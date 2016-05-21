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一對一變頻冷氣空調系統
所有規格
COMMON SPEC
-
產品類型
一對一分離式冷氣空調
冷房能力 (最小~最大)
-
kW (最小 - 額定 - 最大)
0.89~3.50~4.30
-
Btu/h (最小 - 額定 - 最大)
3070~12000~14660
EER
-
冷 (W/W)
3.72
輸入電源
-
ø,V,Hz
1/220/60
輸入功率 (額定)
-
冷 (W)
940
運轉電流
-
冷 (A)
4.4
風量
-
室內機 (高速) m3/min(CFM)
12.0 (423)
-
室外機 (高速) m3/min(CFM)
33 (1165)
噪音等級
-
室內機 (高/中/低/微) (dB(A)±3)
39/33/24
-
室外機 (高速) (dB(A)±3)
45
冷媒
-
冷媒 (R410A) 充填量 g(oz)
1000(35.3)
-
添加冷煤量 g/m(oz/ft)
(超過12.5m) 20(0.22)
-
最大配管長 (m)
20
電源線
-
室內機與室外機連接線 (No.*mm2)
4*1.0 (包含接地)
-
室外機電源線 (No.*mm2)
3*2.0 (包含接地)
-
電源斷路裝置大小 (安培)
15
配管
-
配管長度 (Min/Max) (m)
2/20
-
液管 mm(in)
6.35(1/4)
-
氣管 mm(in)
9.52(3/8)
-
排水管尺寸 (O.D/I.D.) (mm)
21.5/16.0
壓縮機
-
型式
迴轉式
-
馬達型式
直流變頻
風扇
-
室內機 - 型式
Cross Flow Fan
-
室內機 - 馬達輸出 (W)
20
-
室外機 - 型式
螺旋式
-
室外機 - 馬達型式
BLDC
-
室外機 - 馬達輸出 (W)
43
尺寸
-
室內機 (寬x高x深) (mm)
895 x 285 x 210
-
室外機 (寬x高x深) (mm)
770 x 545 x 288
淨重
-
室內機 (kg)
11
-
室外機 (kg)
35
運轉範圍
-
冷氣 (室外機) (°C)
-10~48
功能
-
4方向自動搖擺
Yes
-
急冷急熱
Yes
-
除臭濾網
Yes
-
睡眠模式
Yes
-
除濕模式
Yes
-
自動再啟動
Yes
-
定時開關
Yes
-
自動清潔
Yes
-
雙層塗裝
Yes
-
無線遙控
Yes
-
刷卡控制介面 (PQDSA2)
Yes (加購配備)
-
有線液晶控制器 (PQRCVSL2)
Yes (加購配備)