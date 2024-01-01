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*模擬圖片中的產品為 LG OLED C3 電視和 LG Soundbar SC9。
Soundbar
適合您的 LG 電視的完美 Soundbar
寬敞舒適的客廳內，有面牆上裝了電視和音箱。電視螢幕上可以看到一名消防員從燃燒的建築中跳出來。
*模擬圖片中的產品為 LG OLED G3 電視和 LG Soundbar GX。
絕佳配對
卓越的音質加上無可挑剔的設計
卡片圖上顯示設計相配的電視和音箱，上方圖片顯示電視和音箱安裝在牆上，且螢幕上顯示一名吉他手在藍光下彈奏的場景，下方則是電視和音箱立在一個架子上，螢幕上顯示一匹白馬在藍色沙灘上奔跑的影像。
*上方模擬圖片中的產品為 LG OLED C3 和 LG Soundbar SC9。下方模擬圖片中的產品為 LG QNED85 和 LG Soundbar S95QR。
WOW 同步音場
豐富您的音效
享受完美同步的音效。LG Soundbar 可與 LG 電視的內建喇叭無縫配對，讓您透過 WOW 同步音場享受更動感的 3D 音效。
舒適的客廳內有面牆上裝了一台大電視和音箱。電視兩側和音箱下方有波浪圖形的設計，透過音效傳播得又廣又宏亮。
*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG Soundbar 型號而異。
*模擬圖片中的產品為 LG OLED G3 電視和 LG Soundbar GX。
*本功能的支援可能會因國家而異。
多重環繞音效
來自四面八方的音效
LG Soundbar 與 IMAX Enhanced 和杜比全景聲無縫協作，提供豐富的環繞音效，讓您完全沉浸在您的娛樂中。
有台電視裝在牆上，客廳櫃子上則放了一個音箱。波浪和圖形設計表達了充滿了空間的壯麗音效。
*與 DTS、DTS:X 和 IMAX Enhanced 音效編解碼器相容，針對適合的音訊裝置使用內建的電視解碼。
*支援的型號和功能可能因產品而異。
*模擬圖片中的產品為 LG OLED C3 電視和 LG Soundbar SC9。
*對 IMAX 功能的支援可能會因國家 / 地區而異。
WOW 智慧操作介面
多元化設定
LG Soundbar 連接到 LG 電視時會自動切換到相應的模式。您也可以在您的 Soundbar 和連接的電視上享受額外的音效設定。
電視螢幕上顯示用來使用「WOW Orchestra」功能的「WOW 介面」畫面。下方是遙控器的圖片，還有用來表達音效連接到音箱或電視的圖形設計元素。
*2023 年的電視型號才有支援本功能。支援與否因型號而異。
*功能支援與否因 LG Soundbar 型號而異。
*模擬圖片中的產品為 LG QNED 85 電視和 LG Soundbar S95QR。
耳機
戴上享受忘我音效
TONE Free
以您自己的音量聆聽
可調整不同的音訊輸出，讓家中的每個人都可以用自己想要的音量來享受內容。為電視和無線藍牙耳機設定不同的音量，以根據您的喜好客製您的體驗。
一群人坐在沙發上看電視上的足球比賽。最右邊的女子戴著耳塞，使用的音量與電視不同，代表她正同時使用這兩個裝置。
*模擬圖片中的產品為 LG QNED 85 電視和 LG TONE Free。
*支援可能因產品而異。