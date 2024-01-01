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InstaView™敲敲看門中門冰箱 星夜黑/ 761公升(冷藏481/冷凍280)

功能

圖庫

規格

評論

支援

InstaView™敲敲看門中門冰箱 星夜黑/ 761公升(冷藏481/冷凍280)

GR-QPL88BS

InstaView™敲敲看門中門冰箱 星夜黑/ 761公升(冷藏481/冷凍280)

(0)
直驅變頻壓縮機

直驅變頻壓縮機

10年保固

10年保固

Door-in-Door™ 門中門魔術空間

Door-in-Door™ 門中門魔術空間

超大儲存容量

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時尚簡約外觀

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多重冷流

多重冷流

快速冷凍

快速冷凍

LED內部光源

LED內部光源

魔術保鮮蓋

魔術保鮮蓋

InstaView™ 敲敲看門中門冰箱

門中門魔術空間™進化下產生了
InstaView™ 敲敲看門中門冰箱。
現在，輕敲玻璃兩下，不需冷流流失就能看見裡面食材。
使用InstaView™ 敲敲看門中門冰箱
可輕鬆找尋並取出您喜愛的食材

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輕鬆找尋並取出您喜愛的食材

InstaView™ 敲敲看門中門，無需開門，只需敲擊兩次，便可查看內部儲藏的食物。
您最愛的食物觸手可得！

冷流流失減少 41%

由於 LG InstaView™ 敲敲看門中門為您提供了無需開門便可查看內部食物的功能，可降低冷空氣的流失。無需損失冷空氣，內部一覽無餘！

 

* 基於 Intertek 對 SX5534WB、GR-S632GLRC, 和 LFX3194ST/02 的檢測結果，按照 LG 內部測試方法，

測量 Door-in-Door™ 門中門魔術空間和冰箱門分別打開 10 分鐘時空氣交換率的差異。各型號、不同開門時間下的測量結果可能存在差異。

新一代<br>Door-in-Door™<br>門中門魔術空間3

新一代
Door-in-Door™
門中門魔術空間

使用 LG InstaView™ 敲敲看門中門，您無需開門便可看到內部食物。現在，敲擊兩次玻璃，便可對食物提供照明，避免冷空氣流失。

SpacePlus™ 邊門製冰器

SpacePlus™ 邊門製冰器

邊門製冰器讓您更有效利用內部冷凍空間，獨立製冰室與內建NSF認證淨水系統，輕鬆享受純淨水與冰


Moist Balance Crisper™魔術保鮮蓋

Moist Balance Crisper™魔術保鮮蓋

Moist Balance Crisper™ 是創新的晶格圖案盒蓋，能夠將濕度保持在最佳水準。

ThinQ™

ThinQ™

利用 ThinQ™，即使不在家，您也可以通過智慧手機對冰箱進行控制和診斷。在智慧手機上輕輕點擊，便可方便地設置冰箱溫度、診斷冰箱問題。

採用直驅變頻壓縮機 更節能

LG 的直驅變頻壓縮機徹底改變了冰箱核心，可節能 32%，耐用且有最佳的溫度控制，使食物保鮮更長。

* 與搭載 LG 一般往復式壓縮機的冰箱相比。基於 VDE 對 LGE GBB530NSCXE 和 GBB530NSQWB 型號的能耗對比測試。能耗測試基於 ISO 15502 標準。
**僅對變頻壓縮機提供10年保固。除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過 LG 台灣官網公告之保固期限，可能會收取維修費用。

節能 32%

「能耗率」對購買冰箱的消費者來說一如既往地重要。LG 出產的直線變頻壓縮機能夠適應效率工程機構，更加節能。

使用者見證

@默森夫妻

使用者見證1

6.28 萬人關注 >

本次搬新家的眾多家電當中~ 有一個家電可以說是完成了夫妻倆的夢想!! 那就是傳說中冰箱界的極致精品之一~ LG敲敲看門中門冰箱…

@krumble

使用者見證2

41.5 萬人關注 >

我家的最新冰箱超夢幻的！

@thrivingonplants

使用者見證3

36.9 萬人關注 >

InstaView 冰箱空間超大！而且還有多元的收納方式…

@ashleighdmello

使用者見證4

12.9 萬人關注 >

在這個不確定的時期，大家都很注重預算考量

@julianaandrea_m

使用者見證5

10.5 萬關注人數 >

這台冰箱很神奇，輕輕敲玻璃門就可以看到冰箱內部…

SXS-install-evaluation-PC

摘要

列印
能耗等級
0
ThinQ (Wi-Fi)
Yes
產品尺寸 (寬x高x深mm)
912 x 1785 x 912
產品重量 (kg)
145

主要規格

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    912 x 1785 x 912

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

  • InstaView

    Yes

  • 門中門

    Yes

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

所有規格

控制和顯示螢幕

  • 內 LED 顯示螢幕

    Yes

尺寸和重量

  • 產品尺寸（寬x高x深，mm）

    912 x 1785 x 912

功能

  • 門中門

    Yes

  • InstaView

    Yes

冰塊和給水系統

  • 製冰機和給水器

    Yes (需外接自來水 或RO逆滲透等水源*[註1]，冰箱內附濾心**[註2]，享受純淨冰飲不間斷*[註1] 最小/最大水壓: 40–120 psi (276 - 827 kPa) (參考說明書第7,10,15頁)**[註2] 濾心獲得NSF美國國家衛生基金會認證(參考說明書第36頁)

效能

  • 壓縮機類型

    直驅變頻壓縮機

冰箱隔層

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

  • 蔬果生鮮室（濕氣平衡保鮮室）

    Yes

智慧科技

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Yes

冷凍庫

  • 玻璃擱架包邊

    Yes

使用者評論

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