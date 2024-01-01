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行動微投影機MiniBeam
所有規格
顯示投影規格
-
類型
RGB LED
-
螢幕尺寸
10" ~ 100"
-
解析度
HD(1280x720)
-
亮度 (流明單位)
130
-
對比度
100,000:1
-
投影尺寸/ 距離
40" / 1.4m
-
壽命高亮度
30,000 Hrs
-
手動對焦
Yes
-
放大
Fixed
-
顯示比例控制
4:3/16:9/掃描/影院縮放/全螢幕
-
投射比例
1.57
基本規格
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HDMI 數位輸入
1 (MHL)
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USB接頭
1 (Type A)
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音頻輸出
1 (Φ3.5)
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內建喇叭
1W mono
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內建電池
Built-in type (up to 2.5H)
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數位梯形校正
Yes
-
自動梯形校正
Yes
-
RGB / HDMI輸入即插即用
Yes
-
自動信號源搜尋
Yes
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快速開/關機
Yes (10秒開/ 2秒關)
-
睡眠定時器
Yes
-
支援影像格式
WMV/AVI/MP4/MKV/MOV/MPG/DIVX/ASF/M4V/TS/TRP/TP/MTS/M2TS/VOB
-
支援音效格式 / 支援文件格式
音效格式: MP3/AC3/MPEG/AAC/HEAAC/CDDA/LPCM , 文件格式:PPT/PPTX/TXT/XLS/DOC/DOCX/PDF
-
支援語言
韓語/英語/西班牙語/巴西葡萄牙語/西班牙語/法語/德語/意大利語/波蘭語/葡萄牙語/俄語/土耳其語/斯洛文尼亞語/保加利亞語/克羅地亞語/匈牙利語/捷克語/羅馬尼亞/荷蘭語/日語/印度尼西亞語/意大利語/阿拉伯語/台灣語 /印地文/簡體中文
行動裝置連結投影(手機,平板)
-
無線螢幕分享Miracast(無線)
Yes
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螢幕分享MHL(有線)
Yes
-
螢幕分享Apple裝置連接播放(有線)
Yes
-
螢幕分享 Slimport(有線)
Yes
-
無線喇叭傳輸Bluetooth 藍牙
Yes
色彩專業技術
-
色溫/對比/色寬調節
Yes (高,中低模式)
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伽瑪校正
Yes
外觀尺寸規格
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顏色
鋼琴白+時尚棕
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選單調整桿
直覺式
-
三腳架孔
Yes
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尺寸（mm）（寬x深x高）
機身:115 x 115 x44.3 , 外箱:360 x 129 x 81
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重量（kg或g)
機身:460g
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消耗功率（最大/待機 ）
32W/ 0.5W ↓
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電源電壓
100V – 240V
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隨機配件
手冊/保固卡/變壓器/電源線/原廠遙控器