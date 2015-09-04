LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機

*您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網路。

* Apple、Apple 標誌、AirPlay、Apple TV 和 HomeKit 是 Apple Inc.在 美國和其他國家/地區的註冊商標。

*此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需要 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。