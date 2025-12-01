About Cookies on This Site

37" UltraGear™ 4K 165Hz 曲面專業電競螢幕

37" UltraGear™ 4K 165Hz 曲面專業電競螢幕

37G800A-B
37G800A-B 前視圖
37G800A-B -15 度側視圖
37G800A-B +15 度側視圖
37G800A-B 傾斜顯示器的 +15 度側視圖
37G800A-B 顯示器前視圖，支架調低
37G800A-B 側視圖
37G800A-B 傾斜顯示器側視圖
37G800A-B 左側圖片
37G800A-B 俯視圖
37G800A-B +30 度旋轉顯示器俯視圖
37G800A-B 燈光熄滅的後視圖
37G800A-B 燈光亮起的後視圖
37G800A-B 後方透視圖
37G800A-B 背面標誌特寫圖
主要功能

  • 37吋 UltraGear™ 4K UHD(2560 x 1440) 螢幕
  • 支援 DCI-P3 95% 廣色域/ VESA DisplayHDR™ 600 技術
  • 165Hz 更新率
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • 極窄邊框設計，搭配全方位可調底座
UltraGear™ 37g800a 專業電競螢幕的前視圖。



37吋 4K UHD 165Hz
曲面電競螢幕

LG UltraGear™ 37G800A 電競螢幕的前視圖，螢幕位於充滿未來感的霓虹燈走廊中，放置於六角形底座上；顯示著鮮豔紫色和紅色漩渦，中間展示 UltraGear 標誌。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG UltraGear™ 37G800A 專業電競螢幕的功能特點。左上角圖片展示螢幕和「37-inch 4K UHD 3840×2160」字樣。右上角展示曲面螢幕並標示「1000R Curvature」。底部以圖像突顯主要規格：賽車場景展示「165Hz」更新率、太空船圖像標示「1ms (GtG)」，HDMI 傳輸線圖像則標示「HDMI 2.1」。

LG UltraGear™ 37G800A 專業電競螢幕的功能特點。左上角圖片展示螢幕和「37-inch 4K UHD 3840×2160」字樣。右上角展示曲面螢幕並標示「1000R Curvature」。底部以圖像突顯主要規格：賽車場景展示「165Hz」更新率、太空船圖像標示「1ms (GtG)」，HDMI 傳輸線圖像則標示「HDMI 2.1」。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

37 吋大畫面，清晰呈現更多細節

UltraGear 37 吋 4K UHD (2560x1440) 螢幕，帶來細膩清晰的視覺饗宴，高像素密度讓影像更加銳利，提供更開闊的視野，讓你享受大尺寸與高解析度帶來的震撼沉浸體驗。

LG UltraGear™ 37G800A 螢幕的前視圖，螢幕上顯示著未來感科幻戰鬥場景。疊層文字突出標示解析度和規格：「37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160」。

LG UltraGear™ 37G800A 螢幕的前視圖，螢幕上顯示著未來感科幻戰鬥場景。疊層文字突出標示解析度和規格：「37-inch 16:9 4K UHD 3840×2160」。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

顯示器的側視圖，螢幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的圖像。

1000R曲度沈浸視野

1000R 曲率設計打造更舒適且具沉浸感的觀看體驗，有助於減少視野範圍內的視覺變形，讓畫面呈現更自然。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

進入更真實的遊戲世界

支援 95% DCI-P3 色域覆蓋，並通過 VESA DisplayHDR™ 600 認證，高準確度且層次豐富的色彩表現，讓遊戲畫面更貼近真實，打造更具臨場感的遊戲體驗。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*上述功能之實際表現可能依使用者的使用情況而有所不同。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「DISPLAY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

顯示器的側視圖，螢幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的圖像。

急速更新率 搶奪先機

以 165Hz 更新率展現流暢畫面，將動態模糊大幅降低。每一幀皆清晰銳利，讓你在激烈戰局中精準鎖定目標，搶先掌握勝利契機。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

超快反應，決勝毫秒之間

在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。

「TECHNOLOGY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

「TECHNOLOGY」以大型漸層字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個纖細線框。

技術到位，戰力全開

支援 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術並獲 VESA AdaptiveSync™ certification，徹底解決畫面撕裂與延遲，讓遊戲畫面絲滑順暢，讓每一次出招都更精準，助你全力釋放戰鬥潛能。

動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 的標誌。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 的標誌。

*本示意圖僅供產品功能說明之用，實際使用效果可能因使用環境與條件不同而有所差異。

*上述功能表現係與未支援同步顯示技術之機種進行比較。

*功能實際執行效果可能因網路連線狀況不同，而出現延遲或異常情形。

降低延遲 精準操控

有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並迅速應對，快速反應制霸戰場

黑色穩定器

透過黑色穩定器提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。

十字準線

準心固定於螢幕中心，提升射擊精準度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

極簡輕巧，打造靈活空間

極窄邊框設計勾勒俐落美感，展現大方、典雅的視覺風格。搭載可調整式底座支援旋轉、傾斜與高度設定，搭配 L 型底座設計，因應多元使用環境；同時支援 USB Type-C™（最大電力輸出功率 65W）、內建5W雙喇叭及 DTS Headphone:X，提供實用連接和身臨其境的音效，締造更完美使用體驗。

旋轉可調整圖示。

旋轉

-30°~30°

傾斜度可調整圖示。

傾斜度

-9° ~ 13°

高度可調整圖示。

高度

110mm

壁掛式安裝圖示。

壁掛式安裝

100x100

UltraGear™ 37G800A 專業電競螢幕的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 37G800A 專業電競螢幕的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

USB Type-C 圖示。

1 個 USB Type-C™（最大電力輸出功率 65W）

HDMI 圖示。

2 條 HDMI™ 2.1 傳輸線

DisplayPort 圖示。

1 個 DisplayPort 1.4 連接埠 

支援 DSC 技術

喇叭圖示。

2 個 5W 喇叭及DTS Headphone:X 技術

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    36.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 點距 (mm)

    0.21042 x 0.21042

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • 對比度 (Typ.)

    4000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • 曲面

    1000R

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90%

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    165

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • 對比度 (Min.)

    3000:1

  • 尺寸 (cm)

    92.7

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/USB-C)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    65W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    980 x 600 x 282

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    815.6 x 642.3 x 286.3 (UP)/
    815.6 x 532.3 x 286.3 (DOWN)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    815.6 x 490.3 x 158.6

  • 重量(含外箱) (kg)

    18.25

  • 重量(含底座) (kg)

    13.75

INFO

  • 產品名稱

    37G800A-B

  • 年份

    Y25

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • 功耗 (On-Mode)

    48W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    37W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    USB-C cable

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

