LG CineBeam Q 小銀河Plus 4K微型投影機
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*依據內部測試結果，與前一代 CineBeam Q (型號 HU710PB) 相比，亮度已由 500 提升至 600 ANSI 流明。
個人劇院隨處展開
設計精巧、功能齊全，隨時隨地都能化身您的專屬劇院，展開沉浸視覺饗宴。
延續輕巧 再創銳利新境界
4K UHD 解析度呈現細膩畫質與豐富層次，即使投影至 120 吋大畫面，仍能清晰捕捉每一個細節。搭載 DCI-P3 154% 極廣色域與 450,000:1 超高對比度，深邃黑階與鮮明色彩交織出真實臨場感，讓每一幕都彷彿身臨其境；全新一代 CineBeam Q 小銀河 Plus 更將亮度提升 20%，光影表現更耀眼動人。
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*畫面尺寸因投影距離而異。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
*根據內部測試，與上一代 CineBeam Q 型號（HU710PB）相比，亮度從 500 升級至 600 ANSI 流明。
亮度再升級
新一代 CineBeam Q 亮度達 600 ANSI 流明，比上一代提升20%，呈現更明亮的畫面，讓每個場景都更具吸引力。
**根據內部測試，與上一代 CineBeam Q 型號（HU710PB）相比，亮度從 500 升級至 600 ANSI 流明。
極致色彩 重現真實視界
DCI-P3 154% 廣色域，呈現更豐富的光影與色彩層次，讓每一幀都細膩動人。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
3道RGB雷射
綻放純粹光彩
搭載 3 道 RGB 雷射光源，呈現更飽滿的色彩層次與極致亮度，讓每一幕都鮮活動人，沉浸感再升級。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*RGB 雷射技術分別為紅、綠、藍三色提供獨立光源。
對比再升級 光影更真實
高達 450,000:1 的極高對比度，即使在投影中也能呈現清晰細節和真實黑色，讓您在每個時刻都能感受全新的震撼體驗。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
小銀盒設計 極簡造型
兼具時尚輕盈與強大效能。精緻極簡的風格，攜帶便利，又能輕鬆融入各種居家或辦公空間。
獨特設計 輕鬆架域
CineBeam Q 小銀河 Plus 配備握把，同時可作為支架使用，創新獨特的設計讓攜帶及投影變得更加輕鬆。可 360° 旋轉設計，讓您利用各種平面享受 4K 的影音饗宴。
隨擺隨播 即刻享受
CineBeam Q 小銀河 Plus 擁有自動螢幕調整功能，無需繁瑣地校正螢幕。擺放一次到位，即可輕鬆快速投影。
自動對焦 & 梯形校正
擁有自動對焦與梯形修正，無需手動調整即可快速投影，讓您盡情投入每一場精彩內容。
畫面縮放／位移
輕鬆調整投影尺寸與畫面位置，精準貼合您的居家空間。
牆面色彩調整
提供 8 種牆面顏色選擇，根據牆面顏色自動調整畫面顯示，讓每個精彩瞬間皆能精彩呈現。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
*如果距離螢幕超過 2 公尺或擺放位置角度超過 25 度，自動畫面調整功能可能無法正常運作。
*LG CineBeam Q 小銀河 Plus (PU600U) 可能需要使用者執行更新後才能使用畫面縮放/位移功能。
*畫面縮放/ 位移功能將於2025/12/31軟體更新後生效。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區支援的服務可能有所不同。
webOS Re:New計劃
享受5年升級服務
五年內可享四次升級，持續享有最新功能和軟體。網路安全類別 CES Innovation 獲獎產品，webOS 持續更新，致力於保障隱私和資料安全。
*webOS Re:New Program 適用於預計在 2025 年推出的 LG CineBeam 投影機型號，將搭載 webOS 24 版本。
*LG CineBeam 投影機型號將計劃更新為 webOS 26 版本，而略過 webOS 25 版本。
*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。
*自產品發布日期起五年內，提供最多四次 webOS 升級。功能適用性和更新排程可能因型號和地區而異。
支援多元連結方式
1)*Apple 裝置必須連線至與投影機相同的 Wi-Fi 網路。LG CineBeam Q 小銀河 Plus 支援 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***依據 Wi-Fi 網路及外接裝置的軟體版本，部分情況下可能會影響連線穩定性或功能表現。
***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
2)*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*LG CineBeam Q 小銀河 Plus 不配備內建電池，使用時需要連接電源線或行動電源 (20V/3.25A 或以上)。
輕鬆串連多種裝置
CineBeam Q 小銀河 Plus 擁有多樣連接埠，讓您輕鬆連接各種設備。
*通過 USB Type-C 連接外部設備，支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*CineBeam Q 小銀河 Plus 不配備內建電池，使用時需要連接電源線或行動電源。
AI 投影美學 讓生活處處有靈感
透過 CineBeam Q 小銀河 Plus，將 AI 生成式影像投射於牆面，依照心情創作，讓想像力點亮日常，為空間注入全新靈感氛圍。
*使用此服務需要透過 LG Content Store 下載 Jector AI 應用程式，並另外註冊帳戶。Jector AI 適用於搭載 webOS 6.0、webOS 23 或 webOS 24 的型號。
**需要訂閱每月 $6.99 美元的計劃才能每月生成三張以上的 AI 影像，無論是否包含音訊。
***影像生成時間可能因影像的複雜程度而異。
***Jector AI 僅支援英文和韓文。
LG 投影距離計算器
想知道投影機能不能融入你的空間？
使用 LG Projection Calculator 模擬在您空間中的 LG 投影機，確保適用於您的空間。
隨產品附贈
變壓器、電源線與遙控器
主要規格
原生解析度 - 原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明) - 亮度 (ANSI 流明)
600
光源 - 種類
3Ch Laser
(R, G, B)
對比度 - 對比度
450,000:1
功能 - 數位梯形校正
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
音訊 - 輸出
4W Mono
功能 - Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
是 (up to 4K/30Hz)
功能 - 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
是 (up to 4K/30Hz)
投影鏡頭 - Zoom
Fixed
所有規格
投影系統
投影系統
DLP
原生解析度
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
亮度 (ANSI 流明)
600
對比度
對比度
450,000:1
重量
淨重量 (kg or g)
1.49kg
功能
平台 (OS, UI)
webOS 24 (Smart)
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
否 (OCF/UEI IoT not supported)
背景圖案
是
Premium CP
是
內容商店 / LG Smart World (App Store)
是
內容建議
是
網路瀏覽器
是
內建語音辨識
LG ThinQ
AI音響相容性
Apple Homekit works-with
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
是 (up to 4K/30Hz)
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
是 (up to 4K/30Hz)
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
是
藍芽音源輸出
是
藍芽影音同步控制
是
LG Sound Sync (with Sound Bar)
是
HDMI ARC (Audio Return Channel)
是 (eARC)
HDMI simplink (CEC)
是
HDCP
HDCP2.2
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
是
USB Host (電影, 音樂, 照片)
是
文件檢視器
否
設定指南
是
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
是
環保功能 - 節能模式
是 (Min/Med/Max)
環保功能 - 睡眠計時器
是
環保功能 - 自動關機/自動休眠
是
環保功能 - 定時開關機
是 (On / Off)
環保功能 - 自動待機/自動關機
是
環保功能 - HDD節能模式
否
處理器
Quad Core
HDR
HDR10, HLG
HDR Effect
否
HDR Tone Mapping
是 (Auto, Dynamic/frame by frame)
亮度調整 - 光圈模式
否
亮度調整 - 自適應對比度增強
否
TruMotion
是 (up to 4096x2160)
真實影像
是 (up to 4096x2160)
畫質提升
是 (4K)
超解析度 (專家控制模式)
是 (4K)
拍攝者模式
是
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
是
數位梯形校正
Edge Adjustment
(4/9/15 Point Warping)
自動梯形校正
是 (Auto Screen Adjustment)
影像翻轉
是 (Horizontal/Vertical)
平滑漸層
是
黑階控制
是
降躁
是
色溫調節
是
動態對比 (專家控制模式)
是
動態顏色 (專家控制模式)
是
色彩管理系統 (專家控制模式)
是
色域設定 (專家控制模式)
是
Gamma Correction (專家控制模式)
是
白平衡設定 (專家控制模式)
是
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
否
快速開關機
是 (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
Store Mode
是
內存記憶體存儲
否
Blank
否
自我診斷
是
Callibration II (Auto Calibration / CalMan)
否
隱藏式字幕
否
數位電視調節器
否
Intelli Bright™ (CAIC / LABB)
否
靜態圖片
否
投影鏡頭
對焦 (自動 / 手動)
Motorized, Auto
Zoom
Fixed
投影影像
螢幕尺寸
50" ~ 120"
標準 (鏡頭到牆面)
80"@2.13m
100"@2.66m
投射比
1.2
鏡頭位移
鏡頭位移
否
投影偏移
投影偏移
100%
光源
種類
3Ch Laser
(R, G, B)
零件壽命
20,000 Hrs
語言
字幕顯示
Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian
/ Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian /
Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish
音訊
輸出
4W Mono
Clear Voice
是 (Clear Voice lll)
Dolby Surround Audio
是 (Pass Through)
WiSA Ready (Dongle)
否
尺寸
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
80 x 135 x 135
溫度
工作溫度
0 ~ 40℃
均勻度
均勻度 (JBMMA 9 Point)
85%↑
輸入信號相容性
USB Type-C
是
數位(HDMI)
Up to 4K (4096x2160)
(60Hz, 50Hz, 24Hz)
色差影像
否
複合影像
否
無線射頻
否
RGB
否
輸入/輸出源
音訊輸出
否
RS-232C
否
IP 控制
否
RJ45
否
HDMI
1
USB Type-A
否
USB Type-C (顯示, 充電)
2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
12V Trigger
否
CI Slot
否
色差 (YPbPr)
否
色差 (YPbPr) 音源輸入
否
複合(AV) 音源輸入
否
複合(AV) in
否
無線射頻輸入
否
RGB 輸入
否
RGB 輸出
否
RGB(PC) 音源輸入
否
設計
機身顏色
Top/Bottom_Silver , Front/Rear_Black
Local Key
One Key
肯辛頓鎖
是
腳架
否
天花板安裝孔 (支架用)
否
三腳架孔 (三腳架、吊掛)
否
配件
使用手冊
Simple Book
快速使用指南
是
遙控器 - Normal
是
符合證書 (法規)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
最小節能 (Bright)
29
中等節能
27
最大節能 (Eco)
25
面板比例
縱橫比控制
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
電源
功耗 (Max.)
65W
待機電源
<0.5W
電源供應
Adapter 65W(Type-C)