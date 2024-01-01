PC；一對情侶觀看在 LG OLED evo G4 上播放的音樂會，完美搭配在現代客廳空間的 LG Soundbar SG10TY。 MO：一位男士觀看在 LG OLED evo G4 上播放的音樂會，完美搭配在現代客廳空間的 LG Soundbar SG10TY。 LG OLED TV 和 LG Soundbar 的底部斜視圖。 LG OLED evo G4 與 LG Soundbar SG10TY 的側面視圖，兩者的尺寸極薄，與牆面幾乎零間隙。