37" UltraGear™ 4K 165Hz 曲面專業電競螢幕
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
37 吋大畫面，清晰呈現更多細節
UltraGear 37 吋 4K UHD (2560x1440) 螢幕，帶來細膩清晰的視覺饗宴，高像素密度讓影像更加銳利，提供更開闊的視野，讓你享受大尺寸與高解析度帶來的震撼沉浸體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
進入更真實的遊戲世界
支援 95% DCI-P3 色域覆蓋，並通過 VESA DisplayHDR™ 600 認證，高準確度且層次豐富的色彩表現，讓遊戲畫面更貼近真實，打造更具臨場感的遊戲體驗。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述功能之實際表現可能依使用者的使用情況而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
超快反應，決勝毫秒之間
在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需於「遊戲調整」功能中選擇「反應時間 → 加速模式」，方可達成 1ms 反應時間。
技術到位，戰力全開
支援 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術並獲 VESA AdaptiveSync™ certification，徹底解決畫面撕裂與延遲，讓遊戲畫面絲滑順暢，讓每一次出招都更精準，助你全力釋放戰鬥潛能。
動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。
*本示意圖僅供產品功能說明之用，實際使用效果可能因使用環境與條件不同而有所差異。
*上述功能表現係與未支援同步顯示技術之機種進行比較。
*功能實際執行效果可能因網路連線狀況不同，而出現延遲或異常情形。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
極簡輕巧，打造靈活空間
極窄邊框設計勾勒俐落美感，展現大方、典雅的視覺風格。搭載可調整式底座支援旋轉、傾斜與高度設定，搭配 L 型底座設計，因應多元使用環境；同時支援 USB Type-C™（最大電力輸出功率 65W）、內建5W雙喇叭及 DTS Headphone:X，提供實用連接和身臨其境的音效，締造更完美使用體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
所有規格
顯示
尺寸 (Inch)
36.5
面板比例
16:9
面板類型
VA
反應時間
1ms (GtG at Faster)
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
點距 (mm)
0.21042 x 0.21042
色彩深度 (顏色數)
1.07B
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
對比度 (Typ.)
4000:1
色域 (Typ.)
DCI-P3 95%
曲面
1000R
色域 (Min.)
DCI-P3 90%
更新率 (Max.) [Hz]
165
亮度 (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
對比度 (Min.)
3000:1
尺寸 (cm)
92.7
連接性
音源輸入
NO
HDMI
YES (2ea)
DisplayPort
YES (1ea)
USB-C
YES (1ea)
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
LAN (RJ-45)
NO
Line out
NO
麥克風輸入
NO
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
USB 上行埠
YES (1ea/USB-C)
USB-C (資料傳輸)
YES
USB-C (電源供給)
65W
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
自動亮度調節
NO
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
出廠色彩校正
YES
PIP
NO
PBP
NO
不閃屏技術
YES
硬體校色支援
NO
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
NO
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
Dolby Vision™
NO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
超頻
NO
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
麥克風
NO
HDR Effect
YES
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
藍芽連接性
NO
Dolby Atmos
NO
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
980 x 600 x 282
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
815.6 x 642.3 x 286.3 (UP)/
815.6 x 532.3 x 286.3 (DOWN)
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
815.6 x 490.3 x 158.6
重量(含外箱) (kg)
18.25
重量(含底座) (kg)
13.75
INFO
產品名稱
37G800A-B
年份
Y25
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
功耗 (On-Mode)
48W
功耗 (On-Mode) (ErP)
37W
配件
變壓器
YES
Display Port
YES
HDMI
YES
其它 (配件)
USB-C cable
遙控器
NO
智慧功能
全螢幕網頁瀏覽器
NO
LG Content Store (App Store)
NO
LG ThinQ®
NO
鏡像功能
NO
作業系統
NO
語音助理
NO
Wi-Fi
NO
軟體應用
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
LG UltraGear™ Studio
NO