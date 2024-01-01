用 LG 電視上的 WebOS 客製更智慧的生活方式

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全新設計頁面
探索您的全新設計頁面
*服務的適用性可能因地區或國家而異。
*OTT 服務需要單獨訂閱。
我的個人設定
以您為考量而打造
歡迎使用「我的個人設定」，讓您輕鬆為每位家人建立個人設定並在個人設定間切換。針對每位不同的使用者打造主畫面，為您提供客製化的內容推薦、運動提醒，並且輕鬆存取您喜愛的應用程式，享有更個人化的體驗。
*根據地區和網路連接情況，可能會顯示較少或有限的內容。
*可建立無限數量的個人設定，但主螢幕最多只能顯示 10 個個人設定。
快捷介面
探索您的全新設計頁面
一鍵在螢幕上存取您需要的所有設定。您甚至可根據自己的喜好來編輯設定畫面，輕鬆更改常用的設定選單。
AI影像設定精靈
專屬於您的畫面設定
不用再盲目嘗試，幾個簡單的步驟就可以推薦出最適合您的畫面。
*「影像精靈」功能的支援可能因產品而異。
AI 個人化推薦
我們知道您會喜歡的內容
AI 個人化推薦根據您的語音辨識搜尋紀錄來了解您的喜好，並根據您獨特的使用者行為來推薦關鍵字。
電視螢幕上有一名男子，螢幕的左下角出現了電視推薦內容的關鍵字。
*服務的適用性可能因地區或產品系列而異。
*「For you keyword」只能在以母語支援 NLP 的國家 / 地區提供。
*本功能的支援可能會因國家而異。
智慧生活
您的電視變得更有智慧了
一名男子坐在豪華寬敞的客廳沙發上看著電視。電視螢幕以分割畫面顯示足球比賽和新聞節目。
多重顯示
並排顯示
讓您的螢幕更多元。並排顯示讓您同時用兩個螢幕觀看各式各樣的內容，並且用 LG 智慧視訊鏡頭存取更多互動性服務。
子母畫面
您可用子母畫面同時留意自己和觀看的內容。連接您的 LG 智慧視訊鏡頭，在家健身時即可輕鬆查看您的姿勢。
雙螢幕
用雙輸入模式探索更多工作的方法。同時從兩個 HDMI 輸入輕鬆進行參考並存取素材，實現究極的工作設置。
*應用程式 / 輸入組合的可用性可能因服務而異。
*兩個螢幕擁有相同的影像 / 聲音設定。
*「LG Fitness」在應用程式中有帶 USB 相機的子母畫面模式功能。
*影像輸出僅限於一個螢幕。
*本功能的支援可能會因國家而異。
LG 智慧視訊鏡頭
輕鬆捕捉珍貴時刻
LG 智慧視訊鏡頭安裝簡單且設計纖薄，可與您的 LG 電視無縫融合。從居家視訊會議到 LG Fitness，智慧相機皆可隨時協助您。
一名女子坐在寬敞客廳內的豪華沙發上。她拿著一台筆電面對另一邊牆上的大螢幕，表示她正在開視訊會議。
*LG 智慧相機另行販售。
免手持中文語音辨識
LG 帶您進入免持的世界
使用 LG 電視，只需用語音即可更快存取您的娛樂內容、查看天氣、控制連接的智慧型裝置等等。
一名男子坐在沙發上，面對另一邊的電視。他的頭頂上漂浮著一個寫著「推薦內容給我看」的對話泡泡。螢幕上播放一名男子打著傘的影片，以及有語音辨識功能的使用者介面。
* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。
*配載 α9 處理器的電視才能使用無遙控器的免持語音功能。
跨服務無縫配對
透過內建 Apple Airplay 與 HomeKit 以及 Matter 等服務的支援，享受 LG 電視的無縫連接和輕鬆控制。
一名女子在一個黑暗的房間裡透過鏡射功能在電視上觀看手機上的影片。
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。
* Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*支援的功能表和應用程式可能因國家 / 地區而異。
* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。
*顯示的功能表可能與正式發布時不同。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援可能因地區而異。
隨時啟動模式
可解決所有疑難雜症的電視
隨時啟動模式讓 LG 電視即使關閉時也很實用。您不使用電視時，它將會作為人工智慧喇叭使用，隨時準備回應您的語音指令。您甚至可以使用電視顯示時鐘、藝術作品、照片或播放音樂，作為多功能居家中心。
一個有樓梯和照明的空間裡有一大面牆，上面掛著一台電視。電視螢幕上顯示夕陽的風景，還有今日的天氣資訊。
*OLEDZ3/G3/C3 擁有隨時啟動模式。
*本功能的支援可能會因國家而異。
客廳⇄房間畫面不間斷
電視畫面跟你走
透過客廳⇄房間畫面不間斷，即使您在家中四處走動，也可無縫享受內容。只需告訴您的電視把您的內容傳送到家中相同 Wi-Fi 網路中的另一台 LG 電視上，即可享受無間斷的觀看體驗。
*主電視（內容傳送）：OLEDZ2/G2/C2/CS、QNED99/95、OLEDZ3/G3/C3（適用於 2022 年以後的型號）。
*子電視（內容接收）：2022 年以後的所有型號和 StanbyME。
*NanoCell 電視和 UHD 電視僅可作為子電視。
*只有連接到同一個 WiFi AP 的電視才可同步。
*空間共用的支援可能因國家 / 地區而不同。
*由於版權問題，歐盟地區不提供本服務
*模擬影像以加強對功能的理解。
貼心人性化
注重每個人的需求
探索讓所有人都能輕鬆使用功能。
了解遙控器
解鎖遙控器的貼心功能
透過主選單或語音搜尋來了解更多遙控器的貼心功能。
聽起來真好
同時使用電視及藍芽耳機／助聽設備，兩者將有獨立音頻輸出且皆可滿足音量需求獲得良好觀影體驗。
一群人坐在沙發上觀賞電視上的足球比賽。最右邊的女士佩戴著耳機，而耳機的音量不同於電視機的音量，這表明該名女士正同時聆聽兩者的音效。
*產品功能可能因國家/地區而異。
*支持的功能因型號而異。
根據您的視覺需求調整螢幕大小
LG 電視為視力障礙人士提供音頻指導、高對比度和灰度控制、反轉顏色選項和視頻描述等輔助功能。
一對老夫婦坐在沙發上，微笑地看著屏幕。
*產品功能可能因國家/地區而異。
*支持的功能因型號而異。