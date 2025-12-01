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gram Pro 17" Windows 11 Home IPS 極致輕薄雙AI筆電 - 曜石黑 (Intel® Core™ Ultra U7)
極輕不被看輕 AI全面提升生產力
LG 重新定義行動力體驗—以超輕量、超纖薄設計實現真正的高機動性，同時兼顧強大 AI 效能表現。搭載 LG gram 專屬AI，結合線上版與離線版雙重智慧運算，無論身在何處，都能提供更聰明、高效的生產力支援
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
真正的行動力，不僅止於重量，更在於纖薄機身、精巧設計，以及足以支援長時間使用的續航效能。LG gram 將這一切完整結合—輕量化設計、超薄機身，加上持久電池續航，讓您無論身在何處，都能隨時隨地維持高效生產力。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
極致輕量 極致纖薄
LG gram Pro 以僅 1,379g 的超輕量機身，結合最薄僅 13.3mm 的纖薄設計，展現輕盈與精緻兼具的行動體驗。
*上述厚度與重量數據為機身最薄與最輕部分，實際尺寸與重量可能因測量方式或產品配置而有所差異。詳細產品尺寸資訊請參閱產品規格說明。
極致輕量 堅實守護
LG gram 通過 7 項軍規耐用性測試，從容應對旅途移動與日常使用情境，兼具強悍結構與超輕量設計，讓您在保持輕盈行動力的同時，也能享有安心可靠的使用體驗。
* LG gram 由 KOLAS Labs 依 MIL-STD-810H 標準進行測試與認證，並通過符合美國軍用標準之獨立實驗室所執行的 7 項 MIL-STD-810H 耐久性測試。測試項目包含：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 501.7 高溫（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 502.7 低溫（程序 I－存放、程序 II－操作）；方法 509.7 鹽霧測試；方法 514.8 振動測試；方法 516.8 撞擊測試（程序 I－功能、程序 IV－運輸掉落）。實際使用環境下之表現可能與測試結果有所差異。測試於受控制環境中進行，請勿自行嘗試。
* 若消費者自行進行相關測試或因不當使用導致產品損壞，將不在保固範圍內。
* 通過 MIL-STD-810H 測試並不代表產品適用於軍事用途。
持久續航 全天高效
搭載高容量電池，LG gram 提供穩定長效的續航表現。結合 AI智慧助理，可依使用習慣優化電源管理效率，讓電力運用更聰明。從早到晚持續運作不中斷，全面提升行動工作與娛樂體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* 電池續航時間係於螢幕亮度 150 nits、關閉無線連線並以預設音量透過耳機播放影片之條件下測得。
* 本頁所示之電池續航時間為於最佳測試條件下取得之最大值，實際使用時間可能因產品規格、使用環境、網路連線狀況、電池狀態及使用方式不同而有所差異。
* AI 電池節能模式之電量偵測通知功能，系統需至少學習約 80 小時之使用習慣方可啟用。
專業級效能 × AI 智慧實力
搭載最新 Intel® Core™ Ultra 處理器，整合 Intel® Xe 顯示晶片與最高可達 50 TOPS 的 NPU AI 運算能力，在多工環境下依然展現迅速回應與穩定效能。結合高效電源管理機制，支援最高 32GB LPDDR5x 記憶體與最高 1TB NVMe SSD 儲存空間，並提供額外 NVMe 擴充插槽，全面提升系統速度與彈性。無論影片剪輯、3D 創作或 AI 應用流程，皆能順暢運行，充分釋放專業級生產力。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* NPU 與 GPU 效能可能因處理器型號不同而有所差異；上述 TOPS 數值為最高可達之理論值。
* 記憶體與 SSD 容量選項可能依機型而異，部分規格需另行選購；實際價格將因國家／地區與產品型號不同而有所差異。
* Intel®、Intel 標誌及 Intel Core™ 為 Intel Corporation 或其子公司之商標。
智慧再突破
LG 獨家雙 AI 結合 Copilot+ PC
LG 專屬 AI，無論在線上或離線情境下，皆能提供流暢一致的 AI 體驗。搭配 Copilot+ PC 的 AI 功能，為工作流程帶來更高彈性與效率。全新升級的 gram AI 助理，操作更直覺順暢，全面優化日常工作體驗。
*gram Chat On-Device (離線版) & Cloud (雲端版) 僅支援英文與韓文介面。
*gram Chat On-Device (離線版) 僅限英文 & 韓文使用。
*gram Chat Cloud (雲端版) 可透過中文提問，並取得中文回答。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*本服務提供 GPT-4o 付費功能，但不支援搜尋整合及程式碼編輯器功能。gram chat Cloud 於使用者註冊後第一年內免費提供，期滿後將轉為付費服務。屆時將另行通知使用者，並可自行選擇是否繼續使用。
*gram chat On-Device 主要用於處理特定單次請求，不支援持續性對話功能。為獲得最佳使用效果，建議僅用於簡單且明確的一次性需求。
*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。
gram AI 即時助理(離線版)
不須連網即可用
*gram Chat On-Device (離線版) & Cloud (雲端版) 僅支援英文與韓文介面。
*gram Chat On-Device (離線版) 僅限英文 & 韓文使用。
*gram Chat Cloud (雲端版) 可透過中文提問，並取得中文回答。
* gram chat On-Device (離線版)功能可讓使用者與儲存於電腦中的文件互動，但不支援需透過網際網路搜尋的一般資訊或問題查詢。
* 部分功能於初次使用時可能無法立即達到最佳效果，因 On-Device AI 需經過學習以適應使用者習慣：
① gram chat On-Device (離線版) 需先對電腦內資料進行索引與字詞分析，可能需一段時間方能提供符合預期的搜尋結果。
② 如欲啟用 AI 電池用量偵測通知功能，系統至少需學習約 80 小時之使用習慣。
* AI 搜尋結果將依據當下儲存資料內容產生，內容準確性不作保證，請使用者自行查證。
* 本功能僅支援英文與韓文。
** 系統不會儲存超過 200,000 個字元之單一文件；於此限制下最多可儲存 1,000 份文件。gram AI 係利用儲存於裝置內之資料提供搜尋結果與答案，實際結果可能因情境而異，準確性不作保證，請使用者自行判斷。
*** 系統約每 2 秒擷取一次螢幕畫面，儲存空間上限為 13GB。擷取之影像將於一定時間後自動刪除。使用者可透過 gram chat 上方齒輪圖示，自行設定功能啟用位置、畫面保存期限及容量限制。
*** 本功能預設為停用，使用者可依需求自行啟用。
*** 本功能：
① 可能難以辨識手寫文字、模糊圖像或特殊美工字型。
② 準確搜尋需完全匹配之文字內容（包含空格）。
③ 使用音訊擷取功能可能影響系統效能。
*** 本功能不會復原遺失檔案，而係透過關鍵字搜尋引導使用者返回先前畫面。使用者可透過複製與貼上操作擷取相關內容。
**** 支援之系統設定包括：深色模式、Fn 鍵鎖定、延長電池續航力、AI 電池用量偵測、閱讀模式、觸控板設定、省電模式、USB-C 離線充電、亮度控制及音量控制。
Windows 11 Copilot
* 影像相關動作功能現已於所有裝置提供；其他動作功能可能依裝置所在區域、語言及字元集而異。部分動作需搭配訂閱方案方可使用。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。
** 僅支援特定文字、圖片及文件格式，並針對部分語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文及西班牙文）進行最佳化。詳情請參閱 aka.ms/copilotpluspcs。
*** Windows Hello 臉部辨識功能僅適用於部分支援 Copilot+ 的筆記型電腦型號。
**** Copilot 功能需搭配 Windows 11 作業系統使用，且部分功能僅限支援 NPU 的裝置。功能推出時程及適用範圍可能依市場與裝置而異。詳情請參閱 aka.ms/WindowsAIFeatures。
17 吋大視野，高效多工
LG gram 搭載 17 吋 WQXGA（2560×1600）高解析顯示器，結合寬廣 16:10 顯示比例，帶來更開闊的工作空間，讓多視窗操作與多工處理更從容高效。支援 DCI-P3 99%色域覆蓋與 350 nits亮度，呈現銳利細節與準確色彩，在整個畫面範圍內維持穩定一致的顯示品質，全面提升專業生產力與視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* DCI-P3 典型值（Typ.）為 100%。DCI-P3 為由 Digital Cinema Initiatives（DCI）所制定之色彩標準。
散熱系統再進化
保持最佳效能
雙風扇散熱設計有效提升氣流表現，在高負載作業（包含 AI 運算任務）下，協助維持系統穩定運行，相較前一代機型，氣流提升最高可達 21%**，進一步優化散熱效率，確保長時間使用下依然展現可靠效能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* AI 冷卻模式需於更新 BIOS 並重新啟動後方可生效。BIOS 更新將於購買後首次開機時自動執行；若使用者同意重新啟動，系統將於重新啟動時完成安裝。
** 「氣流增強 21%」係 LG 於相同測試條件下進行之內部測試結果，並與前一年度 LG gram 型號（16Z90TP）比較所得。實際效能表現可能因使用環境與情境而有所差異。
立體浸界 「聲」歷其境
Dolby Atmos 杜比全景聲技術，提供360 度立體聲場，營造出如臨現場的環繞音效體驗，讓您能夠完全沈浸於音樂和電影之中。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 標誌為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 之註冊商標。
* 有關 Dolby Atmos 效能之說明，係參考 Dolby Atmos 官方網站所提供之資訊。
LG gram Link 主要功能
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* 為正常使用相關功能，請於行動裝置安裝 LG gram Link 應用程式；系統需求為 iOS 16.4 或以上版本，或 Android 9.0 或以上版本。
* 如需安裝 LG gram Link 應用程式，可透過 [LG Update program] 自動搜尋並安裝適用之更新程式。（適用於 2024 年及以後推出之型號。）
* webOS 整合功能僅適用於搭載 webOS 26 之型號。
* 檔案分享功能可透過藍牙使用，無需連線至網際網路；其他功能則需筆記型電腦與行動裝置連接至相同網路環境方可使用。
* 對智慧螢幕之支援功能將於日後提供；部分智慧顯示器或螢幕可能不受支援。
* iOS、Android 及 webOS 分別為 Apple Inc.、Google LLC 及 LG Electronics Inc. 之註冊商標。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* 使用本功能需連接有效之網際網路。
* 預計自 2026 年第 1 季起提供支援；支援型號與適用情況可能因國家／地區而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
* USB Type-C™ 與 USB-C™ 為 USB Implementers Forum 之商標。
* 產品包裝內隨附可攜式筆記型電腦充電器（電源轉接器）。
所有規格
INFO
產品類型
gram Pro
年份
Y26
尺寸/重量
尺寸 (mm)
379.4 x 265.4 x 13.3~15.98
重量 (kg)
1,379
尺寸 (含外箱)(mm)
499 x 307 x 60
電池
電池
77Wh Li-Ion
設計
顏色
曜石黑 (Obsidian Black)
系統
顯示晶片
Intel® graphics (4Xe)
記憶體
32GB LPDDR5X (雙通道, 7500MHz)
作業系統
Windows 11 Home
處理器
Intel® Core™ Ultra U7 355 (8 Cores: 4P + 4 LP-E, P-Core Max 4.7 GHz, 智慧型快取12MB)
顯示
亮度
350nit
色域
DCI-P3 99% (Typical)
對比度
1200:1 (Typical)
面板類型
IPS LCD
複數面板
LGD
Pol
防眩光
比例
16:10
更新率
60Hz
解析度
WQXGA (2560*1600)
尺寸 (Inch)
17
安全性
SSD Security
SSD Security, dTPM(reserve)
儲存空間
SSD
1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
聲音
音效
HD Audio 杜比全景聲
喇叭
立體聲喇叭 (3.0W x2) with Smart AMP (MAX 5W)
連接性
藍芽
BT 6.0
網路攝影機
FHD紅外線雙麥克風網路攝影機 (臉部辨識)
無線
Intel Wi-Fi 7 BE211 (2x2, BT Combo)
LAN
RJ45接頭 (10/100 or Gigabit, 需另購)
電源
AC 變壓器
65W充電器與可拆式C-to-C線(3A)
配件
配件
65W充電器x1, Type-C線(C-to-C, 1.8m)x1
內建軟體功能
Dolby Atmos
YES
LG gram Link
YES
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
LG 顯示延伸
YES
LG Glance by Mirametrix®
NO
LG On Screen Display 3
YES
LG 觸控筆設定
NO
快速分享
NO
LG 更新 & 還原
YES
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
Microsoft 365 (30天試用)
YES
LG 動態主題
YES
散熱
散熱
雙風扇冷卻系統
輸入/輸出埠
HP-Out
美規4環耳機
USB Type A
USB 3.2 Gen1 x2
USB Type C
USB 4 Gen3x2 Type C (x2, 均支援PD, DP, TB4)
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
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