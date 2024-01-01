DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 - 旗艦冷暖型_2.8kw 室內機_建議適用坪數約3-5坪 (此產品含室內機，室外機須另購)

*Intertek 證實，在 8 立方公尺的測試區域內，運轉 60 分鐘後，煙草粘合劑氣味強度（甲苯、氨、乙酸）從 3.6 降低到 1.5 以下。試驗的型號是 R24AWN。去除細菌的功效可能因實際情況而異。