*Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。

*Amazon、Alexa、Echo 及所有相關的標誌和動態標記都是 Amazon.com, Inc 或其附屬公司的商標。

*LG SmartThinQ 現已更名為 LG ThinQ。

*智能功能及語音助理產品可能因應不同國家/地區及型號而異。請諮詢您的零售商或 LG 以了解服務可用性。

*本產品不含啟用語音功能的智慧喇叭裝置。

*圖片中應用程序的UI（使用者介面）僅用於說明目的，可能與實際有所不同。