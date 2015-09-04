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LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD 超短焦家庭劇院投影機
影像
· 3,700 ANSI流明
· 4K UHD (3840 x 2160)
成像技術
· 超短投射距離
· 亮度優化器 II
使用性
· webOS
· Apple AirPlay 2 和 HomeKit
· 2.2聲道 40W 音效
*亮度（ANSI 流明）依據投影影像的感知亮度。
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。
第二代 3道雷射技術
*與 LG HU85L 相較，該值可能會因外部環境或其他原因而不同。
鮮豔清晰的畫質
FULL HD和4K UHD的比較
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。
極短距即可投放大畫面
*可投射距離 5.6cm 的 90 英吋螢幕，距離 9.8cm 的 100 英吋螢幕，距離 18.3cm 的 120 英吋螢幕。
專為搭配室內設計而設計
自動亮度**
自動亮度**
*要執行「自動亮度」，您可以使用智慧滑鼠遙控器，使用「亮度優化器 Ⅱ」功能表並開啟/關閉「自動亮度」，開起環境光感感知器。
*在使用此功能期間，節能和光圈模式被停用。
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。
-
明亮空間模式光圈的最大光圈
-
昏暗空間模式光圈的最小光圈
光圈模式
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。
-
影像明亮全雷射電流，讓影像明亮。
-
影像昏暗降低雷射電流，讓影像更昏暗。
主動式對比
*圖片僅供參考，可能與實際使用不同。
*需要網際網路連線和訂閱串流媒體服務。
*支援的服務隨各國情況而有所不同。
*您的 Apple 裝置必須連接到與投影機相同的 Wi-Fi 網路。
* Apple、Apple 標誌、AirPlay、Apple TV 和 HomeKit 是 Apple Inc.在 美國和其他國家/地區的註冊商標。
*此 LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需要 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
與各種裝置的各種連線
4/9/15點調整
LG 投影計算器
主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
3700
-
種類
3色雷射
-
對比度
2,000,000:1
-
數位梯形校正
邊緣調整 (4/9/15點影像調整)
-
輸出
40W (2.2ch)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (高達4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (高達4K/30Hz)
-
Zoom
固定的
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
3700
對比度
-
對比度
2,000,000:1
重量
-
淨重量 (kg or g)
13.1
功能
-
平台 (OS, UI)
webOS 6.0 (Smart)
-
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
YES (不支援OCF/UEI IoT)
-
背景圖案
YES
-
Premium CP
YES
-
內容商店 / LG Smart World (App Store)
YES
-
內容建議
YES
-
網路瀏覽器
YES
-
內建語音辨識
LG ThinQ
-
AI音響相容性
相容Apple Homekit
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (高達4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (高達4K/30Hz)
-
無線內容分享 (with Android, iOS)
YES
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
-
藍芽音源輸出
YES
-
藍芽影音同步控制
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
YES (eARC)
-
HDMI simplink (CEC)
YES
-
HDCP
HDCP 2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES
-
設定指南
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
YES
-
環保功能 - 節能模式
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
-
環保功能 - 定時開關機
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
-
處理器
4核心
-
HDR
HDR10, HLG
-
HDR Tone Mapping
YES (自動/動態/逐幀)
-
亮度調整 - 光圈模式
YES (BrightRoom / Medium / Darkroom / User)
-
亮度調整 - 自適應對比度增強
YES (高 / 中 / 低 / 關)
-
TruMotion
YES (高達4096x2160)
-
真實影像
YES (高達4096x2160)
-
畫質提升
YES (4K)
-
超解析度 (專家控制模式)
YES (4K)
-
拍攝者模式
YES
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
YES
-
數位梯形校正
邊緣調整 (4/9/15點影像調整)
-
影像翻轉
YES (水平 / 垂直)
-
平滑漸層
YES
-
黑階控制
YES
-
降躁
YES
-
色溫調節
YES
-
動態對比 (專家控制模式)
YES
-
動態顏色 (專家控制模式)
YES
-
智慧動態光圈
YES
-
色彩管理系統 (專家控制模式)
YES
-
色域設定 (專家控制模式)
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
YES
-
快速開關機
YES (開12 Sec ↓ / 關2 Sec)
-
Store Mode
YES
-
自我診斷
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
手動
-
Zoom
固定的
投影影像
-
螢幕尺寸
90" - 120"
-
標準 (鏡頭到牆面)
牆面安裝: 100"@10cm, Standard: 100"@42cm
-
投射比
0.19
投影偏移
-
投影偏移
1.2
光源
-
種類
3色雷射
-
零件壽命
20,000 Hrs
語言
-
字幕顯示
Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish
音訊
-
輸出
40W (2.2ch)
-
Clear Voice
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Atmos 相容
YES (Pass through)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
680 x 347 x 128
溫度
-
工作溫度
0 - 40℃
均勻度
-
均勻度 (JBMMA 9 Point)
85%↑
輸入信號相容性
-
數位(HDMI)
高達4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
輸入/輸出源
-
音訊輸出
S/PDIF 1 (光學)
-
IP 控制
YES (Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)
-
RJ45
1
-
HDMI
3
-
USB Type-A
2 (USB2.0)
設計
-
機身顏色
白色
-
Local Key
YES
-
肯辛頓鎖
YES
-
腳架
YES (4腳架)
-
天花板安裝孔 (支架用)
YES
配件
-
使用手冊
Simple Book
-
快速使用指南
YES
-
保固卡
YES
-
遙控器 - Motion
YES (智慧滑鼠遙控器)
-
符合證書 (法規)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
30dB(A)
-
中等節能
28dB(A)
-
最大節能 (Eco)
26dB(A)
面板比例
-
縱橫比控制
16:9 / 原始 / 4:3 / 垂直變焦 / 全方位變焦
電源
-
功耗 (Max.)
350W
-
待機電源
<0.5W
-
電源供應
100V – 240V @ 50-60 Hz (內鍵PSU)