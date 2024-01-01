Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵器｜雲朵白

功能

圖庫

規格

評論

支援

CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵器｜雲朵白

A7-LITEMOP

CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵器｜雲朵白

()
  • front view
  • left side
  • right side
  • Side view
  • Side view
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
  • detail
front view
left side
right side
Side view
Side view
detail
detail
detail
detail
detail
detail
detail
detail
detail

主要功能

  • 乾吸濕拖，一次完成
  • 機體輕量化，主機(含電池)僅1.1kg
  • 韓系美學，精巧收納立架

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

簡介主視覺影像

機體輕量化

設計輕巧
簡約

五道過濾
系統

可替換式
電池

輕量化，吸力強

超輕盈

這款吸塵器主機(含電池)僅1.1公斤，搭配吸塵管與地板吸頭僅重 1.97 公斤，方便而輕量的主機設計卻能帶給您強勁吸力1)

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

雙渦輪氣旋

有效分離灰塵與空氣

強勁氣流有效避免灰塵在濾網上堆積，維持長效吸力。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*灰塵分離效果可能因實際使用環境而有所不同。

精巧收納立架

超美型

韓系美學，極簡設計，方便使用與收納，讓居家空間更顯乾淨整潔。

隱藏式充電設計

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*產品尺寸可能因製造過程、測量方式和測量環境不同而有所差異。

隨拆即吸隙縫吸塵管

超便利

內建隙縫吸塵管，特殊斜口設計，不用加裝隙縫吸頭也可清潔隙縫，專為清潔難以觸及的位置而設計；並配有二合一毛刷&隙縫吸頭以清潔多樣化環境。

二合一毛刷

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

LED 智慧雙旋濕拖吸頭

乾吸+濕拖同時完成

透過自動供水系統，同時乾吸及濕拖，打掃更潔淨、更便利。

*產品影片僅供說明參考之用，可能因為使用環境不同而有差異。產品的樣式或顏色可能依國家而有不同。

*接上濕拖吸頭，按電源鍵即可啟動「單獨濕拖」模式。按下 '+' 和 '-' 按鈕可開啟/關閉吸塵功能或切換清潔模式。

智慧供水系統

讓清潔過程中保持
拖布有適當水份

清掃過程中不需反覆浸濕拖布的便利設計，透過電動馬達控制出水。

*產品影片僅供說明參考之用，可能與實際產品不同。

*根據Intertek測試，A9系列的拖把補水控制，實驗開始時拖把含水率為130%，每趟運行5分鐘，共實驗6趟後，拖把的含水率保持達80%以上。

*拖布含水率可能根據實際使用環境有所差異。

五道過濾系統

過濾灰塵避免飄散空氣

五道過濾系統嚴密過濾，讓灰塵難以逃離

圖片示意智慧變頻馬達和軸向渦輪氣旋技術運作狀況。此外以透明呈現智慧變頻馬達安裝於吸塵器機身的狀態。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*過濾效果可能因實際使用環境有所差異。

快清式可水洗三效濾網

輕鬆拆卸水洗，保持清潔更衛生

水洗氣旋濾網、排氣濾網和微塵濾網皆可輕鬆拆卸水洗，容易清潔免煩惱。

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

可替換式電池

方便快捷地更換電池

藉助簡單明瞭的 LED 提示燈監測電量消耗情況，並可輕鬆容易的更換電池。

圖片示意手握濕拖無線吸頭器與電源鍵位置

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*本機型僅附一顆電池。

精巧設計適合各種空間

精巧設計
適合各種空間

精巧收納立架節省空間

精巧收納立架節省空間

輕巧簡約設計

輕巧簡約設計

易拆卸電池

易拆卸電池

*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

 

*免責聲明︰

*當產品因外來物質而堵住時，會發出「嗚~嗚~」的聲音，如果外來物質繼續堵住產品，系統會關閉電源以保護產品，因此可能會降低吸力。
*實際吸力可能因使用環境而有所不同。
*產品總重量為吸塵器主機(包括電池)、吸塵器管以及地板吸頭的重量總和。
*實際產品重量可能因製造過程、測量環境和測量方法而有所不同。

A9T-LITE_Size

列印

主要規格

  • 機身顏色（吸塵器）

    雲朵白

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    251 x 1026 x 242

  • 五道過濾系統

  • 軸向渦輪氣旋技術™

  • 集塵壓縮技術™

  • 智慧變頻馬達

  • 四段式伸縮集塵管

  • 可水洗三效濾網

  • ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

  • 機身顏色（吸塵器）

    雲朵白

條碼

  • 條碼

    8806096081723

基本配件

  • 二合一毛刷吸頭

  • 清潔刷

  • 縫隙吸頭

電池

  • 隨附電池（數量）

    1（個）

  • 電池類型

    鋰離子

  • 每電池充電時間（分鐘）

    240

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

    40

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

    30

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

    7

  • 每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

    6

尺寸與重量（吸塵器）

  • 產品尺寸（寬x高x深 mm）

    251 x 1026 x 242

  • 重量（kg）

    1.97

  • 產品高度（最大 mm）

    1026

特色（吸塵器）

  • 類型

    無線棒式 + 手持（2 合 1）

  • 大拇指一鍵控制

  • Dual PowerPack

  • 智慧變頻馬達

  • 五道過濾系統

  • 航太級動力集塵科技

  • 電池狀態提示燈

  • 充電和收納

    1 種方式（立架式）

  • 異物堵塞提示燈

  • 主機單獨使用

  • 軸向渦輪氣旋技術™

  • 濾網清潔更換提示燈

  • 集塵壓縮技術™

  • 四段式伸縮集塵管

  • 可水洗三效濾網

吸頭

  • 地毯吸頭

  • 高速震動除蟎吸頭

  • LED輕薄地板吸頭

  • 智慧雙旋濕拖吸頭

  • 毛髮專用吸頭

  • 強勁輕薄地板吸頭

  • 噴灑式濕拖吸頭

  • 蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

  • 頑垢專用硬毛吸頭

  • 配件袋

  • 外加微塵濾網

  • 分離式吸頭與抹布墊儲藏架

  • 彈性伸縮軟管

  • 外加排氣濾網

  • 可彎曲吸頭

  • 床墊吸頭

  • 抹布墊（數量）

    2

  • 多角度軟毛吸頭

  • 濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

  • 電源模式

    標準 / 強 / 超強

  • 集塵盒容量(L)

    0.25

  • 最大吸力(瓦)

    150

智慧技術

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • 清潔記錄

  • 濾網清潔更換提示

  • 濾網清潔指南

  • 智慧診斷

使用者評論

為你推薦