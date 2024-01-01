LG Styler 適用於哪些物品？26 種衣物材質護理大公開

伴娘禮服可以放入 LG Styler 嗎？Styler 可以用來為孩子的玩具殺菌嗎？Styler 可以保養精緻的針織衣嗎？各位內心的疑問，我們都已聽到了。您想知道 LG Styler 究竟可以保養哪些物品，現在就告訴您！我們為您舉例 26 個種類來告訴您答案！

在本文中，我們將告訴您 LG Styler 可用於進行的各種保養工作。從不同類型的布料到 Styler 處理特殊材質的多種專業方式，我們的目標是回答您向我們提出的所有問題。我們也將詳細介紹 Styler 的一些智慧功能，這些功能可以讓您輕鬆方便地保養您喜愛的物品。