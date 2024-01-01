CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵器｜雲朵白

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

*免責聲明︰



*當產品因外來物質而堵住時，會發出「嗚~嗚~」的聲音，如果外來物質繼續堵住產品，系統會關閉電源以保護產品，因此可能會降低吸力。

*實際吸力可能因使用環境而有所不同。

*產品總重量為吸塵器主機(包括電池)、吸塵器管以及地板吸頭的重量總和。

*實際產品重量可能因製造過程、測量環境和測量方法而有所不同。