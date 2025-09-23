Skip to ContentSkip to Accessibility Help
32" UltraGear™ QHD 180Hz OLED 曲面電競螢幕

32" UltraGear™ QHD 180Hz OLED 曲面電競螢幕

32" UltraGear™ QHD 180Hz OLED 曲面電競螢幕

32G600A-B
前視圖
後視圖
-15 度側視圖
+15 度側視圖
燈光熄滅的後視圖
燈光亮起的後視圖
燈光亮起的背面標誌特寫圖
連接埠特寫圖
俯視圖
-15 度俯視圖
+15 度俯視圖
顯示器側視圖
傾斜顯示器側視圖
顯示器前視圖，支架調低
側視圖
前視圖
後視圖
-15 度側視圖
+15 度側視圖
燈光熄滅的後視圖
燈光亮起的後視圖
燈光亮起的背面標誌特寫圖
連接埠特寫圖
俯視圖
-15 度俯視圖
+15 度俯視圖
顯示器側視圖
傾斜顯示器側視圖
顯示器前視圖，支架調低
側視圖

主要功能

  • 32 吋 QHD (2560x1440) OLED曲面螢幕
  • 180Hz 更新率 / 1ms GtG 反應時間
  • AMD FreeSync™ / VESA Certified AdaptiveSync
UltraGear™ OLED GX6 標誌與 UltraGear 產品影像。

UltraGear™ OLED GX6 標誌與 UltraGear 產品影像。

32 吋 QHD 180Hz 1ms MBR
曲面遊戲螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

16:9 QHD 2560x1440、sRGB99%、180Hz、1000R

16:9 QHD 2560x1440、sRGB99%、180Hz、1000R

畫面以大楷字母展示「顯示」字樣，並在右上角展示 LG UltraGear 標誌。

畫面以大楷字母展示「顯示」字樣，並在右上角展示 LG UltraGear 標誌。

視界無限，沉浸其中

32 吋 QHD (2560x1440) 大螢幕帶來細緻真實的影像層次，營造清晰而深邃的視覺享受，以16:9 全景比例拓展視野，讓遊戲世界更開闊，關鍵細節清晰可見，帶您徹底投入每一場冒險。

這是顯示著遊戲畫面的 Ultra Gear 螢幕圖片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

顯示器的側視圖，螢幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的圖像。

環繞視野，沉浸其中

1000R 曲度自然貼合人眼，營造身臨其境的沉浸感。搭配180Hz 急速更新率，帶來流暢細膩的畫面，每一瞬間都真實鮮活，彷彿置身遊戲世界中心。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

體驗生動逼真戰鬥場景

支援 HDR10 與 99% sRGB 廣色域，帶來宛如親臨現場的沉浸式遊戲體驗。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

畫面以大楷字母展示「速度」字樣，並在右上角展示 LG UltraGear 標誌。

畫面以大楷字母展示「速度」字樣，並在右上角展示 LG UltraGear 標誌。

極快反應時間和 180Hz 高速更新率所呈現的賽車遊戲場景。

急速更新率 搶奪先機

以 180Hz 更新率展現超流暢畫面，將動態模糊大幅降低。每一幀皆清晰銳利，讓你在激烈戰局中精準鎖定目標，搶先掌握勝利契機。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

1ms (GtG) 反應時間

超快反應，決勝毫秒之間

在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。

降低延遲 精準操控

有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

黑色穩定器

透過 Black Stabilizer 提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

簡潔設計 時尚風格

L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。

旋轉可調整圖示。

旋轉

±30º

傾斜度可調整圖示。

傾斜度

-5~18º

高度可調整圖示。

高度

110公釐

無邊框設計圖示。

窄邊框設計

圖像顯示在深海軍藍背景中擺放著 UltraGear 產品，左邊產品展示背面，右邊產品展示正面

圖像顯示在深海軍藍背景中擺放著 UltraGear 產品，左邊產品展示背面，右邊產品展示正面

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.272*0.272

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    1000R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    180

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • 對比度 (Min.)

    2400:1

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    780 x 500 x 180

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    702.5 x 559.9 x 259.6(UP) /
    702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • 重量(含底座) (kg)

    6.7

INFO

  • 產品名稱

    32G600A-B

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    NO

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    NO

  • 其它 (配件)

    NO

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

