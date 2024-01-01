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OBS1C4
LG Classical Set 經典旗艦組合
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LG OLED 8K
讓真8K達到最高水準
藉LG OLED的自體發光技術，體驗令人驚嘆的細節。LG OLED 8K電視的超大螢幕上具有超過1億個自體發光的子像素*，可提供比以往更多的細節。
InstaView™
敲敲看門中門冰箱
榮獲全球多項設計及創新獎項， LG 以消費者至上的理念，提供提升生活品質的創新科技。只需輕敲玻璃兩下，無須開門便可查看內部食材，減少冷空氣流失，有助於延長食物的保鮮，節能又省電。
TWINWash™ 雙能洗洗衣機
LG世界首創 TWINWash™雙能洗， TrueSteam™蒸氣洗衣讓您維持健康且無過敏原環境。上置滾筒洗衣，下搭直立洗衣，讓大型衣物、襪子內衣、精緻衣物可以分開衣起洗，不只健康還降低一半的洗衣時間，更有時間陪伴家人！
寵物功能加強版
變頻空氣清淨機
無論將它放置於何處，LG PuriCare™360°空氣清淨機都能360度全方位淨化。
三重高效濾網，從空氣中過濾灰塵和過敏原，讓您不用再擔心細懸浮微粒PM2.5與異味，為您創造一個清新、健康的室內環境。
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LG ThinQ™
與LG ThinQ™同步連線
將全新智慧連網技術導入生活
善用人工智慧技術提供完美智慧家庭生活
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