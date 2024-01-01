CordZero™ A9 Air 濕拖無線吸塵器｜雲朵白

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
超輕盈
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
有效分離灰塵與空氣
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*灰塵分離效果可能因實際使用環境而有所不同。
超美型
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*產品尺寸可能因製造過程、測量方式和測量環境不同而有所差異。
超便利
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
LED 智慧雙旋濕拖吸頭
乾吸+濕拖同時完成
透過自動供水系統，同時乾吸及濕拖，打掃更潔淨、更便利。
*產品影片僅供說明參考之用，可能因為使用環境不同而有差異。產品的樣式或顏色可能依國家而有不同。
*接上濕拖吸頭，按電源鍵即可啟動「單獨濕拖」模式。按下 '+' 和 '-' 按鈕可開啟/關閉吸塵功能或切換清潔模式。
智慧供水系統
讓清潔過程中保持
拖布有適當水份
清掃過程中不需反覆浸濕拖布的便利設計，透過電動馬達控制出水。
*產品影片僅供說明參考之用，可能與實際產品不同。
*根據Intertek測試，A9系列的拖把補水控制，實驗開始時拖把含水率為130%，每趟運行5分鐘，共實驗6趟後，拖把的含水率保持達80%以上。
*拖布含水率可能根據實際使用環境有所差異。
過濾灰塵避免飄散空氣
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*過濾效果可能因實際使用環境有所差異。
輕鬆拆卸水洗，保持清潔更衛生
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
方便快捷地更換電池
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*本機型僅附一顆電池。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*免責聲明︰
*當產品因外來物質而堵住時，會發出「嗚~嗚~」的聲音，如果外來物質繼續堵住產品，系統會關閉電源以保護產品，因此可能會降低吸力。
*實際吸力可能因使用環境而有所不同。
*產品總重量為吸塵器主機(包括電池)、吸塵器管以及地板吸頭的重量總和。
*實際產品重量可能因製造過程、測量環境和測量方法而有所不同。
A9T-LITE_Size
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
雲朵白
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
251 x 1026 x 242
-
五道過濾系統
是
-
軸向渦輪氣旋技術™
是
-
集塵壓縮技術™
否
-
智慧變頻馬達
否
-
四段式伸縮集塵管
否
-
可水洗三效濾網
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
否
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
雲朵白
條碼
-
條碼
8806096081723
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
是
-
清潔刷
是
-
縫隙吸頭
是
電池
-
隨附電池（數量）
1（個）
-
電池類型
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
40
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
30
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
7
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
6
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
251 x 1026 x 242
-
重量（kg）
1.97
-
產品高度（最大 mm）
1026
特色（吸塵器）
-
類型
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
是
-
Dual PowerPack
否
-
智慧變頻馬達
否
-
五道過濾系統
是
-
航太級動力集塵科技
是
-
電池狀態提示燈
是
-
充電和收納
1 種方式（立架式）
-
異物堵塞提示燈
是
-
主機單獨使用
是
-
軸向渦輪氣旋技術™
是
-
濾網清潔更換提示燈
是
-
集塵壓縮技術™
否
-
四段式伸縮集塵管
否
-
可水洗三效濾網
是
吸頭
-
地毯吸頭
否
-
高速震動除蟎吸頭
否
-
LED輕薄地板吸頭
否
-
智慧雙旋濕拖吸頭
是
-
毛髮專用吸頭
否
-
強勁輕薄地板吸頭
是
-
噴灑式濕拖吸頭
否
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
否
-
配件袋
否
-
外加微塵濾網
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
否
-
彈性伸縮軟管
否
-
外加排氣濾網
否
-
可彎曲吸頭
否
-
床墊吸頭
否
-
抹布墊（數量）
2
-
多角度軟毛吸頭
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
標準 / 強 / 超強
-
集塵盒容量(L)
0.25
-
最大吸力(瓦)
150
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
否
-
清潔記錄
否
-
濾網清潔更換提示
否
-
濾網清潔指南
否
-
智慧診斷
否