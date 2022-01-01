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影院
將劇院帶入家中
LG 電視擁有您喜愛的所有串流平台，例如 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、Apple TV+ 等等。如此多的選擇，有適合每個人的內容。
一名男子坐在沙發上看電視。男子手中拿著遙控器，電視上顯示著 Apple TV+《基地》的畫面。
*需註冊 Netflix 串流會員。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。Disney+ 需要另行訂閱。(c) 2022 迪士尼及其相關實體。
Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。
*Apple TV+ 和 / 或部分內容可能並非在所有地區都可觀看。
*需訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其關聯公司的商標。可能適用 Amazon Prime 會員和 / 或 Prime Video 費用。請參閱 primevideo.com/terms 以了解詳細資訊。
*支援的服務隨各國情況而不同。
有四個影像方塊——每個都有串流平台的標誌和畫面影像。Netflix 標誌和《星期三》、Apple TV plus 標誌和《泰德·拉索》、Disney plus 標誌和《國家寶藏》、Prime video 標誌和《力量之戒》。
雲端遊戲
展開您的下一場冒險
直接從您的 LG 電視登入到更遼闊的遊戲世界。GeForce NOW 等雲端遊戲服務讓您解鎖更多遊戲方式。不需額外硬體即可存取數以千計的新遊戲，並且暢玩您最愛的遊戲。
幾個男女坐在沙發上，一起享受電視上的賽車遊戲。
*支援的合作夥伴可能因國家而異。
有一個影像方塊，上面有 GeForce NOW 的標誌和遊戲影像。
身心健康
客製您的健身計畫
不論是追蹤您的體重、專心靜坐，還是健身的即時回饋，都可幫助您追求身心健康。您只要點擊一個按鈕即可存取居家健身設定，讓您迅速進入運動狀態。
一名女子邊看電視邊做深蹲。電視螢幕上可看到教您健身及檢查姿勢的影像。
*本功能的支援可能會因國家而異。
串流應用程式
作粉絲前所未有地簡單
LG 電視把作粉絲的興奮感提升到全新的境界，讓您感覺與您最愛藝人的距離前所未有地接近。用 Weverse 應用程式存取 BTS 的 vlog 直播和原創內容，並且輕鬆購買商品和近期活動的門票。透過 Spotify 上的音樂串流以高品質享受您最愛藝人的最新作品。
電視上播放著演唱會的畫面，兩名男子坐在沙發和豆袋椅上，還有一名女子站著欣賞音樂會。在我的朋友之間的桌子上有爆米花、玉米片、可樂等各種食物。
*本功能的支援可能會因國家而異。
有兩個有 Weverse 標誌和 Spotify 標誌的方塊。