收納更輕鬆！
A9K-ULTRA3
乾吸濕拖的功能，並以大全配附有多樣化吸頭：毛髮專用吸頭，輕鬆解決家中毛寶貝的落毛不糾纏。高速震動除蟎吸頭高速拍打，有效除蟎不傷布料。且輕壓集塵盒旁的按鈕就能將集塵壓縮，壓扁灰塵毛髮，並刮除纏繞氣旋毛髮。
A9N-COREMOP
想找尋高 CP 值的款式嗎？這款經濟實惠的產品，不僅具備雙旋濕拖吸頭；還能依身高調節吸塵管，乾溼吸拖輕鬆搞定。且2顆可更換電池，擁有最長100分鐘的續航時間，讓你不怕清掃被中斷。
無線吸塵器推薦保養事項說明
而想讓清掃工作事半功倍，除了選對適合的吸塵器外，做好日常保養也不可馬虎。才不會在必要時刻，無法派上用場，甚至造成故障，影響清潔效率。但吸塵器保養該怎麼做？很簡單，只要按照以下3個保養事項進行，就能輕鬆完成囉！
1. 定期清潔
為避免影響吸力、或散發異味，建議應定期清潔集塵盒、濾網與吸頭。且應先詳閱說明書，以防錯誤的清潔方式導致產品損壞。
2. 檢查零件破損
吸塵器零件的損壞，不僅會影響吸力，若無即時維修，還可能會導致機器的故障。因此，若使用出現異常就應即時檢查，並尋找專人維修。
3. 清洗後確保晾乾
若未確實晾乾濾網，可能會產生異味，甚至是破損，進而影響使用體驗。建議清洗後應放置於陰涼處晾乾，且需注意以清水清洗即可。
另外，LG 無線吸塵器具備遠端監控功能，使用者也可透過 LG ThinQ™ App，瞭解機器的狀態，像是濾網是否該更換、電池壽命等等，幫你從全方面輕鬆掌控。
4大常見問題解析，推薦吸塵器使用者別錯過
最後，LG 針對吸塵器的保養與清潔，統整了4個常見問題並詳細解說。讓你在使用吸塵器時，可以更得心應手。
Q1：集塵袋使用多久後需要更換？
若於一般使用情況，建議應每3個月更換一次集塵袋。防止髒汙堆積的同時，也可維持吸塵器效能。
Q2：吸塵器電池如何保養？充電時間要多久？
以 LG－A9K/A9T/A9TS 系列為例，每顆電池充電4小時可使用60分鐘。而電池存放時，應放於陰涼處並避免太陽直射、重摔或是大力撞擊。並可以2顆電池交替使用，延長電池壽命。
Q3：濾網該如何清潔？
可先將表面灰塵以抖落、擦拭的方式清除，再以清水洗淨即可。而建議頻率為每月1次，以防髒汙堆積。
Q4：LG吸塵器有保固嗎？
家電產品有無保固真的很重要！才能避免機器損壞又求救無門的情況發生，而 LG 吸塵器提供使用者全機2年保固、電池2年免費保固、配件也有１年保固，馬達保固更是高達10年，讓你買得更安心。
由上述可知 LG 無線吸塵器功能多樣，可讓居家打掃更省力。此外，完善的保固服務，再加上時尚的配色，與充滿設計感的外觀，更你是值得購買的好選擇。現在就到 LG 官網，把適合的無線吸塵器推薦款帶回家，讓它成為你家事上的好幫手吧！