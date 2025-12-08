16公斤直立式洗衣機 EZ 系列｜瑪瑙黑｜AI DD™ 直驅變頻

產品應安裝在穩固、平坦的地面上。如果產品擺放不平，可能會產生振動和噪聲。如果產品擺放不平，請調整產品底部的高度調整腳架來使其保持平衡。（請勿過度鬆開螺絲，鬆開幅度不超過 10 公釐。）

儘量避免將產品安裝在濕度高的地方，否則可能導致產品腐蝕和故障。產品安裝位置的後方需保留至少 10 公分的間距，左右兩側則需保留至少 2 公分的間距（排水管安裝區域除外）。

*本內容面向所有公眾，因此所包含圖片或詳情可能與您購買的產品有所不同。