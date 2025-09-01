We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27" UltraGear™ FHD IPS 專業電競螢幕(可超頻至144Hz)
主要功能
- 27 吋FHD (1920x1080) IPS 專業電競螢幕
- 120Hz 更新率 (支援超頻至144Hz) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
每一幕都是真實戰場
支援 HDR10 與 99% sRGB 廣色域，搭配 IPS 顯示技術，呈現寬廣視角與細膩逼真的色彩層次，帶來宛如親臨現場的沉浸式遊戲體驗。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。
太空戰鬥遊戲場景，展現 LG UltraGear 顯示器上的 HDR、sRGB 99% 和 IPS 顯示屏呈現的生動色彩。
*當啟用 1ms 動態模糊減少技術時，螢幕亮度可能會降低，且 AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync) 功能可能無法同時使用。
*在 1ms MBR 模式下，螢幕可能會出現畫面閃爍的情形。
技術到位 戰力全開
此螢幕支援 AMD FreeSync™ Premium Pro，具備 NVIDIA G-SYNC® 相容性認證，有效消除畫面撕裂與延遲，呈現順暢且穩定的視覺效果，讓玩家在每一次操作中，都能享受極致精準與流暢的遊戲體驗。
分割畫面顯示高速遊戲中的飛行員，展現更流暢且清晰的畫面效果。
*此功能之效能係與未搭載同步技術之型號進行比較。
*依實際網路連線狀況，可能發生錯誤或延遲。
降低延遲 精準操控
有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場
黑色穩定器
透過黑色穩定器提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。
十字準線
準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
LG Switch 應用程式
快速切換 多工處理
您可將畫面劃分為最多 6 個區域，靈活切換主題版面，甚至能以快速鍵立即啟動視訊會議平台。搭配 PBP 與 PIP 模式，輕鬆同時處理多個輸入來源，讓多工作業更加順暢高效。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
極窄邊框設計與纖薄底座
超薄邊框結合極簡支架底座，展現近乎無邊界的視覺延伸，營造純粹而寬廣的沉浸體驗。
輕盈設計為空間注入美感，無論雙螢幕配置或極簡工作環境都適合。
*本產品支援螢幕傾斜調整（-5° 至 20°）及 100x100 規格之壁掛式安裝。
主要規格
尺寸 (Inch)
27
解析度
1920 x 1080
面板類型
IPS
面板比例
16:9
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
144 (O/C)
反應時間
5ms (GtG at Faster)
顯示位置調整
Tilt
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
27
面板比例
16:9
面板類型
IPS
反應時間
5ms (GtG at Faster)
解析度
1920 x 1080
點距 (mm)
0.3114 x 0.3114 mm
色彩深度 (顏色數)
16.7M
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
對比度 (Typ.)
1500:1
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
曲面
NO
更新率 (Max.) [Hz]
144 (O/C)
亮度 (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
對比度 (Min.)
1050:1
尺寸 (cm)
68.5
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES(1ea)
菊鍊
NO
DisplayPort
YES(1ea)
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
USB 下行埠
NO
USB 上行埠
NO
USB-C (資料傳輸)
NO
USB-C (電源供給)
NO
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync
自動亮度調節
NO
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
NO
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
YES
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
NO
超頻
YES
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
NO
RGB LED 情境燈光
NO
麥克風
NO
HDR Effect
YES
硬體
顯示位置調整
Tilt
壁掛 (mm)
100 x 100
一鍵支架安裝
YES
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
NO
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
690 x 141 X 430mm
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
611.5 x 452.4 x 220mm
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
611.5 x 357.8 X 38.5mm
重量(含底座) (kg)
3.8kg
INFO
產品名稱
27G411A-B
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
配件
變壓器
YES
Display Port
NO
HDMI
YES
其它 (配件)
NO
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
雙向控制設定
NO
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO