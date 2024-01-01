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11年後仍屹立巔峰

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

不只第一 更是唯一

LG OLED 領先全球，多年來致力於創新技術，量身打造新世代的 α11 AI 影音晶片，讓觀影體驗提升至全新境界。

量身打造屬於你的影音體驗

LG 的 alpha 11 AI 處理器 4K 在黑暗中幾乎看不見。AI 處理器亮起紫燈和粉紅色燈，繽紛的光芒從中發出。更多閃電出現於主機板上，延伸著更遠。

α11 AI 影音處理晶片

專為 OLED 而生，透過深度學習、圖像呈現及處理速度提升，讓體驗全面升級

6.7x

更快的 AI 效能

7.7x

畫質提升

2.8x

處理速度

AI 影像設定精靈

AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。

AI 聲學調諧

偵測所在環境以及設備配置進行最佳化音訊內容，為您帶來幾乎前所未有的沉浸感。

AI 智慧升頻

使用 AI 降噪和 AI 超解析度，對影像進行分類，並且根據類別去除雜訊。再透過深度學習演算法會優化人臉和物體，讓它們看起來更加清晰、生動和立體。

顯示吉他演奏的 LG OLED TV 漂浮在淺紫色光背景下。白色的音珠聲浪從電視投出，包圍著電視。

11.1.2 虛擬環繞音效

體驗全方位11.1.2 虛擬環繞音效，感受不可思議的極致沉浸感

*模擬螢幕影像。
**根據搭載 alpha 5 AI 處理器的傳統顯示器進行比較。
***虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI人聲增強技術僅 α11 AI 影音處理晶片提供。
****AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
*****音效可能因聆聽環境而異。

脫線科技來臨 全面解放新視代

真無線高品質影音傳輸

解放線材的限制，搭載全球首創 4K 高品質真無線影音傳輸的 LG OLED M 系列。

真無線高品質影音傳輸 進一步了解

一個圖像顯示中性裝潢的悠閒客廳空間。透過窗戶可以看到城市景觀。壁掛的 LG OLED TV 周圍沒有電線，而 Wireless Connect Box 就座落於邊几上。另一個圖像顯示一個人的手將裝置連接到無線連接盒。

全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，LG OLED M 系列讓您可以隨意擺放電視，只需移動真無線 4K 影音傳輸盒，掙脫有線的束縛，解放居家空間，打造獨一無二的專屬空間。

*裝置必須透過電線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
**真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***需要將電線連接到電視螢幕和真無線 4K 影音傳輸盒。
****「全球首款真無線 OLED 電視」指的是具有 4K 120Hz 影音無線傳輸技術的 OLED 電視。

完美貼合日常生活

LG OLED evo AI G4

動靜皆美 無可挑剔

為您的室內空間帶來革命性創新，LG OLED evo G4 零間隙設計完美貼合牆面，輕鬆融入您的居家空間，帶給您身臨其境的影音體驗

進一步了解

PC；一對情侶觀看在 LG OLED evo G4 上播放的音樂會，完美搭配在現代客廳空間的 LG Soundbar SG10TY。 MO：一位男士觀看在 LG OLED evo G4 上播放的音樂會，完美搭配在現代客廳空間的 LG Soundbar SG10TY。 LG OLED TV 和 LG Soundbar 的底部斜視圖。 LG OLED evo G4 與 LG Soundbar SG10TY 的側面視圖，兩者的尺寸極薄，與牆面幾乎零間隙。

LG OLED evo AI C4 與 Soundbar 的極致搭配

打造難以忘懷的極致組合

視覺與聽覺的完美和諧，頂級 LG OLED evo C4 與量身打造的 LG Soundbar，讓您盡情沉浸在每個影音瞬間。

進一步了解

LG OLED evo C4 的側面視圖，在休閒波西米亞風格客廳的溫暖燈光下顯示景觀相片。 兩位女士在明亮的休閒客廳中盡情享受在 LG OLED evo C4 上播放的足球比賽。LG Soundbar SC9 安裝於電視上。 使用 Synergy 支架將 LG Soundbar SC9 安裝至 LG OLED evo C4 的斜角視圖。

LG OLED Flex 曲面多變系列

開創遊戲新體驗

LG OLED Flex 只需按下按鈕，即可從平面螢幕到曲面螢幕共20段曲度，曲率最高可達 900R，讓您置身身歷其境的理想曲度，提升遊戲體驗。

從繽紛的遊戲房間後方看 LG OLED Flex。盾牌設計以紅色背光亮起。 從昏暗、亮著紫色燈光的遊戲室看 LG OLED Flex，裡面玩著賽車遊戲。

值得信賴的專業水準

從俯視斜角視圖看 LG OLED evo G4 的底部角落，帶有 5 年保固標誌。電視顯示紫色與橘色抽象藝術作品，繽紛燈光從電視映出，反射到地板上。

5 年面板保固

LG OLED 的純熟技術讓我們提供 5 年的面板保固。

*第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固。

導演認可的影像處理技術

黑白靜態圖像來自於與 Sean Baker 的訪談。他的姓名以粗體橘色字母在畫面底部出現。LG OLED 一詞在左上角出現，電影一字則在右上角出現。
李成真的黑白圖片，他的名字以橘色大寫顯示，旁邊出現文字「LG OLED」和「Movie」。
濱口龍介的黑白圖片，他的名字以橘色大寫顯示，旁邊出現文字「LG OLED」和「Movie」。
黑白靜態圖像來自於與 Sean Baker 的訪談。他的姓名以粗體橘色字母在畫面底部出現。LG OLED 一詞在左上角出現，電影一字則在右上角出現。
李成真的黑白圖片，他的名字以橘色大寫顯示，旁邊出現文字「LG OLED」和「Movie」。
濱口龍介的黑白圖片，他的名字以橘色大寫顯示，旁邊出現文字「LG OLED」和「Movie」。

Anora(2024)

金棕櫚獎得主 Sean Baker 談其影響力及啟發性。

《怒嗆人生》(2023 年)

與 Netflix《怒嗆人生》韓裔導演李成真訪談。

《邪惡根本不存在》(2023 年)

由濱口龍介製作的得獎電影。

PC；LG OLED evo G4、LG OLED evo C4 和 LG OLED B4 並排，每個都在螢幕上顯示不同色彩的抽象藝術作品。每台電視都發出光投射到地面上。連續 11 年世界第一的 OLED TV 金色標誌位於右上角。 MO：LG OLED evo G4、LG OLED evo C4 和 LG OLED B4 排成一列，每個都在螢幕上顯示不同色彩的抽象藝術作品。每台電視都發出光投射到地面上。連續 11 年世界第一的 OLED TV 金色標誌位於右上角。

全新 LG OLED AI

全球 OLED 電視
連續11年銷售 No.1

全球 OLED 電視 <br>連續11年銷售 No.1 進一步了解

*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區銷售的產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。