LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 (自動集塵) ｜Objet Collection® (石墨綠)

*LG Electronics 的多種家電皆應用了減少有害細菌的 UVC（紫外線 C）LED。

*當A9TS All-in-One 智慧集塵收納充電座的插頭插入電源插座正常通電時，UVC LED 每 10 小時會自動運作約 2 小時。

*在炎熱潮濕的夏季應較頻繁地更換集塵袋。更換集塵袋時，請取下馬達保護濾網，把它清洗乾淨並徹底晾乾再使用。此外，請用消毒紙巾或浸泡了乾洗手的紙巾擦拭原本放置集塵袋的地方，並且用濕紙巾擦拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾可能會使外部變色。

*根據 LG 的測量結果，集塵袋裝滿時，實際的集塵袋容量可能因製造程序和測量環境而異。