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ARTCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 潮酷系列霧面米 _3.6kw_建議適用坪數約4-6坪

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ARTCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 潮酷系列霧面米 _3.6kw_建議適用坪數約4-6坪

LM-36ART

ARTCOOL™ WiFi 雙迴轉變頻空調 - 潮酷系列霧面米 _3.6kw_建議適用坪數約4-6坪

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正視圖
* 圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

透過 ARTCOOL™ 空調讓您的室內空間時尚有型

客廳圖示

客廳

居家辦公室圖示

居家辦公室

餐廳圖示

餐廳

臥室圖示

臥室

底部的播放/暫停按鈕表示這是一部影片。一名女是坐在沙發上微笑伸懶腰。上方壁掛的空調吹出涼風。帶著正負離子因 Plastmaster Ionizer 送風。有一個圓圈放大細菌周圍的正離子泡泡。Plasmaster Ionizer 標誌可以在圖片角落看到。
Plasmaster™ Ionizer++
奈米離子產生器

讓您的生活空間
遠離細菌

減少99.9%*環境中的細菌 

由 TUV 測試

 

經德國萊茵 TÜV 實驗，Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器可以在 30m³ 的測試空間內達到 99.9% 的殺菌效率（測試菌種: 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測室內機型號為 SW09BAJWAN，受測 Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器型號為 MDU62441501。測試結果可能隨著實際使用狀況、使用環境之不同而有所差異。

 

 

 

由 Intertek 測試

經 Intertek 實驗，Plasmaster™Ionizer++ 奈米離子產生器可可以在 30m³ 的測試空間內達到 99.9% 的殺菌效率（測試菌種:金黃色葡萄球菌、大腸桿菌及綠膿桿菌）。受測型號為 SW09BAJWAN，受測 Plasmaster™Ionizer++奈米離子產生器型號為 MDU62441501。測試結果可能隨著實際使用狀況、使用環境之不同而有所差異。

背景中有一個山頭白雪靄靄的景觀。空調的前視圖位於前景，從機器送風出來。LG 標誌位於機器中間，而正面側邊可以看到 Dual Inverter 標誌、ThinQ 標誌及 Dual Inverter 10 Year Warranty 標誌。空氣品質面板在右側亮起綠色。變頻標誌位於影片右下角。

快速冷卻，享受舒適涼爽

LG 雙迴轉變頻壓縮機可更快速的產生冷空氣

由 TUV 認證

經德國萊茵 TÜV 實驗，實驗報告 No. 50068747 001, LG 變頻空調搭載雙迴轉變頻壓縮機 (測試型號: US-Q242K*)相較於 LG 非變頻空調搭載定速壓縮機 (測試型號: TS-H2465DAO) 的效率高 70%。

背景是森林景觀，LG 空調一半在側面可見。LG 標誌與 Dual Inverter 標誌可以在機器上看到，且空氣品質面板亮起綠色。在空調正面有風吹出，有三個圖是表示潔淨空氣、金錢及能源。機器右側是變頻標誌和雙變頻圖片。更右側是條狀圖。上升的條狀顯示支出更高的電費，而下降的條狀顯示雙變頻節省更多的電費。

節能省電更環保

快速冷卻的同時還能減少能源消耗並達到省電的效果

TUV 認證

LG 變頻空調 (US-Q242K*)相較於LG 非變頻空調 (TS-H2465DAO) 的節能速率高 70%。*初始溫度（室外 35℃、室內 33℃）、設定溫度 (26℃)、測試時間 (8 小時)。

女人坐在客廳的沙發上休息，牆上裝有 LG 空調。藍色氣流位於圖片上方，顯示已啟動且正在冷卻整個空間。

低噪音

LG特有的線流扇與雙迴轉變頻壓縮機能降低噪音並使機器運轉順暢，因此LG雙迴轉變頻空調運轉聲音小。
透過透明外殼，可見變頻壓縮機的內部工作原理。附近有變頻標誌，兩個圖示代表風扇和壓縮機。
雙迴轉變頻壓縮機

高效、快速、
耐用、安靜

LG的雙迴轉變頻壓縮機技術降低了無效率以及噪音問題，讓空調更快速冷卻、更持久、並且運作更安靜。

雙迴轉變頻壓縮機 10年保固

變頻壓縮機提供10年保固，使用者可以長期享受 LG 變頻空調的好處。

快速冷房及暖房

即使身處極端氣候，有了雙迴轉變頻壓縮機，全年維持舒適感受。

LG 空調在圖片的上方中間。下面為兩張圖片，一張顯示海灘景色，另一張顯示山頭白雪靄靄的景色。在海灘景色中，空調吹出藍色涼爽的風，而在山頭白雪靄靄的景色中，空調吹出紅色的暖風。

熱交換器清潔

保持機器內部清潔

使用熱交換器清潔模式可以輕鬆清潔空調內部難以清潔的空間。使用結霜後解凍的水珠洗去灰塵和引起異味的汙染物，減少有害細菌。

此圖示顯示了使用凍結洗淨功能清潔空調內部的過程。 （冷凍、洗滌、乾燥）

一般濾網

去除大型灰塵

透過一般濾網可去除大型灰塵作為第一道防線

LG 空調安裝在牆上並從側視角可見。頂部面板漂浮上方，可見內部濾網。從預濾網伸出的一條線指向放大圓圈圖，顯示預濾網濾出的灰塵。右下角顯示預濾網標誌。

顯示空調的側面角度，濾網浮在上面，顯示其中安裝的防過敏濾網。機器下方為全綠色的濾網，其中補獲塵蟎。防過敏濾網標誌位於右上方。
抗敏濾網

減少過敏原，帶來清新空氣

去除造成過敏的物質，如空氣中的室內塵蟎。

由 BAF 認證

*經英國 BAF 認證，可減少居家塵螨過敏原。

LG 空調的前視圖，其外殼纯透明，讓您可見機器內部工作原理。機器正在運轉，然後自動清潔功能的藍光亮起，並利用藍光清潔整台機器。
自體乾燥

自體乾燥清潔

保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生

*影片中的產品僅供說明之用，可能跟實際產品不同。
*上圖僅供參考。
*僅在客戶使用遙控器設定此功能時有效。

智慧遠控 享受便利生活

進一步瞭解 ThinQ

利用語音助理進行簡單控制

準確地告訴空調您的需要。說：「開啟/關閉空調」。然後 AI 喇叭會聆聽並開啟/關閉空調。

透過行動裝置控制空調

LG ThinQ™ 應用程式可讓您以前所未有的方式輕鬆連接空調。輕觸按鈕即可啟動空調。

有效產品維護

LG ThinQ™ 應用程式持續監控您的空調。無論是日常維護，還是其他類型的維護，該應用程式都可以讓您輕鬆監控能源使用情況。

*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
*Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。
*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。
*智能功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢您的零售商或 LG 以了解服務可用性。
*本產品不含啟用語音功能的智慧喇叭裝置。
*圖片中應用程序的UI（使用者介面）僅用於說明目的，可能與實際有所不同。

隱藏式智慧顯示 (溫度、耗電量)

面板顯示能讓隨時了解狀況，可輕鬆監控溫度及能耗。

綠能冷媒

利用 R32 能提升能源效率，並避免環境汙染。

四種使用情境，控制能源

無論是獨處或與家人共處，
均可依據需求來選擇四種能源消耗方式。

快速簡易安裝

只需較少的時間和精力即可安裝空調，及早享受涼爽的空氣。

更舒適的睡眠環境

透過自動調整功能，體驗最舒適的睡眠環境*。*啟動舒適睡眠功能時。

昏暗中輕鬆控制

不須開燈，透過搖晃遙控器，遙控器內部的 GYRO 感應器，可讓遙控器在黑夜中亮起來，便於操作。

電壓突波保護

可承受電壓突波*的耐用空調。*經 LG 內部測試，可承受「額定電壓±15%」的波動，但實際使用狀況可能因環境而不同。

摘要

列印
室內機尺寸_WxHxD(mm)
998x354x210
ThinQ (內建Wi-Fi)
KW (額定)
冷房能力 3.5 / 暖房能力 3.9
雙迴轉變頻壓縮機
Yes

主要規格

  • 產品類別

    壁掛

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 最大冷房能力 (W)

    4100

  • 最大暖房能力 (W)

    4600

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 奈米離子

所有規格

條碼

  • 條碼

    8851434639135

冷房

  • 擺葉方向

    上下/左右

  • 氣流方向控制（左右）

  • 氣流方向控制（上下）

    是（6 段）

  • 舒適風

  • 風扇速度

    6 段

  • 快速冷房

  • 舒適風+

奈米離子

  • 奈米離子

產品資訊

  • 上市月份 (YYYY-MM)

    2024-05

  • 製造商（進口商）

    LG Electronics

  • 產品型號名稱

    S3NM12KLMZA

  • 產品類型與型號名稱

    Inverter & S3NM12KLMZA

便利性

  • 自動重新啟動

  • 風扇模式

  • 濾網清潔提醒

    不適用

  • 強制切換操作

  • 人體偵測

    不適用

  • 開關預約定時 (24 小時)

  • 遙控

  • 預約定時

  • 智慧診斷

  • ThinQ (內建Wi-Fi)

  • 語音控制（第三方裝置）

節能

  • 主動三段省電模式(80%/60%/40%)

  • 能源監控

  • ICA（I 控制安培）

    不適用

設計

  • 顏色 (機身)

    米色

  • 顏色 (出風口)

    黑色

  • 顯示螢幕

    88 個隱藏

濾網

  • 細塵濾網

    不適用

  • 初級濾網

  • 超微塵濾網

    不適用

暖房

  • 快速暖房

衛生

  • 自體乾燥

  • 熱交換器清潔

室外機

  • 室外機型號名稱

    S3UM12KLMZA

一般

  • 最大冷房能力 (W)

    4100

  • 額定冷房能力(W)/最小冷房能力(W)

    3500 / 890

  • 最大暖房能力 (W)

    4600

  • 額定暖房能力(W)/最小暖房能力(W)

    3900 / 890

  • HVAC 類別

    冷暖

  • 室內機尺寸_WxHxD(mm)

    998x345x210

  • 室內機重量 (kg)

    13.0

  • 室內機重量 (lb.)

    28.7

  • 室外機尺寸_WxHxD(mm)

    770x545x288

  • 室外機重量 (kg)

    35.0

  • 室外機重量 (lb.)

    77.2

  • 產品類別

    壁掛

  • 產品類別 II

    變頻

  • 額定輸入電壓 (V, Hz)

    220, 60

  • 製冷劑類型

    R32

  • 噪音值 (冷房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    0 / 40 / 35 / 30 / 24

  • 噪音值 (暖房) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    0 / 40 / 35 / 30 / 0

除濕

  • 除濕

  • 濕度感應器

    不適用

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