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LG Premium IoT Set 尊榮旗艦組合
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LG OLED 8K
讓真8K達到最高水準
藉LG OLED的自體發光技術，體驗令人驚嘆的細節。LG OLED 8K電視的超大螢幕上具有超過1億個自體發光的子像素*，可提供比以往更多的細節。
InstaView™
敲敲看門中門冰箱
榮獲全球多項設計及創新獎項， LG 以消費者至上的理念，提供提升生活品質的創新科技。只需輕敲玻璃兩下，無須開門便可查看內部食材，減少冷空氣流失，有助於延長食物的保鮮，節能又省電。
變頻滾筒洗衣機
LG變頻滾筒洗衣機功能強大，六種動態模擬手洗、內槽噴淋漂洗、39分鐘快速潔槽技術領先同業，更有轉槽洗滌技術對衣物加倍呵護，讓衣物潔淨柔軟，蓬鬆如新。
業界最大16公斤除溼式乾衣機
免曬衣乾衣機
洗衣科技的新境界，別讓洗好的衣物又曬髒。
更大容量，可溫柔烘乾大型寢具，
更短乾衣時間，讓您有更多時間做自己喜愛的事情！
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更短乾衣時間，讓您有更多時間做自己喜愛的事情！
LG styler 蒸氣電子衣櫥
每日的外出衣物，容易吸附細菌、過敏原、異味、塵螨、灰塵，一回家立刻幫衣物殺菌清潔，如同回到家要洗手一樣重要。讓LG styler 用專利蒸氣技術，為您乾衣烘衣同時殺菌，讓您的衣物保持衛生、平整、無味。
寵物功能加強版
變頻空氣清淨機
無論將它放置於何處，LG PuriCare™360°空氣清淨機都能360度全方位淨化。
三重高效濾網，從空氣中過濾灰塵和過敏原，讓您不用再擔心細懸浮微粒PM2.5與異味，為您創造一個清新、健康的室內環境。
三重高效濾網，從空氣中過濾灰塵和過敏原，讓您不用再擔心細懸浮微粒PM2.5與異味，為您創造一個清新、健康的室內環境。
LG ThinQ™
與LG ThinQ™同步連線
將全新智慧連網技術導入生活
善用人工智慧技術提供完美智慧家庭生活
所有規格
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