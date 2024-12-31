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48吋/ LG OLED evo AI 4K 語音物聯網 C4 極緻系列 (可壁掛)/2024

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  • 隨貨贈原廠壁掛架(OLW480B)，價值$4500

48吋/ LG OLED evo AI 4K 語音物聯網 C4 極緻系列 (可壁掛)/2024

OLED48C4PTA

48吋/ LG OLED evo AI 4K 語音物聯網 C4 極緻系列 (可壁掛)/2024

(6)
LG OLED evo 電視的前視圖，OLED C4、11 年全球第一 OLED 標誌，以及 webOS Re:New 程式標誌在螢幕上
榮獲 CES 2024 創新獎

榮獲 CES 2024 創新獎

OLED83C4

獲獎類別影音元件與配件
TechRadar 標誌。

TechRadar

C4

「...電影愛好者和遊戲玩家將會發現 LG C4 諸多令人喜愛的特點。」（TechRadar，2024年６月）
What Hi-Fi? 標誌。

What Hi-Fi?

C4

「亮度和清晰度的大幅提升，為圖像帶來了豐富的活力和動感….」（OLED65C4，What Hi-Fi?，2024年4月）
AVForums 標誌。

AVForums

C4

C4 是出色的影院級影像顯示器...
T3 標誌。

T3

C4

「LG OLED C4 是無與倫比的 4K OLED...」（LG C4，T3，2024年6月）
2024 年 Pocket-lint Award 標誌。

Pocket-lint

webOS

LG webOS 榮獲最佳智慧電視作業系統。
2024 年 iF DESIGN AWARD 標誌。

iF Design Award

webOS 24 UX

iF DESIGN AWARD「大獎得主」

*CES Innovation Awards 是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。

不只第一 更是唯一*

LG OLED 領先全球，多年來致力於創新技術。專為 OLED 量身打造新一代 α9 影音晶片將觀影體驗提升至全新境界。

*模擬螢幕影像。

11年後仍屹立巔峰
全球第一

11年後仍屹立巔峰

全球最受歡迎的 OLED
11年後仍屹立巔峰 了解更多資訊

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

LG OLED evo
屹立視界的關鍵

α9 第七代 AI 4K影音處理晶片 智慧增亮引擎 極致纖薄設計 OLED智慧保護技術

α9 第七代 AI 4K 影音處理晶片

11年的 OLED
專業核心再進化

專為 OLED 而生的晶片，透過深度學習、圖形、速度，讓體驗全面升級。
了解更多

1.5x 更快的 AI 效能 4.5x 畫質提升 2.2x 處理速度

*根據搭載 α5 AI 影音處理晶片的電視進行比較。
**模擬螢幕影像。

OLED 創新 AI 體驗

LG OLED C4擁有AI 影像設定精靈、AI 影像 Pro、AI 音效 Pro。

AI 智慧專屬設定

快速了解你的觀賞喜好
並優化提供最符合你的
觀賞體驗設定

量身打造專屬於您的畫面

AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。
AI 聲學調控

完美空間音效

AI 音效 Pro 根據所在環境及播放內容類型，最佳化音訊內容，為您帶來前所未有的沉浸感。

在任何光源下皆完美出色

無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。
LG OLED C4無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

夜晚

LG OLED C4無論是白天還是黑夜，亮度控制會偵測您空間中的光線，並相應地平衡畫面，呈現清晰明亮的畫面。

白天

AI 影像 Pro

感受前所未有的逼真感

AI 智慧升頻

AI 優化畫面精細度

使用 AI 降噪和 AI 超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。

*模擬螢幕影像。

AI 音效 Pro

聆聽場景中的每個聲音細節

逼真音效，震撼空間

體驗如臨其境 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感。

LG OLED C4 體驗全方位 9.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

震撼的音效體驗

AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

LG OLED C4的AI 影音處理晶片為您增強音效動態，帶給您前所未有的震撼

根據您觀看的內容自動調控音效

自動音效調控會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音效體驗

LG OLED C4 的自適應聲音控制會根據內容即時平衡，在任何場景提供最佳音頻

*模擬螢幕影像。
**須在音效模式選單啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。

智慧增亮引擎

亮度再提升

透過 α9 第七代 AI 4K 影音處理晶片驅動亮度智慧升級演算法，讓畫面更加明亮

LG OLED C4 的亮度提升達 30%

*30% 亮度提升僅適用於 55/65/77/83 C4 型號。
**亮度會因系列與尺寸而異。
***模擬螢幕影像。

自體發光 OLED 4K

無需背光、畫質再進化

LG OLED 的自體發光像素並非仰賴背光，而是自體發光，可呈現真正的純黑、無限對比和逼真色彩。國際護眼認證低藍光、不閃爍和無不適眩光，長時間觀賞眼睛也不易感到疲勞。

*模擬螢幕影像。

無限對比，無盡感動

極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩

峽谷上方的夜空佈滿了銀河。在圖像上方，黑色背景中有白色大寫字母，寫著「灰色不是黑色」。螢幕分為兩邊，並標有「其他」和「LG OLED」字樣。一邊明顯較暗而且對比度較低，而 LG OLED 的一邊則明亮而且對比度高。LG OLED 的那邊還展示了「無不適眩光」認證。

*模擬螢幕影像。
**「其他」為非亮面的 OLED。
***LG OLED 面板獲得 UL 認證，根據統一眩光指數 (UGR) 發出的無不適眩光認證。
****觀看 70 lux 到 300 lux 亮度的電視時，UGR 低於 22 時頒發認證。
*****僅適用於 C4 和 B4 的 LG OLED 面板，此面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS 11.5 環狀光反射標準。

極致純黑對比鮮艷色彩，感受生動場景與鮮明的色彩

100% 色彩還原度與 100% 色彩容量

栩栩如生的場景

100% 的色彩還原度及色彩容量讓色彩能真實呈現，呈現準確逼真的色調。

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

LG OLED 提供智慧保護技術，讓您放心享受長時間的螢幕體驗。

OLED智慧保護技術

品質保證、安心保固

LG OLED 提供智慧保護技術，讓您放心享受長時間的螢幕體驗。

極窄邊界 簡潔優雅

極致纖薄設計

極窄邊界 簡潔優雅

極致纖薄與極窄邊界展現出時尚優雅，讓您更專注於畫面。

體驗纖薄感受

極致纖薄與極窄邊界展現出時尚優雅，
讓您更專注於畫面。

*邊框尺寸隨著系列與大小而異。

完美結合 LG 音響設備

頂級 LG OLED 與頂級 Soundbar 的完美搭配


WOW 專屬支架

畫面與聲音最佳的協同效應

為 LG OLED C4 設計的專屬支架，能確保 Soundbar 安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

為 LG OLED C4設計的專屬支架，能確保Soundbar安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

為 LG OLED C4設計的專屬支架，能確保Soundbar安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

*Soundbar 需另購。
**Soundbar SC9 專屬支架適用55、65、77吋 OLED C2/C3/C4系列。

無縫整合 體驗再進化

登入WOW 智慧操作介面，設定 soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

聲音和影像同步演出 完美結合零延遲

WOW 同步音場讓 LG Soundbar 與 LG 電視／智慧顯示器同時發聲，提供您頂級的影音體驗。

無線連接擺放更俐落

LG WOWCAST 無線傳輸，讓您無線感受 LG Soundbar 的無限潛力

*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。
**LG 電視／智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面 / WOW 同步音場 / WOWCAST 相容產品：OLED G4、C4 和 B4。

尺寸業界最齊全

最大到最小，都是最佳選擇

從42到83吋，LG OLED C4系列尺寸齊全，滿足所有空間需求。

從42吋到83吋，LG OLED C4 的尺寸齊全，滿足每個挑剔選擇。

webOS 24

滿足您的個人化喜好

從您的個人檔案到您偏愛的觀看設定，量身打造專屬於您的觀看體驗。
滿足您的個人化喜好 了解更多資訊

*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/Nanocell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。

webOS Re:New Program 標誌背後有黑色的背景，帶有黃橘色，底部有紫色圓球。

WebOS 5年升級保證

持續升級最佳使用者體驗

LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是2024新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。

盡情享受電影及遊戲樂趣

杜比視界 (Dolby Vision) 與製作人模式

栩栩如生的真實場景

杜比視界的超逼真畫面和製作人模式，讓您可以享受忠實還原的影像創作。

*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

杜比全景聲 (Dolby Atmos)

沉浸式環繞音場

杜比全景聲的沉浸式空間音效，呈現無與倫比的清晰度、細膩度和空間深度。

杜比全景聲的沉浸式空間音效，呈現無與倫比的清晰度、細膩度和空間深度。

*模擬螢幕影像。

導演認可的影像處理技術
與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。
由濱口龍介製作的得獎電影。

《怒嗆人生》(2023 年)

與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。

《邪惡根本不存在》(2023 年)

由濱口龍介製作的得獎電影。
終極遊戲體驗

畫面流暢，享受遊戲極速快感

透過 AMD FreeSync Premium、G-Sync 相容性、
144Hz 模式和內建VRR（可變更新率），解決螢幕撕裂和延遲問題。

Egy autó elmosódott képe, amint gyorsan halad egy versenyjátékban. A jelenet tökéletesítve van, ami zökkenőmentes és tiszta akciót eredményez. FreeSync Premium Pro logó és NVIDIA G-SYNC logó látható a jobb felső sarokban.

*獲得 Intertek 認證的『卓越遊戲效能』和反應時間。
**VRR 範圍從 40Hz 到 144Hz，是 HDMI 2.1的認證規格。
***144Hz 模式適用於 C4，並與連接 PC 的內容兼容。

隨心操控

不需暫停遊戲，使用遊戲最佳化設定，依據遊戲類型和遊戲環境立即提供理想設置。

FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。

*遊戲儀表板只會在「遊戲最佳化」和「遊戲儀表板」開啟時啟用。
**模擬螢幕影像。

享受您所有最愛的遊戲。

數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。

Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。

*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。

永續性

探索 LG UHD 的永續願景

透過輕量化的生質包裝和全球永續發展，選擇最合適的作法。

LG UHD 包裝以帶著發光的樹木的米黃色背景映襯。

*所有 2024 LG OLED 型號均採用環保包裝。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 第七代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    40W

  • 揚聲器類型

    2.2 聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1071 x 620 x 46.9

  • 重量不含底座 (kg)

    14.9

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz

  • 廣色域

    OLED Color

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α9 第七代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 影像升頻

    α9 4K AI 智慧影像升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (OLED動態色彩調節Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 自動校準

    Yes

  • AI 影像 Pro

    Yes

遊戲

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • Game Optimizer

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (Up to 144Hz)

  • 反應時間

    少於0.1毫秒

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1071 x 620 x 46.9

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1071 x 675 x 230

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1373 x 735 x 162

  • 底座 (WxD, mm)

    470 x 230

  • 重量不含底座 (kg)

    14.9

  • 重量含底座 (kg)

    16.8

  • 外箱重量 (kg)

    20.5

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 200

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI音效

    α9 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音Pro

    Yes (自動音量調整)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍牙環繞音效就緒

    是(雙向播放)

  • 音效輸出

    40W

  • AI音效調校

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.2 聲道

  • WOW同步音場

    Yes

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (V5.1)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI 輸入

    4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））

  • USB 輸入

    3組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

智慧功能

  • 適用於 Apple Airplay2

    Yes

  • 作業系統 (OS)

    webOS 24

  • 家庭設定

    Yes

  • ThinQ

    Yes

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • 免持語音控制

    Yes

  • AI智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 客廳⇄房間畫面不間斷

    Yes (發送/接收)

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 居家中心

    Yes

  • 支援Apple Home

    Yes

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    AC 110V 60Hz

  • 待機功耗

    低於 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    智慧滑鼠遙控器

  • 電源電纜

    Yes (已附)

  • 遙控器電池

    Yes (AA x 2組)

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