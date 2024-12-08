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Superslim x 寬螢幕組
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gram SuperSlim 15.6'' Windows 11 Home OLED 極致輕薄 AI 筆電 - 海王星藍 (256GB / Intel<sup>®</sup> Core™ Ultra 5 Evo)
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25.7" UltraWide™ 21:9 Full HD IPS 多工作業螢幕
主要規格
-
作業系統
-
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
-
15.6
-
處理器
-
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)
-
記憶體
-
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
SSD
-
256GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
-
0.99
-
解析度
-
FHD 1920 x 1080
-
顯示晶片
-
Intel® Arc™ graphics
-
色域
-
DCI-P3 100% (標準值)
-
尺寸 (Inch)
-
12.28 x 8.44 x 0.67
所有規格
INFO
-
產品類型
-
gram
-
年份
-
Y24
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
-
312 x 214.3 x 16.9
-
重量 (kg)
-
0.99
-
尺寸 (Inch)
-
12.28 x 8.44 x 0.67
-
尺寸 (含外箱)(mm)
-
476 x 271 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
-
1.95
-
重量 (lb)
-
2.47
-
重量 (含外箱)(lb)
-
4.3
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
-
17.1 x 10.6 x 2.4
電池
-
電池
-
72Wh
設計
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外殼材質
-
鎂, PC-ABS
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顏色
-
冰雪白
系統
-
顯示晶片
-
Intel® Arc™ graphics
-
記憶體
-
16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)
-
作業系統
-
Windows 11 Home
-
處理器
-
Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
-
400nit
-
色域
-
DCI-P3 100% (標準值)
-
對比度
-
1,000,000 :1 (標準值)
-
面板類型
-
IPS非觸控
-
複數面板
-
SDC
-
Pol
-
無
-
比例
-
16:9
-
更新率
-
60Hz
-
解析度
-
FHD 1920 x 1080
-
尺寸 (Inch)
-
15.6
-
尺寸 (cm)
-
35.5
安全性
-
指紋辨識
-
NO
-
fTPM/HW TPM
-
選項
-
肯辛頓鎖
-
YES
-
SSD Security
-
YES
-
安全模式
-
NO
-
HDD Security
-
NO
儲存空間
-
SSD
-
256GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
-
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
-
立體聲喇叭 2.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
-
BT 5.3
-
網路攝影機
-
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
-
Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
-
LAN
-
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
-
65W
-
AC 變壓器類型
-
USB Type-C
配件
-
配件
-
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
-
NO
-
Dolby Atmos
-
YES
-
LG gram Link
-
YES
-
DTS X:Ultra
-
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
-
YES
-
Intel® Unision
-
YES
-
LG 控制中心
-
NO
-
LG 顯示延伸
-
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
-
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
-
YES
-
LG On Screen Display 3
-
YES
-
LG 電腦手冊
-
YES
-
LG 觸控筆設定
-
NO
-
LG 電源管理
-
NO
-
LG 閱讀模式
-
NO
-
LG Security Guard
-
YES
-
快速分享
-
YES
-
LG UltraGear Studio
-
NO
-
LG 更新 & 還原
-
YES
-
LG 更新中心
-
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
-
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
-
YES
-
Nebo for LG
-
NO
-
PCmover Professional
-
YES
-
行動裝置同步
-
NO
-
Wacom notes
-
NO
-
Bamboo Paper
-
YES
-
LG 智慧助理
-
YES
-
LG 快速指南
-
YES
-
LG 動態主題
-
YES
輸入裝置
-
鍵盤
-
全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD
-
定位裝置
-
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (111.6 x 69.6mm)
LED
-
LED
-
電源, 充電, 大寫鎖定, 網路攝影機, 麥克風
散熱
-
散熱
-
無
按鍵
-
按鍵
-
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
-
4環耳機, US type
-
USB Type A
-
NO
-
USB Type C
-
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4) 1 (USB3.2, PD, DP)
-
HDMI
-
NO
主要規格
-
尺寸 (Inch)
-
25.7
-
解析度
-
2560 x 1080
-
面板類型
-
IPS
-
面板比例
-
21:9
-
色域 (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
75
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
-
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
-
25.7
-
面板比例
-
21:9
-
面板類型
-
IPS
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
-
2560 x 1080
-
點距 (mm)
-
0.2626 x 0.2628
-
色彩深度 (顏色數)
-
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
對比度 (Typ.)
-
1000:1
-
色域 (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
-
200
-
對比度 (Min.)
-
700:1
-
尺寸 (cm)
-
65.3
連接性
-
HDMI
-
YES (2ea)
-
耳機輸出
-
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
色弱模式
-
YES
-
智慧節能省電模式
-
YES
-
不閃屏技術
-
YES
-
動態同步
-
YES
-
黑色穩定器
-
YES
-
十字準線
-
YES
-
其它
-
低藍光
-
閱讀模式
-
YES
-
增強影像解析度
-
YES
-
動態反應清晰模式
-
YES
-
自動輸入切換
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
硬體
-
顯示位置調整
-
傾斜
-
壁掛 (mm)
-
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
-
732 x 150 x 365
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
-
635.7 x 385.3 x 211.5
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
-
635.7 x 292.8 x 46.0
-
重量(含外箱) (kg)
-
4.9
-
重量(含底座) (kg)
-
3.6
-
重量(不含底座) (kg)
-
3.1
INFO
-
產品名稱
-
UltraWide
-
年份
-
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
-
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
-
少於0.3W
-
AC Input
-
100-240V (50/60Hz)
-
Type
-
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
-
22W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
-
24W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
-
15.09W
配件
-
HDMI
-
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
-
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
-
YES
STANDARD
-
RoHS
-
YES