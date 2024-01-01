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LG Styler 適用於哪些物品？26 種衣物材質護理大公開
伴娘禮服可以放入 LG Styler 嗎？Styler 可以用來為孩子的玩具殺菌嗎？Styler 可以保養精緻的針織衣嗎？各位內心的疑問，我們都已聽到了。您想知道 LG Styler 究竟可以保養哪些物品，現在就告訴您！我們為您舉例 26 個種類來告訴您答案！
在本文中，我們將告訴您 LG Styler 可用於進行的各種保養工作。從不同類型的布料到 Styler 處理特殊材質的多種專業方式，我們的目標是回答您向我們提出的所有問題。我們也將詳細介紹 Styler 的一些智慧功能，這些功能可以讓您輕鬆方便地保養您喜愛的物品。
從頭到尾呵護您最愛的衣物
我們看了一些關於使用 LG Styler 最常被問到的衣物和物品，因此我們不僅製作了一份清單，還拍了一部完整的影片，向各位展示您可以在 Styler 中放入哪些東西！對您來說很重要的物品，無論是日常衣著或針對特殊場合的特殊衣物，Styler 都能讓它們保持清新，讓您看起來容光煥發！查看下表和影片中的例子，了解您可以使用 LG Styler 保養哪些物品。
保養精緻布料
現在您對 Styler 可以保養的衣物種類有了更多的認識，接著讓我們深入了解 Styler 可以保養的布料類型。雖然下列的部分布料本就很容易保養，例如棉質 T 恤，但像絲綢和 Gore-Tex 等一些更精緻或更難照顧的布料可能需要更多時間和精力來保養。這些就是 Styler 能發揮優勢之處。LG Styler 能照顧各式各樣的布料，無論是放入運動褲或整套的三件式西裝，Styler 都能善盡職責。以下是 Styler 可以保養的部分布料：
- 絲綢 – 像是領帶和華麗的連衣裙，甚至是名牌圍巾！
- 羊毛和針織衣 – 您最喜愛的毛衣、羊毛衫和外套！
- 喀什米爾 – 一種奢華的材料，可用於製作圍巾和毛衣等冬天必需品。
- 毛皮和皮革 – 常見於衣櫥中的經典夾克！
- 商務套裝 (羊毛、亞麻等) – 這些昂貴的衣櫥必備品需要細心保養。
- 西裝襯衫和褲子 – 讓扣領襯衫和打褶褲看起來整整齊齊！
- 棉質和皮革 – 從 T 恤到大衣，Styler 都能保養！
- 牛仔布 – 每個人都至少有一條丹寧牛仔褲。
- Gore-Tex 和尼龍 – 運動服或外套，甚至泳裝都屬這類！
- 聚酯纖維和人造絲 – 經典輕便休閒服的布料
* 可下載取得特定布料護理行程，適用的行程可能因型號而異。
目前我們已經介紹 Styler 可以保養的所有物品，接著來看看 Styler 為何在這些布料和衣服的保養方面是更好的選擇。我相信，每個人多年來一定都經歷過一兩次洗滌意外，讓自己最喜歡的衣物變得穿不下。洗過的毛衣縮水或把布料洗壞、變形或弄髒。或者，您可能沒有時間每天洗需要「經常穿的外套」或西裝。無論何種情況，對於您每次都想用正確方式保養的物品，交給 LG Styler 就對了。Styler 擁有各種功能，是專為衣物護理而設計，可確保您最喜歡的衣物得到正確保養。
- 清新除臭並除皺 – 沒時間熨燙全部的襯衫？別擔心，Styler 結合 TrueSteam™ 和擺動衣架功能，能立即除皺。TrueSteam™ 有助於去除衣服上的異味，這意味著從 Styler 中拿出的衣服全都是煥然一新、平整、可隨時穿上！
- 消除病菌和細菌 – 在外面經歷漫長的一天後，不只您累了，衣服也髒了！使用 TrueSteam™ 功能處理穿了一整天的衣物，使用蒸氣清理布料，對衣物纖維深層進行殺菌。擺動衣架還可以去除衣服上的微粒，抖除頭髮、灰塵、花粉以及衣服經過一整天堆積的任何東西。確保在選擇 Styler 行程之前建議先查看衣物洗滌標籤，確保為您的衣服提供最佳保養。
- 減少乾洗 – 雖然過去清潔大衣、外套、西裝和其他不可機洗衣物的唯一方法可能是乾洗，但現在您可以不用再跑乾洗店了！LG Styler 的 TrueSteam™ 功能可讓您的衣服煥然一新，如此您便能在兩次深度清潔之間更頻繁地穿著那些難洗的衣服！
- 溫和烘乾– Styler 的溫和烘乾功能非常適合去除無法用高溫烘乾的衣物中的所有水氣。可以溫和烘乾由精緻布料製成的防水外套或運動服，不用擔心損壞其獨特的布料裝飾。
- 褲線筆挺- 商務休閒西褲會自動摺出完美摺線！使用 Styler 的褲線管理功能，確保褲子摺線俐落有型！
衣櫥裡的衣服都是您的寶貝，何不給它們應有的照顧？Styler 讓衣物保養變得前所未有的簡單輕鬆。全面呵護各種布料和衣物，全靠最新的衣櫥好夥伴：LG Styler。