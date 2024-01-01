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*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
不只第一 更是唯一
LG OLED 領先全球，多年來致力於創新技術，量身打造新世代的 α11 AI 影音晶片，讓觀影體驗提升至全新境界。
*模擬螢幕影像。
**根據搭載 alpha 5 AI 處理器的傳統顯示器進行比較。
***虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI人聲增強技術僅 α11 AI 影音處理晶片提供。
****AI 聲學調諧必須在 AI 服務功能表中啟動。
*****音效可能因聆聽環境而異。
全球首創 4K 120Hz 影音無線傳輸技術，LG OLED M 系列讓您可以隨意擺放電視，只需移動真無線 4K 影音傳輸盒，掙脫有線的束縛，解放居家空間，打造獨一無二的專屬空間。
*裝置必須透過電線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
**真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
***需要將電線連接到電視螢幕和真無線 4K 影音傳輸盒。
****「全球首款真無線 OLED 電視」指的是具有 4K 120Hz 影音無線傳輸技術的 OLED 電視。
LG OLED evo AI G4
動靜皆美 無可挑剔
為您的室內空間帶來革命性創新，LG OLED evo G4 零間隙設計完美貼合牆面，輕鬆融入您的居家空間，帶給您身臨其境的影音體驗
LG OLED evo AI C4 與 Soundbar 的極致搭配
打造難以忘懷的極致組合
視覺與聽覺的完美和諧，頂級 LG OLED evo C4 與量身打造的 LG Soundbar，讓您盡情沉浸在每個影音瞬間。
LG OLED Flex 曲面多變系列
開創遊戲新體驗
LG OLED Flex 只需按下按鈕，即可從平面螢幕到曲面螢幕共20段曲度，曲率最高可達 900R，讓您置身身歷其境的理想曲度，提升遊戲體驗。
*第一至二年全機保固，第三年至第五年面板保固。
導演認可的影像處理技術
*資料來源：Omdia。2013-2023 年全球 OLED 電視單位出貨量，2024年台灣區銷售的產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。