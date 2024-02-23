市面上吸塵器產品多樣，若想尋找高效能的產品，到底該怎麼挑？那麼不妨就選 LG 的無線吸塵器吧！除了為享譽全球的高評價品牌外，其吸塵器產品功能多樣，並與智慧科技結合，可以滿足使用者的多種需求，為你提供更愉悅的打掃體驗。而其主要特色如下：



✅ ThinQ™ App遠端監控 能夠以手機查看機身的濾網情況、電池壽命與清潔日誌。還能提供使用者智慧診斷的服務，瞭解異常狀況，並即時排除。



✅ 4段可調式伸縮管 可依照使用者身高、與收納空間，調整機身長度。此設計不僅能減少清掃時的負擔，還能讓居家空間更加整齊有序。



✅ 濾網可水洗 長期使用下，吸塵器難免會有異味產生。而LG吸塵器從氣旋濾網、HEPA排氣濾網、微塵濾網都可水洗，幫你與擾人異味說掰掰！



✅ 電源鍵一鍵啟動 One Touch電源鍵一鍵啟動的功能，搭配符合人體工學的設計，以拇指輕輕一按，就能快速開機，讓打掃更省力。



✅ 過濾程序完善 高達5道過濾程序，能夠將灰塵與進氣分離，並過濾懸浮微粒。吸除灰塵的同時，還能讓空氣更清新。