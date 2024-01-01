用 LG 電視上的 WebOS 客製更智慧的生活方式

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

* Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 和 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。

*支援的功能表和應用程式可能因國家 / 地區而異。

* 語音指令可能因產品和國家 / 地區而有所差異。

*顯示的功能表可能與正式發布時不同。

*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援可能因地區而異。