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65 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜86系列｜2025

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65 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜86系列｜2025

65 吋｜LG QNED evo AI 4K 智慧顯示器｜86系列｜2025

65QNED86ATA
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  • LG QNED evo QNED86 電視的正視圖，上方角落顯示 LG QNED evo Al 標誌。LG QNED evo QNED86 電視顯示色彩繽紛的油漆質感匯聚在一起。
  • LG QNED evo QNED86 電視微角度面向右側的側視圖
  • LG QNED evo QNED86 電視的後視圖
  • LG QNED evo QNED86 電視面向左側的側視圖
  • LG QNED evo AI QNED86 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
  • alpha 8 AI 處理器 Gen2 亮起橘色和粉紅色燈，繽紛的光芒從中發出。標題說明處理器如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。圖片文字寫著約 1.7 倍 NPU 帶來更強大的 AI 神經處理效能和 1.4 倍 CPU 提供更快的運行速度。
  • 色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。標題說明 LG 的全新獨特廣色域技術，讓您透過螢幕觀賞鮮明色彩。
  • 鸚鵡站在樹枝上的畫面，色彩鮮明。標題說明 LG Al Picture Pro 針對畫面的解像度、亮度、深度和清晰度提供驚豔的視覺增強效果。
  • 色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。標題說明 MiniLED 如何增強清晰度並呈現卓越對比度。
  • 一名女孩和一隻狗坐在安裝於牆上的 LG QNED TV 前面，電視畫面顯示三隻大象向外走出，下方有一個 LG Soundbar。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。
  • LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
  • LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
  • LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
  • 一名女孩和一隻狗坐在安裝於牆上的 LG QNED TV 前面，電視畫面顯示三隻大象向外走出，下方有一個 LG Soundbar。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。
LG QNED evo QNED86 電視的正視圖，上方角落顯示 LG QNED evo Al 標誌。LG QNED evo QNED86 電視顯示色彩繽紛的油漆質感匯聚在一起。
LG QNED evo QNED86 電視微角度面向右側的側視圖
LG QNED evo QNED86 電視的後視圖
LG QNED evo QNED86 電視面向左側的側視圖
LG QNED evo AI QNED86 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
alpha 8 AI 處理器 Gen2 亮起橘色和粉紅色燈，繽紛的光芒從中發出。標題說明處理器如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。圖片文字寫著約 1.7 倍 NPU 帶來更強大的 AI 神經處理效能和 1.4 倍 CPU 提供更快的運行速度。
色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。標題說明 LG 的全新獨特廣色域技術，讓您透過螢幕觀賞鮮明色彩。
鸚鵡站在樹枝上的畫面，色彩鮮明。標題說明 LG Al Picture Pro 針對畫面的解像度、亮度、深度和清晰度提供驚豔的視覺增強效果。
色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。標題說明 MiniLED 如何增強清晰度並呈現卓越對比度。
一名女孩和一隻狗坐在安裝於牆上的 LG QNED TV 前面，電視畫面顯示三隻大象向外走出，下方有一個 LG Soundbar。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。
LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
一名女孩和一隻狗坐在安裝於牆上的 LG QNED TV 前面，電視畫面顯示三隻大象向外走出，下方有一個 LG Soundbar。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。

主要功能

  • 全新動態 QNED Color | 提供更豐富飽滿的色彩表現
  • alpha 8 第二代 AI 4K 影音處理晶片 | 呈現更清晰的畫質及音效，將觀影體驗提升至全新境界
  • 區域控光技術 | 畫面色彩準確、減少光暈，呈現最細膩的細節
  • 超纖薄設計完美融入您的居家空間
  • 全新AI智慧滑鼠遙控器 | 透過AI 搜尋、聲紋辨識、語音控制更便利
  • webOS 5年升級保證 | 持續升級人性化操作
更多

網路安全

榮獲CES 2025 創新獎

webOS Re:New Program

*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。

LG QNED 智慧顯示器 放置在深色多彩背景中。螢幕顯示著明亮且色彩繽紛的藝術作品，展示 QNED 的色彩技術以及顯示寬廣色域和高對比度的能力。畫面出現全新 LG QNED evo AI 標誌。字幕標明 QNED 的 MiniLED 和全新 alpha AI 4K 影音處理晶片。標題寫著「重新定義每種色彩，創造嶄新體驗」。

極致色彩  重新定義

*LG QNED evo採用最新的獨特廣色域技術來替代量子點。

細膩畫質 webOS 25 纖薄設計 震撼音效 極致影音、遊戲體驗

全新Dynamic QNED 色彩顯示技術

LG 最新獨特廣色域技術，取代量子點，提供更高色彩還原率。

色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。

經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。

LG QNED evo
經Intertek 認證
可呈現100% 色彩容量

*100% 色容量的定義經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

全新 alpha AI 4K 影音處理晶片
控光技術更精準

更精準的控光技術，呈現出超明亮視覺效果與出色的細節、對比度和精確度。 

色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。

*精準區域控光適用於 100 吋的 QNED86，而區域控光 Pro 適用於 86/75/65/55/50 吋的 QNED86。

更快更聰明 OLED 核心再進化
alpha 8 第二代 AI 4K 影音處理晶片

透過AI深度學習、分析，提升畫質與速度，依據畫面內容提供最理想的畫質設定，讓體驗全面升級。

alpha 8 AI 4K 影音處理晶片 Gen2 亮起橘色和粉紅色燈，繽紛的光芒從中發出。標題說明影音處理晶片如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。圖片文字寫著約 1.7 倍 NPU 帶來更強大的 AI 神經處理效能和 1.4 倍 CPU 提供更快的運行速度。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

AI 影像 Pro  每幀畫面都栩栩如生

透過AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。

線條的動畫穿過非常黯淡、幾乎呈灰色的林中鸚鵡圖像，彷彿一台超級電腦正在分析畫面中的元素。一束雷射沿著鸚鵡的輪廓遊走，然後鸚鵡圖像變得更為明亮、銳利且色彩顯眼。背景也從左到右發生改變，對比度、深度和色彩都得到改善。

*AI 智慧超級升頻和動態色彩調節技術適用於 QNED9M 和 QNED86。

*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。

*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。

全新 LG AI 人工智慧

了解更多

全新  AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗

不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，

或是你也可以直接開口透過語音下達指令。

*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI 聲紋辨識

LG AI 聲紋辨識 能辨識每一位使用者的獨特聲紋，

並在您開口說話時立即提供專屬個人化建議。

*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 QNED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。

LG OLED 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。

AI 智慧搜尋

內建 AI 能辨識你的問題，並迅速提供個人化建議。另外，你也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 QNED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*此功能需要連線至網際網路。

LG OLED 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI 聊天機器人 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI 聊天機器人 如何自動為使用者解決問題。

AI 聊天機器人

透過你的 AI 智慧滑鼠遙控器與 AI 聊天機器人互動，快速調整設定解決產品的疑難雜症！

*此功能需要連線至網際網路。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

LG AI 智慧滑鼠遙控器 位於 LG 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI 歡迎模式 功能。

AI 歡迎模式

短按一下遙控上的 AI 按鈕即可開啟 AI 歡迎模式，LG AI將根據你的習慣提供客製化的關鍵字和搜尋建議。

*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI 專屬個人化影像設定

透過AI 分析 16 億種影像的可能性來學習你的喜好。

根據你的選擇量身訂製個人化的畫面效果。

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI 專屬個人化音效設定

從精選的音源片段中選擇喜歡的音訊。透過 AI 分析 4 千萬個不同參數，為你打造專屬的音效設定。

畫面中的人位於客廳。他們周圍的語音氣泡顯示他們如何與 LG 互動，只需說出："Hi LG" 即可開始。

說出 "Hi LG"
和你的LG QNED互動

AI 功能會隨時待命，甚至不需按下按鈕，只需說出 "Hi LG"，

即可啟動 LG AI 開始傾聽您的要求。

*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 QNED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

*5年保證升級適用於 2022年 推出的 QNED 和 2023年 UHD 及以上型號。

100吋超大尺寸，體驗前所未見

在100吋的巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。

一名女孩和一隻狗坐在安裝於牆上的 LG QNED 智慧顯示器 前面，智慧顯示器畫面顯示三隻大象向外走出，下方有一個 LG Soundbar。

*QNED86 提供的最大尺寸為 100 吋。

極致纖薄設計

極致纖薄與極窄邊界展現出時尚優雅
讓您更專注於畫面

高級住宅內的客廳。壁掛式安裝 LG QNED 的角度側視圖。可以看到智慧顯示器與牆面之間沒有任何縫隙。

高級住宅內客廳的廣角視圖，一對夫婦正在觀賞壁掛式安裝 LG QNED 播放的電影。智慧顯示器設計高雅地融入牆面和室內設計。

*纖薄邊框設計適用於86/75/65/55/50 吋QNED86。

AI 音效 Pro
AI 聲學調控 打造完美空間音效

人群熙熙攘攘的繁忙街道。一對情侶邊走邊交談。一對街頭藝人正在彈吉他。抽象的音波從吉他演奏者傳出，一對演奏者呈現如何透過 AI Object Remastering 讓人可以清楚聽見每個音效元素。

AI 人聲增強技術
讓每個對話細節更清晰

即使在嘈雜的場景，也不用為了聽清楚對話而調整音量。AI 人聲增強技術可以從混合音訊中提取並強化每個語音，讓每段對話都能被輕鬆理解。

LG QNED 智慧顯示器 顯示一名騎摩托車的男子，車輪中冒出紫色抽象圓圈，將聲音的發散視覺化。

AI 影音處理晶片強化動態音效

LG的AI 影音處理技術可以強化畫面音效表現，帶來更震撼的聲音體驗。

客廳中配備壁掛式安裝的 LG TV。聲波以圖形填滿整個空間，展示虛擬 9.1.2 聲道如何為使用者創造環繞立體音效。

9.1.2 虛擬環繞音效
打造全方位的極致沉浸感

透過AI 深度學習運算，模擬9.1.2 環繞音效，讓您感覺彷彿來自四面八方的逼真音效，享受不可思議的極致沉浸感。

*必須透過 Soundbar 模式功能表啟動。

*音效可能因聆聽環境而異。

極致的聽覺盛宴
LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配

客廳內擺放著 LG QNED 與 LG Soundbar，並以圖形顯示兩台裝置如何填滿空間，創造層次豐富的環繞音效。

WOW Orchestra 同步音場
零延遲同步發聲 環繞包覆更沉浸

WOW Orchestra 同步音場讓 LG Soundbar 與 LG QNED同時發聲，提供層次豐富的環繞音效，帶來頂級的影音體驗。

LG Soundbar 位於 LG QNED 下方。智慧顯示器螢幕上顯示的是 Soundbar 和智慧顯示器音量控制的 UI。

WOW Interface 智慧操作介面
無縫整合 輕鬆控制音效

登入WOW Interface智慧操作介面，即可透過QNED設定 Soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。

*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。

*LG 電視/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。

*WOW Interface 智慧操作介面 / WOW  Orchestra 同步音場適用於2025 年推出的 LG QNED產品。

WOW 專屬支架

為 LG QNED 設計的專屬支架，能確保 Soundbar 安裝於最佳音場位置，用最時尚的設計創造絕美音效。

*WOW專屬支架可搭配 86/75/65/55/50 吋的 QNED86 使用。

*Soundbar 與WOW專屬支架皆須另行購買。

*WOW 專屬支架隨附 1 桿支架或 2 桿支架 (可能隨著國家/地區/產品而異)。

為你的LG QNED搭配最適合的 LG Soundbar

*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

終極遊戲體驗

憑支援AMD FreeSync Premium 和 144Hz VRR，透過簡易的設定就能流暢地遊玩，無延遲及動態模糊的畫面，讓你輕鬆贏得遊戲勝利。

兩張圖片並排，顯示電動遊戲中的一輛車。一張圖片顯示很多動態模糊。另一張圖片銳利並且焦點清晰，展示 LG QNED 智慧顯示器 的高幀率。右上角顯示著 VRR 標誌和 144Hz 標誌。

*QNED86 支援 FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。

*100/86/75/65 吋的 QNED86 支援 144Hz，55/50 吋的 QNED86 支援 120Hz。

*僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

*HGiG 是一個由來自遊戲和電視/智慧顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

杜比視界 (Dolby Vision) 與製作人模式

杜比視界的超逼真畫面和製作人模式，搭配環境光補償，根據周圍環境調整畫面，讓您可以享受忠實還原的視覺效果，感受導演試圖創造的最佳觀感。

導演坐在控制面板前方，在 LG QNED 智慧顯示器 上剪輯《花月殺手》電影。Dolby Vision 標誌和 FILMMAKER MODE 標誌在畫面左下角顯示。圖片下方顯示 Netflix、HBOmax、Prime Video、Disney Plus、Apple 智慧顯示器 和 LG Channels 的標誌。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

LG QNED92 和 LG QNED86 智慧顯示器 並排展示。螢幕上以色彩繽紛的藝術作品突顯 LG QNED 生動又鮮豔的全新色彩再現技術。畫面也出現全新 LG QNED evo AI 標誌。

全新極致色彩
QNED evo

*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。

*以上所有圖片皆為模擬圖。

*服務適用情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 144Hz)

  • 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術

  • 影像處理器

    α8 第二代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 重量不含底座 (kg)

    22.5

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    Mini LED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 144Hz)

  • 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α8 第二代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 智慧影像升頻

    α8 4K AI 智慧影像超級升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    局部控光

  • Motion

    Motion Pro

  • 影像模式

    10 種模式

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI)

  • AI 影像 Pro

    Yes

  • 自動校準

    Yes

  • QMS (Quick Media Switching)

    Yes

GAMING

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 144Hz)

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

ACCESSIBILITY

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 840 x 29.7

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1456 x 909/869 x 285

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 970 x 203

  • 底座 (WxD, mm)

    340 x 285

  • 重量不含底座 (kg)

    22.5

  • 重量含底座 (kg)

    26.3

  • 外箱重量 (kg)

    33.6

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 300

音效

  • AI 音效

    α8 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音 Pro

    Yes (自動音量調整)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1 聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍芽環繞音效就緒

    Yes (雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

CONNECTIVITY

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 3)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI Input

    4組 (支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS (4個連接埠))

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • 作業系統 (OS)

    webOS 25

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • AI 聊天機器人

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • Google Cast

    Yes

  • Google Home / Hub

    Yes

  • 居家中心

    Yes

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 聲紋辨識(語音ID)

    Yes

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

  • 支援 Apple Home

    Yes

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    交流 110V 60Hz

  • Standby Power Consumption

    Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器

  • Power Cable

    Yes (Detachable)

使用者評論

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