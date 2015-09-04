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LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

功能

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支援

LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

HU915QE

LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

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百吋大畫面 近享零距離

百吋大畫面 近享零距離

影像

 

· 3,700 ANSI流明
· 4K UHD (3840 x 2160)

成像技術

 

· 超短投射距離
· 亮度優化器 II

使用性

 

· webOS
· Apple AirPlay 2 和 HomeKit
· 2.2聲道 40W 音效

即使在明亮的環境中也能準確呈現色彩。
3,700 ANSI 流明亮度

明亮環境享電影般畫質

3,700 ANSI 流明的亮度產生柔和的光線，在環境照明條件下的室內環境產生清晰的影像。

*亮度（ANSI 流明）依據投影影像的感知亮度。
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。

第二代 3道雷射技術

LG HU915QE 採用最新的 3 道雷射技術，該技術使用 RGB 分離原色並提供比上一代產品亮 30% 的色彩表現*，LG HU915QE 可以呈現生動的畫面，同時防止色彩失真。

*與 LG HU85L 相較，該值可能會因外部環境或其他原因而不同。

真4K UHD雷射投影機

鮮豔清晰的畫質

LG CineBeam 採用 830萬像素，採用 4K UHD 雷射技術，可在 120 英吋螢幕展現精確細節。以 2M:1 的對比度，可以呈現深沉的黑暗和明亮。

FULL HD和4K UHD的比較

*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。

超短投射距離

極短距即可投放大畫面

LG CineBeam 在非常短的投影距離（投射比0.19*）內提供生動的影像。創造令人印象深刻的 120 英吋的家庭劇院螢幕。

*可投射距離 5.6cm 的 90 英吋螢幕，距離 9.8cm 的 100 英吋螢幕，距離 18.3cm 的 120 英吋螢幕。

Kvadrat 再生羊毛

專為搭配室內設計而設計

採用 Kvadrat 再生羊毛的優質材料，該材料使用 45% 的再生羊毛製成，其環保紡織品與您的家居裝潢完美融合。

亮度優化器 II。

亮度優化器 II

*亮度優化器 Ⅱ 包括自動亮度和光圈模式以及主動式對比。

自動亮度**

透過內建環境光感感知器識別環境光，自動設定「節能等級」，進而提供依據週圍環境最佳化的螢幕亮度。（明亮空間：最低節能效果）

自動亮度**

透過內建環境光感感知器識別環境光，自動設定「節能等級」，進而提供依據週圍環境最佳化的螢幕亮度。（明亮空間：中等節能效果）

*要執行「自動亮度」，您可以使用智慧滑鼠遙控器，使用「亮度優化器 Ⅱ」功能表並開啟/關閉「自動亮度」，開起環境光感感知器。
*在使用此功能期間，節能和光圈模式被停用。
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。

  • 明亮空間模式
    光圈的最大光圈
  • 昏暗空間模式
    光圈的最小光圈

光圈模式

根據觀影環境的照明條件，您可以變更光圈模式。

*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。

  • 影像明亮
    全雷射電流，讓影像明亮。
  • 影像昏暗
    降低雷射電流，讓影像更昏暗。

主動式對比

主動式對比透過自動調整雷射輸出到影像，讓影像更具深度，以形成高對比度。明亮場景看起來更明亮，而昏暗場景則保留深黑色和陰影的細節。

*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。

使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網路，使用內建應用程式，觀賞影片內容

觀賞內容的
智慧方式

使用 webOS 6.0，您只需連接到 Wi-Fi 網路，即可瀏覽各種電視節目和電影。此外，您還可以使用 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建應用程式，觀賞影片內容。

*需要網際網路連線和訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。

Apple AirPlay 2 和 HomeKit
Apple AirPlay 2 和 HomeKit

讓我們居家分享您的內容

使用 LG 智慧投影機，您可以使用 AirPlay，將支援的 Apple 裝置（iPhone、iPad 和 Mac）娛樂內容輕鬆分享到高解析度的大螢幕上。

*您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網路。
* Apple、Apple 標誌、AirPlay、Apple TV 和 HomeKit 是 Apple Inc.在 美國和其他國家/地區的註冊商標。
*此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需要 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。

2.2聲道 40W 音效。
2.2聲道 40W 音效。

令人驚豔的環繞音效體驗

進階的2.2聲道 40W 音效，您可以享受與真實電影院幾乎相似的電影音效。
擴充的連接埠。

與各種裝置的各種連線

HU915QE 擁有 3 個 HDMI 連接埠、2 個 USB 連接埠、光纖數位音訊輸出和一個 LAN 連接埠，支援穩定的連接埠功能。

4/9/15點調整

改良的 4/9/15 點調整不僅支援4點，還支援9點和15點扭曲功能，您可以調整螢幕並更精準設定螢幕。

LG 投影計算器

您可以使用 LG 投影計算器，在您的空間中模擬 LG 投影機。
現在開始計算！
列印

主要規格

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    3700

  • 種類

    3色雷射

  • 對比度

    2,000,000:1

  • 數位梯形校正

    邊緣調整 (4/9/15點影像調整)

  • 輸出

    40W (2.2ch)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    YES (高達4K/30Hz)

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES (高達4K/30Hz)

  • Zoom

    固定的

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    3700

對比度

  • 對比度

    2,000,000:1

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    13.1

功能

  • 平台 (OS, UI)

    webOS 6.0 (Smart)

  • Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)

    YES (不支援OCF/UEI IoT)

  • 背景圖案

    YES

  • Premium CP

    YES

  • 內容商店 / LG Smart World (App Store)

    YES

  • 內容建議

    YES

  • 網路瀏覽器

    YES

  • 內建語音辨識

    LG ThinQ

  • AI音響相容性

    相容Apple Homekit

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES (高達4K/30Hz)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    YES (高達4K/30Hz)

  • 無線內容分享 (with Android, iOS)

    YES

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • 藍芽影音同步控制

    YES

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    YES (eARC)

  • HDMI simplink (CEC)

    YES

  • HDCP

    HDCP 2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    YES

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (最小 / 中等 / 最大)

  • 環保功能 - 睡眠計時器

    YES

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (開 / 關)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • 處理器

    4核心

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Tone Mapping

    YES (自動/動態/逐幀)

  • 亮度調整 - 光圈模式

    YES (BrightRoom / Medium / Darkroom / User)

  • 亮度調整 - 自適應對比度增強

    YES (高 / 中 / 低 / 關)

  • TruMotion

    YES (高達4096x2160)

  • 真實影像

    YES (高達4096x2160)

  • 畫質提升

    YES (4K)

  • 超解析度 (專家控制模式)

    YES (4K)

  • 拍攝者模式

    YES

  • HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

    YES

  • 數位梯形校正

    邊緣調整 (4/9/15點影像調整)

  • 影像翻轉

    YES (水平 / 垂直)

  • 平滑漸層

    YES

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • 動態對比 (專家控制模式)

    YES

  • 動態顏色 (專家控制模式)

    YES

  • 智慧動態光圈

    YES

  • 色彩管理系統 (專家控制模式)

    YES

  • 色域設定 (專家控制模式)

    YES

  • Gamma Correction (專家控制模式)

    YES

  • 白平衡設定 (專家控制模式)

    YES

  • 快速開關機

    YES (開12 Sec ↓ / 關2 Sec)

  • Store Mode

    YES

  • 自我診斷

    YES

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    手動

  • Zoom

    固定的

投影影像

  • 螢幕尺寸

    90" - 120"

  • 標準 (鏡頭到牆面)

    牆面安裝: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm

  • 投射比

    0.19

投影偏移

  • 投影偏移

    1.2

光源

  • 種類

    3色雷射

  • 零件壽命

    20,000 Hrs

語言

  • 字幕顯示

    Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish

音訊

  • 輸出

    40W (2.2ch)

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

  • Dolby Atmos 相容

    YES (Pass through)

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    680 x 347 x 128

溫度

  • 工作溫度

    0 - 40℃

均勻度

  • 均勻度 (JBMMA 9 Point)

    85%↑

輸入信號相容性

  • 數位(HDMI)

    高達4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

輸入/輸出源

  • 音訊輸出

    S/PDIF 1 (光學)

  • IP 控制

    YES (Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)

  • RJ45

    1

  • HDMI

    3

  • USB Type-A

    2 (USB2.0)

設計

  • 機身顏色

    白色

  • Local Key

    YES

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES (4腳架)

  • 天花板安裝孔 (支架用)

    YES

配件

  • 使用手冊

    Simple Book

  • 快速使用指南

    YES

  • 保固卡

    YES

  • 遙控器 - Motion

    YES (智慧滑鼠遙控器)

  • 符合證書 (法規)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    30dB(A)

  • 中等節能

    28dB(A)

  • 最大節能 (Eco)

    26dB(A)

面板比例

  • 縱橫比控制

    16:9 / 原始 / 4:3 / 垂直變焦 / 全方位變焦

電源

  • 功耗 (Max.)

    350W

  • 待機電源

    <0.5W

  • 電源供應

    100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)

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