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LG CordZero™ A9 TS 蒸氣系列 All-in-One 濕拖無線吸塵器 (自動集塵) ｜Objet Collection® (雪霧白)
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
在任何空間裡
都能營造自然氛圍
更好的設計 更好的生活
時尚簡約外觀，
科技智慧的內在
買一台會自己清空集塵盒的吸塵器
圖像畫面顯示三重濾網的外部，以及三重濾網在吸塵器內的位置。
輕鬆享有衛生乾淨的自動除塵系統
圖像畫面顯示 UVC LED 紫外線的照射形狀以及它在吸塵器內的位置。
更多空間以提升您的居家設計
顯示右側收納空間、左側收納空間，以及裝在吸塵器外部的濕拖吸頭。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
【UVC LED】1)
*該測試是由 KRIBS 根據 LG Electronics 提供的協定進行的。All-in-One智慧集塵收納充電座（型號：VDS-ST**U**）的集塵袋內填充了 IEC TS 62885-1 5.1 指定的模擬居家灰塵和細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、肺炎桿菌、大腸桿菌，每種測試菌種約 10^7 CFU / ㎖）。培養的菌堆置於灰塵上 9 個具有代表性的位置。運行 UVC LED 紫外線 2 小時後，將活菌數量與未經處理的菌堆進行比較。【測試條件：(23 ± 2) ℃，相對濕度 (45 ± 5) %】
*集塵袋是可更換的，在集塵袋內堆積的灰塵表面抑制細菌滋生的效果，以及集塵袋的更換時間會因實際環境狀況而異。
顯示右側收納空間、左側收納空間，以及裝在吸塵器外部的濕拖吸頭。
*LG Electronics 的多種家電皆應用了減少有害細菌的 UVC（紫外線 C）LED。
*當A9TS All-in-One 智慧集塵收納充電座的插頭插入電源插座正常通電時，UVC LED 每 10 小時會自動運作約 2 小時。
*在炎熱潮濕的夏季應較頻繁地更換集塵袋。更換集塵袋時，請取下馬達保護濾網，把它清洗乾淨並徹底晾乾再使用。此外，請用消毒紙巾或浸泡了乾洗手的紙巾擦拭原本放置集塵袋的地方，並且用濕紙巾擦拭外部，如果使用含酒精的消毒紙巾可能會使外部變色。
*根據 LG 的測量結果，集塵袋裝滿時，實際的集塵袋容量可能因製造程序和測量環境而異。
顯示右側收納空間、左側收納空間，以及裝在吸塵器外部的濕拖吸頭。
本圖顯示您享受用 CodeZero All-In-One 智慧集塵收納充電座打掃。
減少清空集塵盒的頻率
顯示吸塵器主體內壓縮灰塵的畫面。
打掃同時為備用電池充電
顯示吸塵器的電池組。
一鍵啟動 一指輕觸即可控制功能
顯示吸塵器把手和把手上的按鈕。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
【集塵壓縮™ LG KOMPRESSOR™】1)
*LG 測試結果得到的 A9 集塵壓縮™ 集塵盒容量（壓縮效率）是在超強模式下測試的，並且經第三方測試機構 Intertek 的驗證。清潔緬因貓的貓毛然後用手動壓縮功能進行壓縮，重複此動作，直到吸塵器達到集塵盒的最大容量。接著比較壓縮貓毛與未壓縮貓毛的重量（兩者體積相同），計算得出壓縮效率為「2.4 倍」。集塵盒的實際容量（壓縮效率）可能會因使用環境而有所不同。
顯示吸塵器把手和把手上的按鈕。
【雙電池組 DUAL PowerPack™】2)
*根據 LG 內部測試的結果，雙電池（2 顆電池）的續航力是根據更換 2 顆新電池（1 顆新電池裝到主機內且充滿電，另 1 顆新電池充滿電且與充電站分開）得到的結果，不裝任何吸頭時，正常模式的續航力高達 120 分鐘（強效模式高達 60 分鐘，超強模式高達 14 分鐘），裝上內有馬達的吸頭時，正常模式的續航力高達 80 分鐘（強效模式高達 40 分鐘，超強模式高達 12 分鐘）。
顯示吸塵器把手和把手上的按鈕。
*根據 LG 內部測試的結果，單一電池的續航力是根據使用一顆充滿電且與充電站分開的新電池得到的結果，不裝任何吸頭時，正常模式的續航力高達 60 分鐘（強效模式高達 30 分鐘，超強模式高達 7 分鐘），裝上內有馬達的吸頭時，正常模式的續航力高達 40 分鐘（強效模式高達 20 分鐘，超強模式高達 6 分鐘）。
*使用有馬達的吸頭時，實際的續航力可能會減少，而且可能會因操作環境和使用時數而異。
*該測試是在室溫（26℃，78.8℉）下使用，且開啟 WiFi。
顯示吸塵器把手和把手上的按鈕。
從一般的雙旋濕拖吸頭到蒸氣雙旋濕拖吸頭
蒸氣電池組從上到下安裝的圖片。
乾吸濕拖，一次完成
蒸氣雙旋濕拖吸頭底部切口中的濕拖吸頭開啟著，而且灰塵同時被吸到開口中。
保持濕潤的雙旋濕拖吸頭讓您打掃不中斷
濕拖吸頭是濕潤的。左側內部幫浦的特寫顯示水流過幫浦，並且加上一個水滴圖示。
智慧蒸氣安全裝置
1) 如果蒸氣產生器溫度升得太高，它將會停止運作。
蒸氣雙旋濕拖吸頭的蒸氣產生器和蒸氣專用電池組顯示紅色圖形。左上角有溫度計圖示和「過熱感應器」的字樣。
2) 提起或傾斜蒸氣雙旋濕拖吸頭會使蒸氣產生器停止運作。
蒸氣雙旋濕拖吸頭的左側略微抬起，而且有個紅色箭頭往上指向該側。左上角有個箭頭和「傾斜感應器」的字樣。
一鍵啟動 一指輕觸即可控制功能
與蒸氣雙旋濕拖吸頭接觸的底面有紅色圖形處理。左上角有暫停圖示和「地板保護」的字樣。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
【蒸氣】1)
*蒸氣雙旋濕拖吸頭的「蒸氣」技術：為蒸氣產生器供水以產生的蒸氣的技術，加熱裝置會直接加熱蒸氣產生器的出口，而該出口則連接到該產品底部的濕拖吸頭。
*為了盡量為蒸氣雙旋濕拖吸頭供應充分的蒸氣，蒸氣出口是與濕拖吸頭直接接觸的，所以使用該產品時可能難以肉眼查看供應給濕拖吸頭的蒸氣。
*裝上蒸氣雙旋濕拖吸頭後，按下電源按鈕即可運作蒸氣濕拖模式，或是無吸塵功能的濕拖模式。您可按加減按鈕以開關吸塵功能或是更改清潔模式。
Alt text
【更容易去除頑垢】2)
*根據 Intertek 以 LG 於 2022 年 6 月提出的測試方法進行測試，將髒污（巧克力或牛油）塗在 PVC 地板上硬掉後，用蒸氣雙旋濕拖吸頭來回清潔地板，以比較蒸氣濕拖模式和濕拖模式的髒污去除性能。
*地板去污性能可能因使用環境而異。
【蒸氣專用電池組】3)
*電池可從蒸氣專用電池組中取出，並且只在濕拖無線吸塵器的充電器或智慧集塵收納充電站內單獨充電。
【地板保護】4)
*使用環境可能會影響產品進入地板保護模式所需的時間。
Alt text
升級的吸頭規格1)
顯示LED輕薄地板吸頭的高度和寬度的圖片。高度為 4.65 公分，寬度為 30 公分。
導流氣流堤升吸力
吸頭產品切口上添加了吸入口的特寫圖片，並且顯示空氣通過的圖像。
明亮的 LED 燈2)
吸頭被放在黑暗的空間內，燈光來自前面的 LED 燈。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
【LED輕薄地板吸頭】1)
*根據 LG 的測量結果，與現有的強勁輕薄地板吸頭進行比較。
*實際產品尺寸可能因製造程序和測量環境而異。
【LED 燈】2)
*顯示的 LED 燈光效果為廣告表達，旨在幫助理解，可能與實際效果有異。
Alt text
圖片顯示手機、CordZero All-in-One 智慧集塵收納充電座和 ThinQ畫面。手機周圍顯示介紹 ThinQ 功能的圖示。
*智慧功能可能視國家和型號而不同。請洽詢當地零售商或 LG，了解是否可使用服務。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
*應用程式的螢幕圖片可能因產品或使用的應用程式版本而異。
*產品圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。
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調和美學傢電
蒸氣拖把推薦：打掃更省力
你是否聽過所謂的蒸氣拖把？想要更提升居家打掃的效率及清潔度，那麼就要好好認識一下蒸氣吸塵器／拖把，就讓本文來為你詳細介紹。
A9T_comparison_MB
A9TS 智慧安全功能及注意事項
了解如何使用蒸氣雙旋濕拖吸頭
如何清潔及存放您的產品
如何更換集塵袋
如何使用充電站
主要規格
-
機身顏色
雪霧白
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
-
五重過濾系統
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
KompressorTM 技術
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
-
自動除塵充電座
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
尺寸與重量
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
300 x 1120 x 290
-
重量（kg）
2.6
材料與飾面
-
機身顏色
雪霧白
基本配件
-
清潔刷
No
-
縫隙吸頭
Yes
電池
-
充電時間（分鐘）
4H
-
隨附電池（數量）
2顆
-
電池類型
鋰電池
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
60分鐘
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
250 x 1120 x 260
尺寸與重量（智慧集塵收納充電座）
-
重量（kg）
10
特色（吸塵器）
-
類型
馬達10年/全機2年/電池2年/配件1年
-
大拇指一鍵控制
Yes
-
Dual PowerPack
Yes
-
智慧變頻馬達
Yes
-
五重過濾系統
Yes
-
五重過濾系統（含 HEPA 高效濾網）
Yes
-
太空科學
航太級動力集塵科技
-
電池狀態指示器
LED
-
充電和收納
All-in-One Tower
-
堵塞物體指示器
Yes
-
轉換成手持
Yes
-
氣旋技術
軸向渦輪氣旋技術™
-
濾網清潔循環提示指示器
Yes
-
KompressorTM 技術
Yes
-
伸縮式集塵管（四段長度）
Yes
-
可水洗式濾網
Yes
特色（智慧集塵收納充電座）
-
All-in-One Tower
Yes
-
三重過濾系統
Yes
-
隱藏式吸頭收納
Yes
-
自動除塵充電座
Yes
-
備用電池狀態指示器
Yes
-
電容式觸控
Yes
-
集塵袋更換提示指示器
Yes
-
UVC LED
Yes
吸頭
-
通用（多表面）吸頭
No
-
智慧雙旋濕拖吸頭
Yes
-
毛髮專用吸頭
Yes
-
強勁輕薄地板吸頭
No
其他吸頭與配件
-
微塵濾網
2個
-
排氣濾網
1個
-
可彎曲吸頭
No
-
抹布墊（數量）
4
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
Yes
效能（吸塵器）
-
電源模式
超強/強/標準
-
集塵盒容量(L)
0.44
效能（智慧集塵收納充電座）
-
清空模式
自動/手動
-
集塵袋容量 (L)
2.5L
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
清潔記錄
Yes
-
濾網清潔指南
Yes
-
智慧診斷
Yes