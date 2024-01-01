395公升智慧變頻雙門冰箱｜曜石黑鏡面

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玻璃質感設計
簡約俐落為廚房增添高質感
Fresh 0 Zone
0 度低溫保鮮室
節省解凍時間
特殊的抽屜設計，讓您無需費時解凍，即可完美保存肉類和魚類等食材，保鮮不結冰。
*0 度低溫保鮮室的溫度較其他儲藏空間更低。
*溫度可能因設定、食材狀況及居家使用情形而異。
Moving Ice Maker
移動式製冰盒
當需要更多冷凍空間時，只需輕鬆移動製冰盒位置即可。
LG 變頻雙門冰箱，搭載智慧變頻壓縮機，有效精準控溫，並提供 10 年保固。
*僅對變頻壓縮機提供 10 年保固。
*除變頻壓縮機外，產品其他部分之毀損或故障如超過LG台灣官網公告之保固期限，可能會收取維修費用。
*產品圖片和影片僅供說明之參考，可能與實際產品不同。
1)LinearCooling™
*基於 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法測量 LGE LinearCooling 型號冰箱
測試冷藏室層架上的蔬菜，放置14天期間之重量減少量。實驗結果可能會因實驗條件、蔬菜種類、實際使用情況不同而有差異。
2)根據 TÜV Rheinland 測試結果，使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。
*產品圖片僅供參考，可能與實際產品不同。
*DoorCooling+™ 會在門打開時停止。
摘要
尺寸
主要規格
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1760 x 680
-
能耗等級
1
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
-
門中門
否
-
ThinQ (Wi-Fi)
否
-
飾面（門）
鏡面曜石黑
所有規格
基本規格
-
能耗等級
1
控制和顯示螢幕
-
開門警示
是
-
內 LED 顯示螢幕
LED 面板
-
急速冷凍
否
-
快速冷卻
否
-
手動控制
旋鈕錶盤
尺寸和重量
-
包裝重量 (kg)
80
-
產品重量 (kg)
76
-
產品尺寸（寬x高x深，mm）
700 x 1760 x 680
功能
-
Door Cooling+ 邊門冷卻
是
-
門中門
否
-
線性製冷
是
-
整理模式
否
冰塊和給水系統
-
手動製冰器
1 拉桿 2 托盤
-
僅給水系統
否
-
自動製冰機
否
材質和飾面
-
門 (材質)
Glass
-
飾面（門）
鏡面曜石黑
-
把手種類
水平口袋
效能
-
壓縮機類型
智慧變頻壓縮機 (BLDC)
冰箱隔層
-
透明門籃
4
-
冰箱燈
頂部 LED
-
玻璃擱架包邊
2
-
Hygiene Fresh+
否
-
蔬果生鮮室
是 (1)
-
Hygiene Fresh
否
智慧科技
-
智慧診斷
是
-
ThinQ (Wi-Fi)
否
冷凍庫
-
透明門籃
2
-
玻璃擱架包邊
1