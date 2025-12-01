37" UltraGear™ 4K 165Hz 曲面專業電競螢幕

極窄邊框設計勾勒俐落美感，展現大方、典雅的視覺風格。搭載可調整式底座支援旋轉、傾斜與高度設定，搭配 L 型底座設計，因應多元使用環境；同時支援 USB Type-C™（最大電力輸出功率 65W）、內建5W雙喇叭及 DTS Headphone:X，提供實用連接和身臨其境的音效，締造更完美使用體驗。