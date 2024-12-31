75吋/ LG QNED MiniLED AI 量子奈米 4K 語音物聯網 91 系列 (可壁掛)/2024

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*模擬螢幕影像。
探索 LG QNED MiniLED
創新技術
以從下方打出的橘色光芒照射 alpha 8 4K AI 處理器。紅黃紫螺旋形狀在「可升級的 webOS」與「webOS Re:New Program」之間顯示。LG QNED89、QNED90 和 電視由左至右顯示。每台電視顯示五彩的開機畫面，電視上面顯示「超大型電視」。
影音體驗再升級
*模擬螢幕影像。
QNED 創新 AI 體驗
LG TV 壁掛於客廳，螢幕上顯示一名吉他手，代表音波的同心圓圖形，「AI 客製化」文字位於左上方。在晴天湛藍的天空下，女人蹲在樹前，「AI 影像 Pro」文字位於左上方。LG TV 圍繞著從螢幕發出的音效氣泡和音波並填滿整個空間，「AI Sound Pro」文字位於左上方。
快速了解你的觀賞喜好，
並優化提供最符合你的
觀賞體驗設定
量身打造專屬於您的畫面
利用 AI 影像設定精靈來根據您偏好的圖片，分析資料庫中的 8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
夜晚
白天
在任何光源下皆完美出色
感受前所未有的逼真感
AI 帶來極致色彩及清晰度
*QNED91、QNED86具備 AI 影像 Pro 和 AI 智慧升頻。
**搭載 alpha 9 / alpha 8 影音處理晶片 (QNED91、QNED86 ) 的型號具備 AI 動態色彩調節技術 Pro。
***AI 影像 Pro 不適用於 OTT 服務上的任何受版權保護的內容。
****升頻內容的畫質將根據來源解析度而改變。
聆聽場景中的每個聲音細節
逼真音效，震撼空間
震撼的音效體驗
根據您觀看的內容自動調控音效
*模擬螢幕影像。
**AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
***音效可能因聆聽環境而異。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計 4 次 webOS 升級。
**webOS Re:New Program 的五年升級是 2024 新產品的保證
***客戶會收到 5 種 webOS 版本，包括購買時目前的版本。
****產品功能可能會有所變化，某些功能、應用程序和服務更新可能會因型號而異。
*支援的功能表和應用程式可能因國家而異，顯示的功能表可能與正式發布時不同。
**建議的關鍵字因應用程式和一天中的時間而異，且僅在母語支援 NLP 的國家/地區提供。
***適用於在 2023 年之後製造的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 型號。
****總計 4 次升級將在 5 年內提供，且時間可能隨著地區或國家而異。
*****螢幕影像模擬。
超大尺寸，體驗前所未見
一家人在客廳中觀看壁掛的超大型 LG TV，螢幕上顯示珊瑚和海龜的海洋景色。
*QNED91 採用畫廊設計。
**QNED91、和 QNED80 最大 86 吋。
***適用型號可能隨地區而異。
精準控光為影像
帶來極致清晰度
*QNED91 具備精準控光技術。
細膩明暗對比呈現完美細節
天鵝的分割畫面影像。左側顯示天鵝和「傳統 LCD」字樣，以及具有明顯增幅的色條。右側則顯示天鵝和「百萬灰階」字樣，以及平滑漸變色條，清晰且對比度良好。
*模擬螢幕影像。
卓越的色彩表現
*QNED91 具備 QNED Color Pro和 100% 色容量。
**顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
出色 LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配
畫面與聲音最佳的協同效應
*Soundbar 與專屬支架皆須另行購買。
**WOW 專屬支架隨附 1 桿支架或 2 桿支架 (可能隨著國家/地區/產品而異)。
無縫整合 體驗再進化
讓每個畫面與聲音都完美合拍
無線連接擺放更俐落
*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。
**LG 電視遙控器用途僅限部分功能。
***請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
****WOW 智慧操作介面相容電視型號：QNED91、QNED86 和 QNED80。
*****WOW 同步音場相容電視型號：QNED91、QNED86。
******WOW CAST 相容電視型號：QNED91、QNED86。
盡情享受電影及遊戲樂趣
栩栩如生的超真實畫面
在黑暗剪接室內的男人，眼睛盯著顯示《花月殺手》電影的 LG TV。影像內文字為：「在家裡觀賞每部電影都應使用 FILMMAKER Mode。」 下面接著「《花月殺手》導演馬丁·史柯西斯」。《花月殺手》標誌、Apple TV 標誌和「即將上映」位於下方。
*模擬螢幕影像。
**製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
媲美真正劇院的沉浸影音饗宴
朝向正面的客廳。室內有不透明的白色圓頂，明亮的圓形圖案圍繞著房間。Dolby Atoms 標誌位於左下角。
*HDR10 Pro 是 LG 基於標準「HDR10」的標準化影像品質所開發的技術。
刺激緊張的遊戲體驗
*QNED91、QNED86 具備 AMD FreeSync™ Premium 和 VRR。
**QNED91、QNED86 和 QNED80 具備 GeForce NOW、遊戲儀表板與優化器、ALLM、eARC 和 HGiG。
***VRR 是 HDMI 2.1 的認證規格。
****HGiG 來自遊戲和電視顯示產業的企業志願組織，他們共同制定標準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
*****對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。
隨心操控
FPS 遊戲場景和遊戲儀表板在玩遊戲時在畫面上出現。昏暗的冬季場景和遊戲最佳化選單在遊戲上出現。
*「遊戲儀表板」僅在「遊戲最佳化設定」和「遊戲儀表板」都為「開啟」時才會啟用
**模擬螢幕影像。
享受您所有最愛的遊戲。
數千款遊戲由您掌握。探索史詩級雲端遊戲庫，立即串流遊玩，完全不用浪費遊戲時間在下載或更新上。
Boosteroid 首頁畫面顯示「Trine 4: The Nightmare Price」遊戲。GeForce NOW 首頁畫面在右側以縮圖顯示五款不同的遊戲。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**可能需要訂閱 GeForce NOW。
***可能需要 Boosteroid 訂閱。
探索 LG QNED 的永續願景
LG QNED 米黃色包裝的背景上帶著發光的樹木。
*支援的合作夥伴關係可能隨著國家/地區改變。
**所有 QNED 的底部支架和 QNED86 (65/55 吋) 的整個背蓋都是由再生塑膠製成。
主要規格
-
面板類型
4K QNED MiniLED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
QNED Color Pro
-
影像處理器
α8 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
40W
-
揚聲器類型
2.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1673 x 963 x 44.9
-
重量不含底座 (kg)
41.9
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K QNED MiniLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光模組類型
Mini LED
-
螢幕更新率
原生120Hz
-
廣色域
QNED Color Pro
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α8 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 影像升頻
α8 4K AI 智慧影像升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
精準控光技術
-
Motion
Motion Pro
-
影像模式
10種模式 (個人化影像設定精靈, 清晰, 標準, 節能, 劇院, 運動, 電玩, 製作人, (ISF)專家(明亮空間), (ISF)專家(黑暗空間))
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI)
遊戲
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
Game Optimizer
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes
協助工具
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
尺寸和重量
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1673 x 963 x 44.9
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1673 x 1040 x 370
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
1820 x 1205 x 253
-
底座 (WxD, mm)
380 x 370
-
重量不含底座 (kg)
41.9
-
重量含底座 (kg)
50.1
-
外箱重量 (kg)
61.5
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
400 x 400
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI音效
α8 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)
-
清晰語音Pro
Yes (自動音量調整)
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍牙環繞音效就緒
是(雙向播放)
-
音效輸出
40W
-
AI音效調校
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
2.2 聲道
連接性
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 3)
-
藍牙支援
Yes (V5.1)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI 輸入
4組（支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS（4個連接埠））
-
USB 輸入
2組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
智慧功能
-
適用於 Apple Airplay2
Yes
-
作業系統 (OS)
webOS 24
-
家庭設定
Yes
-
ThinQ
Yes
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
AI智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes
-
客廳⇄房間畫面不間斷
Yes (接收)
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
AC 110V 60Hz
-
待機功耗
低於 0.5W
內附配件
-
遙控器
智慧滑鼠遙控器
-
電源電纜
Yes (已附)
-
遙控器電池
Yes (AA x 2組)
使用者評論
哪裡購買
為你推薦
-
免費壁掛安裝，搭贈壁掛架LSW440B(價值$3500)