27" UltraGear™ FHD IPS 專業電競螢幕(可超頻至144Hz)

27" UltraGear™ FHD IPS 專業電競螢幕(可超頻至144Hz)

27" UltraGear™ FHD IPS 專業電競螢幕(可超頻至144Hz)

27G411A-B
主要功能

  • 27 吋FHD (1920x1080) IPS 專業電競螢幕
  • 120Hz 更新率 (支援超頻至144Hz) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
UltraGear™ 27g411a 遊戲顯示器的前視圖。

27 吋 FHD IPS 電競螢幕
120Hz⭢144Hz (超頻)

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

27 吋 FHD IPS 1920x1080，sRGB 99%，HDR 10，120Hz 更新率，1ms MRB，超薄設計
以大楷字母展示「顯示」字樣。

每一幕都是真實戰場

支援 HDR10 與 99% sRGB 廣色域，搭配 IPS 顯示技術，呈現寬廣視角與細膩逼真的色彩層次，帶來宛如親臨現場的沉浸式遊戲體驗。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。

太空戰鬥遊戲場景，展現 LG UltraGear 顯示器上的 HDR、sRGB 99% 和 IPS 顯示屏呈現的生動色彩。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

IPS™ 螢幕技術

LG IPS™ 螢幕以寬廣視角呈現逼真色彩，讓視覺體驗更沉浸。

HDR 10

HDR10（高動態範圍）展現更細膩的亮度層次與真實色彩。

99% sRGB 

達到 99% DCI-P3 色域覆蓋率，帶來精準色彩呈現。

以大楷字母展示「速度」字樣。
極快反應時間和 120Hz 高速更新率所呈現的賽車遊戲場景。

120Hz更新率（可超頻 144Hz）
帶來極致流暢遊戲體驗

支援 120Hz 更新率，可超頻至 144Hz，呈現順暢且清晰的畫面表現，

動態模糊大幅降低，每一幀都銳利細膩，打造純粹而沉浸的遊戲感官享受。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

畫面中一輛黃色賽車快速前進，白色方框內的細節清晰呈現，而框外則比較模糊。

清晰瞬間 決戰勝利

1ms 動態模糊減少技術有效降低模糊與殘影，帶來更流暢的遊戲體驗。即使在激烈戰局中高速移動的物件，也能清晰呈現，讓玩家搶佔制勝先機。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*當啟用 1ms 動態模糊減少技術時，螢幕亮度可能會降低，且 AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync) 功能可能無法同時使用。

*在 1ms MBR 模式下，螢幕可能會出現畫面閃爍的情形。

技術到位 戰力全開

此螢幕支援 AMD FreeSync™ Premium Pro，具備 NVIDIA G-SYNC® 相容性認證，有效消除畫面撕裂與延遲，呈現順暢且穩定的視覺效果，讓玩家在每一次操作中，都能享受極致精準與流暢的遊戲體驗。

分割畫面顯示高速遊戲中的飛行員，展現更流暢且清晰的畫面效果。

NVIDIA G-SYNC、AMD FreeSync Premium Pro 的標誌。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*此功能之效能係與未搭載同步技術之型號進行比較。

*依實際網路連線狀況，可能發生錯誤或延遲。

降低延遲 精準操控

有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

黑色穩定器

透過黑色穩定器提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

以大楷字母展示「可用性」字樣。

LG Switch 應用程式

快速切換 多工處理

您可將畫面劃分為最多 6 個區域，靈活切換主題版面，甚至能以快速鍵立即啟動視訊會議平台。搭配 PBP 與 PIP 模式，輕鬆同時處理多個輸入來源，讓多工作業更加順暢高效。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

極窄邊框設計與纖薄底座

超薄邊框結合極簡支架底座，展現近乎無邊界的視覺延伸，營造純粹而寬廣的沉浸體驗。

輕盈設計為空間注入美感，無論雙螢幕配置或極簡工作環境都適合。

無邊框設計圖示。

極窄邊框設計

搭配纖薄底座

傾斜度可調整圖示。

傾斜度

-5~21º

壁掛式安裝圖示。

壁掛式安裝

100X100

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品支援螢幕傾斜調整（-5° 至 20°）及 100x100 規格之壁掛式安裝。

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    Tilt

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.3114 x 0.3114 mm

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • 對比度 (Typ.)

    1500:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • 對比度 (Min.)

    1050:1

  • 尺寸 (cm)

    68.5

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(1ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • 超頻

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    NO

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    690 x 141 X 430mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    611.5 x 452.4 x 220mm

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    611.5 x 357.8 X 38.5mm

  • 重量(含底座) (kg)

    3.8kg

INFO

  • 產品名稱

    27G411A-B

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    NO

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    NO

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

