32" UltraGear™ QHD 180Hz OLED 曲面電競螢幕
主要功能
- 32 吋 QHD (2560x1440) OLED曲面螢幕
- 180Hz 更新率 / 1ms GtG 反應時間
- AMD FreeSync™ / VESA Certified AdaptiveSync
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
視界無限，沉浸其中
32 吋 QHD (2560x1440) 大螢幕帶來細緻真實的影像層次，營造清晰而深邃的視覺享受，以16:9 全景比例拓展視野，讓遊戲世界更開闊，關鍵細節清晰可見，帶您徹底投入每一場冒險。
這是顯示著遊戲畫面的 Ultra Gear 螢幕圖片。
體驗生動逼真戰鬥場景
支援 HDR10 與 99% sRGB 廣色域，帶來宛如親臨現場的沉浸式遊戲體驗。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。
1ms (GtG) 反應時間
超快反應，決勝毫秒之間
在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。
降低延遲 精準操控
有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場。
黑色穩定器
透過 Black Stabilizer 提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。
十字準線
準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
簡潔設計 時尚風格
L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。
主要規格
尺寸 (Inch)
31.5
解析度
2560 x 1440
面板類型
VA
面板比例
16:9
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
曲面
1000R
更新率 (Max.) [Hz]
180
反應時間
1ms (GtG at Faster)
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
31.5
面板比例
16:9
面板類型
VA
反應時間
1ms (GtG at Faster)
解析度
2560 x 1440
點距 (mm)
0.272*0.272
色彩深度 (顏色數)
16.7M
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
對比度 (Typ.)
3000:1
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
曲面
1000R
更新率 (Max.) [Hz]
180
亮度 (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
對比度 (Min.)
2400:1
尺寸 (cm)
80
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES(2ea)
菊鍊
NO
DisplayPort
YES(1ea)
Thunderbolt
NO
USB-C
NO
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
USB 下行埠
NO
USB 上行埠
NO
USB-C (資料傳輸)
NO
USB-C (電源供給)
NO
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync
自動亮度調節
NO
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
YES
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
NO
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
NO
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
NO
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
NO
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
NO
麥克風
NO
HDR Effect
NO
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
壁掛 (mm)
100 x 100
一鍵支架安裝
YES
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
NO
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
780 x 500 x 180
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
702.5 x 559.9 x 259.6(UP) /
702.5 x 459.9 x 259.6(DOWN)
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
702.5 x 421.2 x 110.3
重量(含底座) (kg)
6.7
INFO
產品名稱
32G600A-B
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.3W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
配件
變壓器
NO
Display Port
YES
HDMI
NO
其它 (配件)
NO
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
雙向控制設定
YES
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO